Le prix du Pixel 7 chute à 499 euros avec ce forfait mobile 5G sans engagement

Ce n’est pas parce que le Black Friday est terminé qu’il ne reste pas quelques bonnes affaires à dénicher. Preuve en est avec RED qui propose sur sa boutique une flopée de smartphones à prix réduit, dont l'excellent Pixel 7.

Si vous n’avez pas profité des multiples promotions qui se sont enchainées ces dernières semaines pour changer de téléphone, RED vous offre une seconde chance. En ce moment, et jusqu’au 9 janvier prochain, l’opérateur tient ses RED Days, durant lesquels vous pouvez réaliser de belles économies :

30 euros remboursés pour un mobile entre 49 et 259 euros ;

50 euros remboursés pour un mobile entre 260 et 599 euros ;

100 euros remboursés pour un mobile supérieur à 600 euros.

Valable sur une large variété de smartphones, y compris les modèles les plus récents comme le Google Pixel 7 ou l’iPhone 14, cette offre s’applique si vous associez un forfait sans engagement à votre mobile au moment de l’achat.

Les offres smartphone de RED en bref :

Le Google Pixel 7 à partir de 499 euros

Sorti depuis quelques semaines, le Google Pixel 7 s’est directement positionné comme l’un des meilleurs smartphones de l’année. Il faut dire que le dernier-né de Google ne manque pas d’atouts dans sa besace. Son SoC Google Tensor G2 fait des merveilles dans la grande majorité des cas, tandis que son écran OLED Full HD 90 Hz de 6,3 pouces propose un affichage lumineux et précis.

Au rang des points forts, on pourra aussi souligner son design tout en sobriété, avec un gabarit contenu et qui ne néglige pas la solidité (IP68, Gorilla Glass Victus). Même chose pour l’expérience photo, dans la droite lignée de celle proposée par le Pixel 6, et qui s’avère donc excellente. Une collection de bons points qui lui a valu un très joli 9/10 lors de notre test.

Cerise sur le gâteau, le Pixel 7 bénéficie d’un positionnement tarifaire très avantageux, qui le devient encore plus pour les RED Days. Vous pouvez ainsi l’acquérir pour 599 euros dans sa version nue, et à 499 euros si vous choisissez en plus un forfait sans engagement, comme le forfait 5G 100 Go à 20 euros par mois.

Le Samsung Galaxy S21 FE à partir de 549 euros

Est-il nécessaire de présenter le Galaxy S21 FE ? La Fan Edition du Galaxy S21 s’illustre régulièrement dans nos colonnes en raison de ses excellentes prestations, surtout lorsqu’il bénéficie d’une promotion. Snapdragon 888, dalle OLED 120 Hz, One UI 4 sous Android 12 : rien à redire, la fiche technique est solide.

Côté photo, même constat : le bloc photo équipé d’un grand angle, d’un ultra grand-angle et d’un zoom optique x3 fait des merveilles et propose une jolie polyvalence. Et pour ne rien gâcher, ce Galaxy S21 FE profite d’un design plutôt agréable à l’œil comme à la main.

En ce moment, le Samsung Galaxy S21 FE est vendu par RED avec une Galaxy Watch 4 4G pour 649 euros. Un prix qui descend à 549 euros si jamais vous décidez de le prendre avec un forfait sans engagement 5G 100 Go à 20 euros par mois.

L’iPhone 14 à partir de 899 euros

Version “simple” de l’iPhone cuvée 2022, l’iPhone 14 reste dans la droite lignée des productions d’Apple, et plus particulièrement, de l’iPhone 13 dont il reprend la formule dans les grandes largeurs. Cette année encore, la puce maison d’Apple fait des merveilles dans la plupart des usages, sans anicroches notables. L’écran de son côté, qui reste de bonne facture, pâtit un tantinet de son 60 Hz. Et ce, en dépit d’une fluidité de l’interface qui n’est plus à prouver.

Que ce soit au niveau du design ou sur la partie logicielle, rien à redire. Apple joue sa partition avec maestria en proposant un modèle d’ergonomie et d’expérience utilisateur. Dernier point non négligeable : l’autonomie. Sur ce point, l’iPhone 14 étonne avec près de deux jours d’utilisation au compteur.

Pour les RED Days, l’iPhone 14 profite d’une réduction de 100 euros si vous décidez de le prendre en compagnie d’un forfait sans engagement 5G 100 Go à 20 euros par mois. De quoi l’obtenir à 899 euros donc, au lieu de 999 euros nu.

RED vous invite aussi à découvrir l’excellent iPhone 14 Pro, qui avait fortement impressionné la rédaction de Frandroid, pour 1 199 euros avec un forfait sans engagement. Un tarif qui passe à 1 299 euros si vous décidez de l’acquérir seul.