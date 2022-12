L’iPhone 14 est presque à moitié prix avec ce forfait mobile

Et si vous placiez un iPhone 14 sous le sapin de Noël ? Bouygues Telecom vous permet de l'obtenir presque à moitié prix avec un forfait mobile 200 Go.

Arrivé en septembre dernier dans nos vertes contrées, l’iPhone 14 n’a pas autant séduit la rédaction de Frandroid que son prédécesseur. Sa note de 7/10 à la fin de son test s’explique notamment par la hausse de prix significative appliquée par Apple.

Ainsi, la version classique passe la barre des 1 000 euros, une étape auparavant réservée aux moutures Pro. Cela dit, ce mauvais point n’est plus qu’un souvenir chez Bouygues Telecom. L’opérateur casse le prix de ce smartphone premium lorsqu’il accompagne un forfait mobile 200 Go. Il passe alors à 1 euro (+21,70 €/mois pendant 2 ans), tout en profitant d’une ODR de 80 euros. Mieux encore, il est possible d’adoucir un peu plus la facture avec la reprise de votre téléphone actuel grâce à un bonus de 100 euros.

Une génération qui s’améliore

Succéder à l’excellent iPhone 13 est un défi de taille pour l’iPhone 14. Et, à défaut d’être une véritable révolution par rapport à son prédécesseur, il améliore la formule sur quelques points.

Le premier est l’autonomie. L’iPhone 14 profite d’une batterie de 12,68 Wh (contre 12,41 Wh sur l’iPhone 13) ce qui lui permet de tenir une journée complète avec un usage intensif, voire deux avec un usage plus modéré.

L’autre point d’amélioration est au niveau de la photo. Le module photo comporte toujours deux caméras de 12 mégapixels. Cependant, la caméra principale troque son ancien capteur pour un capteur qui ouvre à f/1,5. Ce changement permet au mode nuit d’être plus rapide dans la captation des scènes et d’améliorer la précision en basse luminosité.

Même la caméra selfie change avec l’intégration du mode autofocus, qui garantit une meilleure mise au point de votre visage, même dans des conditions difficiles.

Une formule qui fait mouche

Si vous êtes un habitué des smartphones Apple, l’iPhone 14 ne vous dépaysera pas. Son design est semblable à celui de son aîné, avec un châssis rectangulaire, des bordures carrées en aluminium, des coins arrondis et un dos en verre brillant.

L’écran Retina OLED de 6,1 pouces offre une définition de 2 532 x 1 170 pixels. Et comme souvent chez Apple, sa calibration est proche de la perfection.

Comme l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 14 s’appuie sur un processeur A15 Bionic hexa-core avec un GPU à 5 cœurs. Les performances sont au rendez-vous qu’elles que soient les applications lancées.

Comment obtenir l’iPhone 14 à 521 euros ?

Sur la boutique officielle d’Apple, le prix de l’iPhone 14 démarre à 1 019 euros. En revanche, chez Bouygues Telecom, ce même iPhone voit sa facture presque divisée par deux. Si vous optez pour un forfait mobile 200 Go en marge de l’iPhone 14, avec financement sans frais, le smartphone tombe à 1 euro (+21,70 €/mois pendant 24 mois). À cela s’ajoute une ODR de 80 euros, qui fait finalement tomber l’iPhone 14 au prix de 521 euros.

Un excellent prix pour ce smartphone haut de gamme, qu’il est possible de baisser un peu plus grâce à la reprise de votre ancien téléphone. D’autant que Bouygues Telecom propose un bonus reprise de 100 euros qui s’ajoute au montant de la vente de votre appareil actuel.

Qu’offre le forfait mobile 200 Go ?

Le forfait Bouygues Telecom 200 Go est une offre résolument haut de gamme. Il donne accès à 200 Go de données mobiles 5G, dont 100 Go de données mobiles à utiliser en Europe. Une quantité de data plus que suffisante pour regarder vos séries préférées depuis votre smartphone sans vous retrouver à court de données au milieu du mois.

Vous profitez aussi des appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe. Il est également possible de bénéficier de la multi-SIM afin d’équiper un second appareil comme un PC portable ou une tablette.

Le forfait Bouygues Telecom est facturé 29,99 euros par mois pendant un an puis 44,99 euros mensuels. Il demande un engagement minimal de deux ans.