Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 : il ne reste que quelques heures pour bénéficier de ces réductions

Dévoilés le 10 août dernier à l’occasion de l’évènement Unpacked de Samsung, les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 sont actuellement disponibles à la précommande. L’occasion d’obtenir de jolies ristournes sur ces smartphones pliables, notamment chez Bouygues grâce au forfait Sensation 170 Go.

Année après année, Samsung poursuit son offensive sur les mobiles pliables. Cette rentrée accueille en effet la quatrième génération de Galaxy Z Flip et Z Fold. Des terminaux très haut de gamme, aux tarifs élevés, mais qui représentent à l’heure actuelle le nec plus ultra en la matière. D’autant plus que le constructeur a revu, par petites touches, sa formule afin de proposer des smartphones toujours plus performants et solides.

Ils sont toutefois vendus très cher (1799 euros pour le Galaxy Z Fold4), mais sachez que les opérateurs se sont pliés en quatre pour vous aider à faire baisser la facture. C’est le cas de Bouygues Telecom qui propose actuellement de jolies offres de précommandes (entre 150 et 200 euros), ainsi qu’une facilité de paiement en cas d’achat du Galaxy Flip 4 ou Galaxy Fold 4 avec un forfait Sensation. De quoi vous permettre, par exemple, d’obtenir le Galaxy Z Flip 4 à 99 euros (+8 € par mois) en cumulant le bonus de précommande avec un forfait Sensation 170 Go.

Précommander le Samsung Galaxy Z Flip 4 à 249 euros ;

Précommander le Samsung Galaxy Z Fold 4 à 969,90 euros.

Quels sont les avantages du forfait Sensation 5G 170 Go de Bouygues Telecom

Avec ses forfaits Sensation, Bouygues nous propose actuellement des offres parmi les meilleures du marché, alliant des prestations premium avec un tarif pour le moins avantageux au regard de l’enveloppe de data incluse. Ces forfaits disposent aussi d’un petit plus non négligeable : l’Avantage Smartphone.

Grâce à lui, et comme son nom l’indique, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages en lien avec votre terminal, entre tarif avantageux à l’achat ou la revente, prêt d’un nouvel appareil en cas de vol, perte ou casse et menus autres bénéfices à votre égard.

Le forfait Sensation 5G 170 Go en résumé :

170 Go de données mobile en 4G et 5G, dont 80 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse ;

appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger ;

appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations ;

deuxième carte SIM internet offerte ;

Avantages Smartphones inclus.

En ce moment, le forfait Sensation 5G 170 Go proposé par Bouygues est disponible au tarif de 31,99 euros par mois la première année et 48,99 euros la seconde. Si vous êtes déjà client box chez l’opérateur, la facture mensuelle descend de 6 euros pour tomber à 25,99 euros par mois les 12 premiers mois puis 42,99 euros par mois les 12 suivants.

Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 : les offres de précommandes en quelques mots

En ce moment, et jusqu’au 25 août prochain, Bouygues vous propose d’obtenir les tout nouveaux Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 à prix réduit grâce à des offres de précommande fort intéressantes. Grâce à elles, vous pourrez en effet obtenir jusqu’à 200 euros de remboursement sur les nouveaux fleurons de Samsung, grâce à un bonus de reprise sur votre ancien smartphone. Attention toutefois, car il ne reste plus que quelques jours pour vous décider.

En cumulant les réductions obtenues grâce à l’Avantage Smartphone du forfait Sensation 5G 170 Go et les bonus de précommandes proposés par l’opérateur, vous pourrez obtenir votre nouveau téléphone au tarif suivant :

le Galaxy Z Flip4 vous sera facturé 249 euros (+8 euros par mois) grâce à une réduction immédiate de 50 euros et un remboursement après achat de 80 euros. Vous pourrez toutefois faire baisser la facture à 99 euros grâce à une offre de bonus de reprise de 150 euros sur votre ancien mobile ainsi qu’une remise immédiate supplémentaire de 50 euros.

le Galaxy Z Fold4 vous sera facturé 969,90 euros (+8 euros par mois) grâce à un remboursement après achat de 80 euros. Vous pourrez toutefois faire baisser la facture à 769,90 euros grâce à une offre de reprise de 200 euros sur votre ancien mobile.

Galaxy Z Flip 4 : une autonomie et une fiche technique revue à la hausse

Pour la quatrième itération de son Z Flip, Samsung a opté pour la continuité en proposant un smartphone très largement inspiré de son prédécesseur. De l’extérieur, rien ne semble avoir changé, mais on notera tout de même quelques petits changements esthétiques de-ci de-là (tranches plus plates, revêtement arrière mat). La charnière a aussi été retravaillée pour être plus solide et moins bombée.

Les véritables changements se trouvent dans les entrailles du Z Flip4. Le nouveau smartphone pliant de Samsung est en effet équipé de l’excellent Snapdragon 8+ Gen1 qui fait des merveilles à tous les égards (puissance, fluidité, gestion de la chauffe). L’autonomie a aussi été revue à la hausse puisque le Z Flip4 propose désormais une batterie de 3700 mAh (contre 3300 mAh sur le Z Flip3).

Galaxy Z Fold 4 : une partie photo qui fait jeu égal avec le Galaxy S22

À l’instar du Z Flip 4, le Z Fold 4 ne paraît pas avoir trop évolué de l’extérieur par rapport à la génération précédente. Les plus tatillons noteront toutefois que le ratio des écrans intérieurs et extérieurs a légèrement changé afin de conférer à l’appareil un aspect moins allongé. La charnière a, elle aussi, été revue pour devenir plus légère, moins visible et surtout, encore plus résistante.

C’est encore une fois à l’intérieur qu’il faudra chercher les changements apportés par ce Galaxy Z Fold 4. Une nouvelle fois, c’est le Snapdragon 8+ Gen1 qui est la star de la fiche technique pour des performances accrues et une meilleure gestion de la consommation électrique (donc de l’autonomie). Le plus gros changement vient toutefois du bloc photo qui arbore désormais un capteur principal à 50 mégapixels ainsi qu’un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et un zoom optique ×3 de 10 mégapixels.