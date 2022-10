Découverte des Pixel 7 et cadeau surprise : RDV ce mardi sur Twitch avec AVA MIND et Monsieur GRrr

Vous n'en pouvez plus d'attendre le lancement des Pixel 7 le 13 octobre ? Nous vous donnons rendez-vous la veille, le mercredi 12 octobre, lors d'une prise en main en direct des nouveaux produits Google. L'émission se clôturera par un quiz, où le meilleur d'entre vous remportera un joli cadeau.

Voilà maintenant plusieurs jours que les Google Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch sont officialisés. Si l’on connaît toutes leurs caractéristiques techniques sur le papier, qu’en est-il en situation réelle ? Eh bien nous vous proposons de découvrir tous ces nouveaux produits entre nos mains et celles de nos invités très spéciaux ce mercredi 12 octobre, à partir de 18h45 (heure de Paris), sur la chaîne Twitch de Frandroid. Il y a même une surprise prévue en fin d’émission.

Monsieur GRrr et AVA MIND à la découverte des nouveaux Pixel 7

Afin de découvrir ces nouveaux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro à la veille de leur lancement, Arnaud sera accompagné d’un duo d’experts et d’enthousiastes de la tech :

Monsieur GRrr, le youtubeur au 557 000 abonnés

AVA MIND, la streameuse au 170 000 abonnés sur Twitch

Pendant une heure, nos trois protagonistes prendront en main les nouveaux appareils de Google, exploreront les nouvelles fonctionnalités, et répondront à vos questions en direct. Voilà de quoi dissiper vos dernières interrogations avant le lancement.

Un Google Pixel 7 à gagner

Et quoi de mieux qu’un concours pour clôturer cette séance de prise en main ? À la fin du live, affrontez nos invités et tous les spectateurs pour tenter de remporter un Google Pixel 7 lors d’un quiz interactif. Une série de dix questions vous départagera, et on vous conseille d’assister à l’ensemble de notre émission pour mettre toutes les chances de votre côté. Quelques réponses pourront s’y glisser.

En bref, rendez-vous ce mardi 12 octobre sur la chaîne Twitch de Frandroid pour découvrir les Google Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch en compagnie d’Arnaud, Monsieur GRrr et AVA MIND. Le plus chanceux d’entre vous repartira avec un beau cadeau.