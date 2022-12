Mais au fait, ça ressemble à quoi un smartphone reconditionné ?

Grade A+, B, C… Les smartphones reconditionnés vous font de l’œil, mais vous ne comprenez rien au système de notation ? Nous avons reçu trois téléphones reconditionnés et remis en état par Recommerce. Voici à quoi ils ressemblent en sortant de leur boîte.

À l’heure où les smartphones neufs se vendent de plus en plus cher, le marché du reconditionné est de plus en plus intéressant. Le principal avantage est évidemment économique puisque le reconditionné permet de profiter d’un smartphone récent et haut de gamme à un prix bien inférieur à celui d’un modèle neuf.

Le second avantage est d’ordre écologique. Les smartphones reconditionnés sont des appareils qui ont déjà vécu une première vie. La seconde vie qui leur est offerte est un bon moyen de lutter contre la surproduction de smartphones et le gâchis d’appareils fonctionnels qui s’éternisent dans des tiroirs.

Cela étant dit, en achetant un smartphone reconditionné, il y a toujours la crainte de tomber sur un téléphone dans un état peu satisfaisant. C’est pourquoi nous avons demandé à Recommerce de nous envoyer trois smartphones pour vérifier à quoi ils ressemblent réellement.

Une notation simple et claire

Lorsque l’on choisit un smartphone reconditionné, on s’intéresse forcément en premier lieu au modèle et à la marque de l’appareil. Mais il y a un paramètre supplémentaire à considérer : le grade cosmétique. Il s’agit d’un système de notation mis en place par les services de reconditionnement pour indiquer l’état général d’un téléphone. Celui-ci ne concerne que l’esthétique du smartphone et ne reflète pas la fiabilité du mobile ou l’état de ses composants. Plus la note se rapproche de A+, plus la condition du téléphone est bonne.

Chez Recommerce, on retrouve quatre grades. Voici à quoi ils correspondent :

Parfait état (A+) ;

très bon état (A) ;

bon état (B) ;

état correct (C).

Concrètement, un Xiaomi Mi Note 10 en grade C (ou “correct”) présentera plus de microrayures et traces d’usure sur son châssis et son écran qu’un Samsung Galaxy Z Flip 3 en grade A+ (ou « état parfait »). Cela dit, il est toujours possible de prendre une coque et un film protecteur pour cacher ces petits défauts et protéger l’appareil.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 en « parfait état » (grade A+)

Pour cet unboxing de smartphones reconditionnés par Recommerce, nous avons reçu les téléphones de la même manière que n’importe quel client : emballé dans une boite bleue et blanche en carton. Bien entendu, le grade du téléphone n’influe pas sur la qualité de l’envoi. À l’intérieur de la boite, les téléphones sont maintenus par un film en plastique afin de ne pas subir de dégâts lors du transport. La livraison a lieu dans les 24 à 48 heures après la commande.

Commençons par nous intéresser au meilleur élève de notre lot : le Samsung Galaxy Z Flip 3 en “état parfait” ou grade A+. Esthétiquement, il est tout simplement impeccable. Des traces d’usage sont visibles sur les bordures… Uniquement sur le film plastique de protection qui habille les téléphones neufs. Il suffit de le retirer pour vous retrouver avec un téléphone en parfait état.

Le film de protection plastique a été laissé sur la tranche // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP La charnière ne présente aucun dommage // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP La bordure est en parfait état // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP Le dos présente une légère rayure sur la partie supérieure // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Le seul défaut que nous avons relevé sur cet exemplaire : une microrayure est à peine visible au dos. Et c’est tout. Les coins sont en parfait état, à l’instar de la charnière. Enfin, l’écran pliable AMOLED de 6,7 pouces n’est pas touché par le moindre impact. De près comme de loin, nous sommes face à un smartphone en excellent état dont on ne devine pas un usage précédent.

L’écran est impeccable // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP Seule la marque du pli est un peu visible // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Quid des performances ? Recommerce le garantit : tous ses smartphones reconditionnés sont 100 % fonctionnels. Le service contrôle chaque appareil selon 56 points allant de l’état des boutons au bon fonctionnement du port de chargement en passant par la stabilité de la connectivité Bluetooth ou la qualité de l’affichage. Même le point d’inquiétude principal des utilisateurs, la batterie, est testé de fond en comble. L’entreprise française s’assure que la durée de charge offre un fonctionnement optimal, proche de celui d’un produit neuf. Et sur certains modèles, Recommerce propose une option à 25 euros, baptisée « Pack énergie », qui vous permet de profiter d’une batterie neuve sur votre téléphone reconditionné.

Reste la partie logicielle. Là encore, c’est un sans-faute. Le Samsung Galaxy Z Flip tourne nativement sous Android 11, mais une simple mise à jour lors du premier lancement de l’appareil vous permet d’obtenir la dernière version disponible du système d’exploitation de Google. Depuis le mois de novembre, le Samsung Galaxy Z Flip 3 jouit de la surcouche One UI 5.0, basée sur Android 13. Plus fluide, cette version offre aussi une plus grande personnalisation de l’interface. Vous pouvez modifier la couleur des icônes, afin de les faire correspondre au thème du téléphone. Il est même possible de grossir le panneau de paramètres rapides en intégrant des tuiles de raccourcis vers des fonctionnalités issues d’applications tierces.

Actuellement vendu neuf au prix de 999 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 3 reconditionné en “parfait état” (ou grade A+) est proposé à 609 euros chez Recommerce, soit une remise de 390 euros. Il est fourni avec un câble d’alimentation, un adaptateur jack et une clé d’éjection de la carte SIM. Le bloc de charge est lui optionnel et gratuit. En revanche, il faudra débourser quelques euros supplémentaires pour bénéficier des écouteurs filaires.

Le Samsung Galaxy S20 en « bon état » (grade B)

Les smartphones en grade B (ou “bon état”) s’adressent avant tout à celles et ceux qui cherchent un smartphone haut de gamme au meilleur rapport qualité-prix. On en veut pour exemple le Samsung Galaxy S20 que nous avons reçu.

Esthétiquement parlant, le smartphone est superbe de loin. De près, cela reste un beau téléphone, mais les traces d’un usage précédent sont visibles. Les coins et les bordures présentent des micro-impacts et de toutes petites rayures. Même constat au dos du téléphone.

Des traces d’usures sont visibles sur la tranche // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP On constate quelques impacts en bas à gauche // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP Un petit impact est visible dans le coin // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Cependant, comme pour le Galaxy Z Flip 3, ce Galaxy S20 est entièrement fonctionnel. Sa puce Exynos 990 assure toujours d’excellentes performances dans tous les usages, tandis que son écran offre un superbe affichage. Même l’autonomie, contrôlée par Recommerce, est au rendez-vous.

Avec le récent déploiement de One UI 5.0, le Samsung Galaxy S20 peut lui aussi s’appuyer sur Android 13. Il profite donc de toutes les nouveautés, dont la personnalisation poussée et une meilleure fluidité de l’interface.

Neuf, le Samsung Galaxy S20 se négocie encore aux alentours de 500 euros, malgré ses deux ans d’existence. Reconditionné, ce smartphone affiche un prix plus avantageux de 324,90 euros chez Recommerce. Et, comme pour le Galaxy Z Flip 3, il est livré avec un câble d’alimentation, un adaptateur jack et une clé d’éjection de la carte SIM. Là encore, le bloc de charge est gratuit et les écouteurs sont payants.

Le Xiaomi Mi Note 10 en « état correct » (grade C)

Ne reste plus que la note la plus “basse” : le grade C. Alors, la note minimale est-elle synonyme de smartphone en mauvais état ? Recommerce nous prouve que non et qu’ils sont parfaitement adaptés à un usage quotidien.

Peu de défauts esthétiques affectent finalement ce Xiaomi Mi Note 10 reconditionné. Des impacts sont visibles sur les coins et les tranches, et on peut observer une rayure sur l’écran.

Quelques micro-rayures sont identifiables sur la bordure // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP Là encore, un impact est présent sur le coin // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP Une micro-rayure est visible sur l’écran // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Les performances, elles, ne manquent pas à l’appel. Le bon fonctionnement du Xiaomi Mi Note 10 a été vérifié par Recommerce selon les mêmes 56 points que le Galaxy Z Flip 3. On est donc face à un téléphone en parfait état de marche, tant au niveau des caractéristiques que de l’endurance. Même la partie logicielle n’a rien à envier aux téléphones récents puisque le Xiaomi Mi Note 10 profitera de la mise à niveau MIUI 13, basée sur Android 13.

Lorsqu’il est pris neuf, le Xiaomi Mi Note 10 affiche un prix de 270 euros. Cela dit, si vous optez pour une mouture reconditionnée en “état correct”, vous ne débourserez que 229 euros chez Recommerce.

Attention cependant, les tarifs évoqués dans l’article ont été relevés au moment de son écriture. Ils sont susceptibles d’être modifiés.