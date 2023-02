Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro, Pixel 7 Pro et OnePlus 11 : notre comparatif photo

La qualité photo est une des grandes promesses du récent Samsung Galaxy S23 Ultra. Nous l'avons donc comparé à l'iPhone 14 Pro, au Google Pixel 7 Pro et au OnePlus 11 (très récent lui aussi. Nous avons pris en photo un grand nombre de scènes avec des conditions de prises de vue très différentes pour bien les éprouver. Lequel s'en sort le mieux ?

Le début de l’année 2023 nous gâte déjà en termes d’excellents téléphones, notamment en ce qui concerne les meilleurs smartphones pour la photo. Ainsi nous avons d’ores et déjà mené un comparatif photo entre les tout récents Samsung Galaxy S23 Ultra et OnePlus 11 tout en y intégrant deux autres références en la matière, l’iPhone 14 Pro et le Google Pixel 7 Pro.

N’hésitez donc pas à regarder notre vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Frandroid dans laquelle notre équipe compare différentes photos de scènes capturées à chaque fois avec les quatre smartphones. Au moment de juger, personne ne sait à l’avance de quel appareil provient telle ou telle image. C’est le concept du blind test (test à l’aveugle) afin de ne pas être biaisé par une potentielle préférence pour une marque en particulier.

Pléthore de photos ont été prises pour challenger tous les capteurs photo possibles et les diverses fonctionnalités. Grand-angle, ultra grand-angle, zoom x2, x3, x10, portrait, selfie, de jour, de nuit, etc. Nous n’avons pas lésiné sur les clichés.

La règle du jeu ? Classer à chaque fois les quatre photos de la meilleure à la moins bonne pour ensuite dresser un classement général à la fin.

Âpre bataille photo

Il est intéressant de voir comment le Galaxy S23 Ultra, l’iPhone 14 Pro, le Pixel 7 Pro et le OnePlus 11 ont tous leurs forces en photo, mais font la plupart du temps des choix bien différents les uns des autres sur le traitement algorithmique. Et parfois, certains se loupent totalement. C’est particulièrement vrai pour les scènes en faible luminosité ou en comparant les résultats, on peut se rendre compte ici et là d’incohérence colorimétrique, de ratés sur la netteté, d’effet bokeh aléatoirement généré, etc.

Évidemment, dans bon nombre des situations, nous nous retrouvons à devoir pinailler pour pouvoir classer les photos, mais c’est évidemment tout le sel de l’exercice. C’est d’ailleurs aussi l’occasion de rappeler que le S23 Ultra mise sur un capteur de 200 Mpx. Pour aller un peu plus loin à ce sujet, vous pouvez aussi consulter notre comparatif du mode 200 Mpx face au mode 108 Mpx.

