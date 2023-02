Pour le MWC, Honor veut frapper un grand coup avec ses nouveaux smartphones

Le MWC commence dès ce week-end, et avec lui son lot d’annonces. Honor est de la fête et il ne manque pas de surprises dans ses cartons. Dès lundi prochain, la marque chinoise va annoncer ses prochains flagships et innovations lors d'une conférence à suivre en direct sur Youtube.

Comme chaque année, le Mobile World Congress va faire entrer l’univers du smartphone en effervescence. Un chambardement auquel Honor ne sera pas étranger, puisque la marque a beaucoup de nouveautés dans à présenter.

En effet, depuis sa prise d’indépendance de Huawei, le constructeur n’est plus bridé pour concevoir des smartphones très haut de gamme. On peut donc s’attendre à de grosses surprises lors de sa conférence. Celle-ci se tiendra le lundi 27 février prochain, à partir de 13h30 et pourra être suivie en direct sur Youtube.

Quels smartphones attendre d’Honor pour le MWC ?

On le sait depuis la fin de l’année dernière, Honor prépare une stratégie de dual-flagship dès cette année. Sa conférence d’annonce devrait donc être l’occasion de découvrir un flagship pliant ainsi qu’un nouveau smartphone très haut de gamme dans un design plus classique. Pour le smartphone pliant, Honor avait déjà donné un avant-goût de ses annonces l’année dernière avec le Honor Magic Vs. Un appareil très prometteur dont on attend encore une date de sortie et un prix en France.

Côté smartphones plus classiques, ce sont les successeurs de la gamme Honor Magic 4 de 2022 qui sont attendus. Honor a déjà dévoilé le Honor Magic 5 Lite au rapport qualité-prix très intéressant. Mais depuis quelques jours, la marque tease le Honor Magic5 Pro, nul doute donc que la conférence nous permettra d’en apprendre plus sur ce smartphone haut de gamme ultra prometteur.

Enfin, cette conférence devrait être l’occasion d’en apprendre plus sur ses toutes dernières innovations de la marque, notamment sur le design ou l’autonomie de ses appareils. Quoi qu’il en soit, nul doute qu’Honor profitera de la conférence pour asseoir sa légitimité sur le segment du téléphone haut de gamme.

Comment assister à l’évènement ?

Si vous ne voulez manquer aucune des nouveautés de Honor, il suffit de se rendre sur la chaîne YouTube officielle de la marque. En effet, la conférence de Honor, présidée par George Zhao et Tony Ran, y sera diffusée le lundi 27 février à partir de 13h30 (heure de Paris).