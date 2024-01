iPhone 15 : vous avez bien fait d’attendre pour l’acheter, son prix est en baisse

Bouygues Telecom vous donne enfin l’occasion de vous offrir l’iPhone 15 à prix doux. Pendant quelques jours seulement, l'incontournable d'Apple est disponible à seulement 571,90 euros avec un forfait 200 Go, soit une belle remise de plus de 40 %.

L’iPhone 15 est l’un des smartphones les plus en vogue du moment. À tel point que son prix n’a que très peu évolué depuis son lancement en septembre dernier. Heureusement, Bouygues Telecom a trouvé la solution pour faire baisser la facture.

En effet, l’opérateur propose l’iPhone 15 à 571,90 euros (après 80 euros d’ODR) si vous l’associez à son forfait mobile 200 Go à 26,99 euros par mois pendant 6 mois (39,99 euros par mois ensuite). Mieux, l’opérateur vous permet de le régler en 24 mensualités de 26,16 euros après un premier versement de 1 euro.

iPhone 15 : la qualité Apple au prix d’un milieu de gamme

Chaque année, Apple renouvelle ses iPhone et apporte des évolutions plus ou moins majeures. Véritable rupture vis-à-vis de ses prédécesseurs, l’iPhone 15 s’impose comme l’un des modèles à ne surtout pas manquer, surtout si vous êtes un aficionado de la marque à la pomme.

C’est le tout premier de la gamme non Pro à délaisser l’encoche et à accueillir le Dynamic Island, une fonctionnalité innovante qui a fait le succès des iPhone 14 Pro. Très pratique et compatible avec de multiples applications, celui-ci vous permet entre autres d’afficher des notifications, de piloter votre musique, ou de vérifier le niveau de batterie de vos AirPods.

Logé autour de la caméra frontale, le Dynamic Island s’intègre parfaitement au bel écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces de l’iPhone 15, considéré comme l’un des plus lumineux du marché.

La firme de Cupertino a également renforcé les performances de son dernier-né et l’a équipé de la même puce que les iPhone 14 Pro et Pro Max, l’A16 Bionic. Une configuration qui fait le bonheur des gamers, mais pas uniquement. Autant de puissance sert aussi la partie photo, le double capteur de 48 et de 12 mégapixels étant renforcé par un traitement de l’image particulièrement abouti.

À cette configuration déjà exemplaire s’ajoute l’arrivée du port USB-C sur l’iPhone 15. Même si ce dernier peut tenir plus de 20 heures avec une batterie pleine, en cas de besoin, vous pouvez facilement emprunter un chargeur à vos proches ou collègues.

En ce moment, l’iPhone 15 est affiché à seulement 571,90 euros chez Bouygues Telecom, sous réserve de souscrire à son forfait 200 Go.

Ceux qui le souhaitent peuvent opter pour un règlement sur 24 mois, à raison d’un premier versement de 1 euro à la commande (après ODR de 80 euros), suivi de 24 mensualités de 26,16 euros.

Un copieux forfait pour accompagner l’iPhone 15

Pour obtenir l’iPhone 15 au prix compétitif de 571,90 euros, il vous suffit se souscrire en parallèle au forfait mobile de 200 Go de Bouygues Telecom.

Affichée à 26,99 euros par mois pendant 6 mois (39,99 euros par mois ensuite) ou à 21,99 euros par mois le premier semestre (puis 34,99 euros) pour les clients Bbox, cette offre généreuse comprend :

200 Go de données mobiles utilisables en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse ;

dont 35 Go utilisables à l’international dans 15 pays comme les États-Unis, le Canada, la Tunisie, ou encore la Chine ;

les appels et SMS illimités en France métropolitaine et vers l’Europe, les DOM et la Suisse ;

les appels et SMS illimités vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

une seconde carte SIM pour accéder à internet avec son forfait depuis une tablette ;

24 mois d’abonnement à la solution de cybersécurité Norton.

En prime, Bouygues Telecom s’engage à vous prêter un smartphone de remplacement en cas de perte, de vol, de casse ou de panne de votre iPhone 15.