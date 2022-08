Samsung Galaxy Z Flip 4 vs Galaxy Z Flip 3 : qu’est-ce qui change ?

Il est parfois difficile de s’y retrouver dans les nouveautés des modèles qui viennent tout juste de sortir. Batterie, design, interface… on fait le point sur les différences entre le Galaxy Z Flip 4 et le Flip 3.

Sans mauvais jeu de mots, Samsung a balancé toute une galaxie de produits le 10 août lors de son évènement Unpacked. Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5 et 5 Pro, Galaxy Buds 2 Pro, tous semblent avoir un point commun : une forte continuité avec leurs prédécesseurs. De quoi avoir un peu de mal à distinguer les vraies nouveautés des annonces d’hier réemballées. Frandroid vous aide à y voir plus clair avec un comparatif entre nouveau et ancien modèle. Après le Z Fold 4 comparé au Z Fold 3, on s’intéresse ici au Galaxy Z Flip 4 et ses points de différence.

Notre prise en main en vidéo

Design : more of the same, mais en mieux

Posez le téléphone de cette année à côté de celui de l’année dernière sur une table, vous aurez bien du mal à dire lequel est lequel. Pour impressionner vos amis technophiles, il y a toutefois une astuce pour la départager. Les tranches du Z Flip 4 sont désormais brillantes et le dos adopte un revêtement mat en lieu et place du glossy du 3.

Ce n’est pas tout, leur contact est davantage métallisé que celle du Z Flip 3, qui bien que lui aussi équipé de tranche en aluminium, donnait davantage une impression de mollesse. En outre, Samsung promet que ces tranches sont plus solides que l’année dernière, c’est à noter.

Toujours sur les tranches, celles-ci sont moins bombées que l’année dernière et adoptent un design plat. La charnière, elle aussi, est un peu moins présente. Elle bénéficie du même nouveau procédé de fabrication que le Z Fold 4, qui lui permet de prendre moins de place tout en étant plus solide et plus légère.

Toujours côté prise en main, le téléphone est indéniablement plus lourd que son ainé, même si cela reste très léger (187 grammes contre 183 l’année passée). Dernier élément différenciant : les deux modules photo sont légèrement plus protubérants et sortent un peu plus du téléphone.

L’autonomie, la vraie différence

Toutes ces évolutions sur le design ne révolutionneront sans doute pas votre usage du Flip. Le vrai bond attendu se situait sur l’autonomie, et on dirait bien que Samsung a fait le travail. Sur le papier déjà, la firme Séoul équipe le Flip 4 d’une batterie plus grande 400 mAh, passant de 3300 mAh à 3700. En outre, la puce du téléphone, le Snapdragon 8+ Gen 1 possède une finesse de gravure plus fine que le Snapdragon 888, et évite les déboires du Snapdragon 8 Gen 1 qui avait tendance à chauffer.

En conséquence, le Z Flip 4 devrait fournir une belle amélioration sur ce plan. Nous avons déjà eu l’occasion de tester ce point via notre protocole de test réalisé avec ViSer. N’ayons pas peur des mots : l’amélioration est fulgurante. Si le Flip 3 mettait 7 h 46 à atteindre les 10 %, un score médiocre, le Z Flip 4 a mis 11 h 39, un résultat tout à fait moyen, mais déjà bien sûr. Il faudra bien sûr confirmer ou infirmer tout cela lors de notre test, mais voilà une vraie raison de s’enthousiasmer pour le Flip 4.

La photo et la puissance font un petit bond

D’autres petites améliorations sont à signaler. Le capteur principal du Z Flip 4 a beau conserver la définition de 12 mégapixels, il s’agit bien d’un nouveau composant légèrement plus grand, et donc supposé capter plus de lumière. La puce, comme mentionnée plus haut, est plus performante puisqu’il s’agit d’un Snapdragon 8+ Gen 1.

