Xiaomi : smartphones et tablettes Redmi sont à prix mini chez AliExpress

La fin des soldes a sonné, mais il est encore temps de faire de bonnes affaires. AliExpress affiche jusqu’à 25 % de remise sur les smartphones, tablettes et bracelets connectés de la marque Xiaomi. De quoi s’équiper ou faire plaisir à ses proches à petit prix.

Xiaomi est particulièrement reconnu pour l’excellent rapport équipement-prix de ses produits. Notamment du côté de la gamme Redmi, qui chaque année propose des smartphones toujours plus intéressants à des tarifs alléchants.

À l’occasion de la Saint-Valentin, AliExpress vous propose justement de découvrir les modèles récents de la marque chinoise à prix réduit. Le site marchand affiche de belles remises sur une large sélection de smartphones, bracelets connectés et tablettes. Voici les meilleures offres du moment :

Le Redmi Note 11 Pro 5G est à 289,99 euros

Lancé en 2022, le Redmi Note 11 Pro 5G est une excellente référence pour tous ceux qui recherchent un bon photophone, mais qui ne veulent pas y laisser toutes leurs économies. Bien qu’abordable, ce smartphone embarque un gros capteur principal de 108 mégapixels, auquel s’ajoute un capteur de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle, ainsi qu’un macro de 2 mégapixels.

À l’avant, la caméra à selfies bénéficie aussi d’une bonne définition avec ses 16 mégapixels. Celle-ci est discrètement placée dans un poinçon au sommet d’un bel écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces, profitant de surcroît d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 695 épaulée par 8 Go de mémoire vive, ce smartphone est aussi compatible avec la 5G. En plus, il affiche un bon niveau d’autonomie avec sa large batterie de 5000 mAh supportant la charge rapide 67 W. Ce smartphone affiche l’un des meilleurs rapports équipement-prix du moment.

Jusqu’au 15 février seulement, le Redmi Note 11 Pro 5G est disponible chez AliExpress à 289,99 euros au lieu de 339,90 euros avec 128 Go de stockage.

Le Redmi Note 11S est à 215 euros

Le Redmi Note 11S est une version allégée du Redmi Note 11 Pro 5G. Ce modèle est idéal pour les personnes qui veulent avant tout un bon équipement photo, et qui sont prêtes à faire quelques compromis pour obtenir un tarif encore plus modéré.

Ce smartphone embarque en effet les mêmes capteurs photo que son grand frère, et accueille même en plus un quatrième capteur de 2 mégapixels dédié aux portraits. C’est une très bonne configuration pour un smartphone à moins de 250 euros.

En contrepartie, le Redmi Note 11S est doté d’un écran plus petit, de 6,43 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour autant, il s’agit toujours d’une dalle AMOLED avec une définition FHD+. La qualité d’affichage reste donc au rendez-vous.

Et si ce modèle est équipé d’une puce MediaTek Helio G96, renforcée par 6 Go de mémoire vive, il conserve aussi une belle autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh.

En ce moment, le Redmi Note 11S avec ses 128 Go de stockage est affiché à 215 euros au lieu de 249,90 euros chez AliExpress.

Le Redmi 10C est à 139,99 euros

Pensé pour ceux qui veulent l’essentiel pour leur smartphone, le Redmi 10C est parmi les modèles les plus abordables de chez Xiaomi. Habituellement affiché à 170 euros, ce smartphone lancé en 2022 rassemble toutes les fonctionnalités de base, mais sans superflu.

Le Redmi 10C est surtout apprécié pour sa large autonomie, permise par une grosse batterie de 5000 mAh. Il est par ailleurs propulsé par un SoC Snapdragon 680, couplé à 4 Go de mémoire vive. Le stockage est quant à lui assez confortable et atteint sur cette version 128 Go.

Côté photo, il propose à l’arrière un capteur principal de 50 mégapixels, ainsi qu’un second de 2 mégapixels pour la profondeur de champ. À l’avant, une caméra à selfies de 5 mégapixels prend place dans une encoche en V située au sommet de l’écran HD+ de 6,71 pouces.

Outre sa grande autonomie et son large espace de stockage, le Redmi 10C propose donc une configuration assez standard pour un smartphone abordable.

Et en ce moment, AliExpress fait encore plus chuter le prix du Redmi 10C, qui passe à seulement 139,99 euros.

Le Xiaomi Mi Band 7 est à 47,84 euros

Dévoilé l’année dernière, le Mi Band 7 est particulièrement abouti pour un bracelet connecté et s’adapte sans gêne à toutes vos activités grâce à sa légèreté (13,5 grammes) et sa finesse (20,7 mm de largeur). Pourtant, il embarque un bel écran AMOLED de 1,62 pouce, bien plus grand que sur la plupart des bracelets connectés.

Étanche 5 ATM (jusqu’à 50 mètres), le Mi Band 7 peut vous accompagner durant toutes vos séances d’entraînement, y compris pour la natation, et prend d’ailleurs en charge plus de 110 modes de sport. Il vous permet de suivre vos performances, mais aussi d’évaluer votre condition physique grâce à la mesure de la VO2 Max. Le Mi Band 7 va même encore plus loin et vous communique après chaque session des conseils pour optimiser votre pratique.

C’est aussi un allié pour le suivi de la santé, puisqu’il peut mesurer votre fréquence cardiaque, votre SpO2, et vous indique sur demande votre niveau de stress ou encore la qualité de votre sommeil. Et pas besoin de se soucier de le recharger régulièrement sachant qu’il dispose d’une autonomie de 14 jours en utilisation standard.

Le Mi Band 7 est actuellement proposé par AliExpress au prix réduit de 47,84 euros, au lieu des 59,99 euros habituels.

La Redmi Pad est à 209 euros

Officialisée en 2022, la Redmi Pad est une tablette polyvalente, adaptée aussi bien à la productivité qu’au multimédia. Alimentée par la récente puce MediaTek Helio G99, elle-même renforcée par 4 Go de mémoire vive, cette tablette tactile fera aussi le bonheur des gamers occasionnels.

Équipée d’un large écran 90 Hz de 10,61 pouces (2000 x 1200 pixels) ainsi que de 4 haut-parleurs Dolby Atmos, elle offre aussi une bonne immersion lors du visionnage de films par exemple. Et grâce à sa belle autonomie de 21 heures, vous n’avez pas à vous soucier du niveau de batterie lors des longs trajets.

La Redmi Pad, c’est aussi un bon outil pour appeler ses proches en vidéo, avec à l’avant comme à l’arrière une caméra de 8 mégapixels.

Cette tablette ne manque donc pas d’arguments, sachant qu’en plus, elle est disponible à seulement 209 euros au lieu de 279 euros chez AliExpress avec 128 Go de stockage. De quoi se faire plaisir à petit prix.