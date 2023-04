Avec la série Redmi Note 12, Xiaomi se lance à la conquête du milieu de gamme (et pourrait bien s’imposer)

La philosophie des Redmi Note est simple : proposer des smartphones peu onéreux, sans pour autant rogner sur la qualité et l’efficacité. Ce ne sont pas les tout nouveaux Redmi Note qui vont venir dire le contraire.

Dévoilée en France il y a tout juste quelques jours, la gamme Redmi Note 12 est désormais disponible chez nous. Dans la droite lignée de leurs prédécesseurs, ces smartphones ont tout pour plaire. D’autant plus lorsque l’on regarde leur positionnement tarifaire extrêmement agressif, le modèle le mieux achalandé étant vendu à 499,90 euros.

Composée de quatre appareils, dont trois modèles compatibles 5G, la gamme Redmi Note 12 possède de sérieux arguments pour s’imposer sur le marché très concurrentiel du smartphone milieu de gamme. Petit tour d’horizon des nouveautés printanières de Redmi, disponibles depuis quelques jours dans tous les linéaires.

Redmi Note 12 Pro+ 5G : le smartphone milieu de gamme qui a tout d’un grand

Avec son Redmi Note 12 Pro+ 5G, Xiaomi a vu les choses en grand et propose un smartphone pour le moins impressionnant sur le plan technique. Sa fiche technique dévoile un SoC MediaTek Dimensity 1080 5G ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui lui permet d’assurer dans la plupart des domaines, jeu 3D compris. Une jolie batterie de 5 000 mAh, complété par une charge rapide 120 W lui permet de tenir une journée et demie sans trop forcer.

Autre point fort de cet Redmi Note 12 Pro+ 5G, sa partie photo portée par un capteur IMX766. Le bloc arrière peut compter sur une caméra principale 200 mégapixels avec stabilisation optique. Il est complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. C’est également le seul modèle de la gamme à disposer d’un stabilisateur OIS. De quoi obtenir des clichés de qualité dans la plupart des environnements, sombres comme lumineux.

Dernier avantage de ce smartphone : son écran. Le constructeur a installé une dalle AMOLED 120 Hz très réactive et lumineuse, avec un affichage précis grâce à sa couverture à 100 % du gamut DCI-P3. La compatibilité avec les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos viennent achever l’ensemble pour une expérience vidéo on ne peut plus satisfaisante.

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est disponible dans une configuration unique (8 + 256 Go) et se décline en trois coloris : Polar White (blanc), Sky Blue (bleu) et Midnight Blacket (noir). Vous pouvez d’ores et déjà le trouver sur Mi.com à 499,90 euros.

Redmi Note 12 Pro 5G : un smartphone 5G fiable et abordable

Le Redmi Note 12 Pro 5G de son côté, fait quelques concessions par rapport au modèle Pro+, ce qui lui permet aussi d’être plus abordable. Il partage néanmoins l’essentiel de sa fiche technique avec son grand frère, notamment sur la partie batterie et la partie photo.

Sur la partie photo, la stabilisation optique, la caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels et l’objectif Macro de 2 mégapixels sont encore de la partie. Seule la caméra principale diffère, puisque l’on retrouve ici une caméra de 50 mégapixels. L’Image Engine de Xiaomi est toutefois présent, afin d’améliorer la qualité des images avec l’IA.

Une batterie de 5 000 mAh est également au programme, même si cette fois-ci, la charge rapide 120 W a été troqué pour une charge rapide 67 W. Une légère différence qui n’entache en rien l’autonomie de ce Redmi Note 12 Pro 5G.

Côté fiche technique, c’est le MediaTek Dimensity 1080 5G qui est à l’ouvrage, suppléé par 6 ou 8 Go de RAM selon les modèles. De quoi conférer à ce Redmi Note 12 Pro 5G une jolie polyvalence au quotidien. Le téléphone dispose par ailleurs d’une dalle Amoled 120 Hz que l’on retrouve ici, toujours avec la compatibilité Dolby Atmos et Dolby Vision.

Disponible lui aussi en trois coloris (Polar White, Sky Blue et Midnight Blacket), le Redmi Note 12 Pro 5G existe en deux versions. Sa version 6 + 128 Go est proposée à 399,90 euros, tandis que sa version 8 + 128 Go est quant à elle disponible pour 429,90 euros.

Redmi Note 12 : avec ou sans 5G, il impressionne

Petit dernier de la gamme, le Redmi Note 12 se décline en deux versions aussi abordables l’une que l’autre et qui se différencient essentiellement par leur SoC et la présence ou non d’une puce 5G.

Le Redmi Note 12 5G est équipé d’un SoC Snapdragon 4 Gen 1 qui peut compter sur 4 Go de RAM et 128 Go de stockage pour le soutenir. L’affichage est assuré par un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, tandis qu’une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 33 W se charge de l’autonomie. Un bloc photo composé d’une caméra principale à 48 MP, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un objectif Macro de 2 Mpx équipe le dos de l’appareil.

Le Redmi Note 12 de son côté, reprend dans les grandes lignes la fiche technique de la version 5G, mais troque le Snapdragon 4 Gen 1 pour un Snapdragon 685. 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage viennent s’ajouter à cette fiche technique. Les deux appareils diffèrent toutefois au niveau du bloc photo, ce Redmi Note 12 embarque une caméra principale de 50 Mpx, en sus de l’ultra grand-angle et de l’objectif Macro.

Ces deux smartphones sont d’ores et déjà disponibles à partir de 199,90 euros pour le Redmi Note 12 4G et 299,90 euros pour le Redmi Note 12 5G. Ils se déclinent tous deux en trois coloris : Bleu Givre, Gris Onyx et Vert Forêt.

Redmi Watch 3 : une montre connectée qui s’inspire des meilleurs

Pour accompagner ses nouveaux smartphones, Redmi a aussi décidé de dévoiler la troisième itération de sa montre connectée : la Redmi Watch 3. Un joli bracelet qui adopte un cadran carré du plus bel effet, surmonté d’un écran AMOLED de 1,75 pouce lumineux, qui peut être consulté facilement même en plein soleil.

Très complète, elle embarque un capteur de fréquence cardiaque ainsi qu’un capteur de saturation en oxygène pour vous aider à suivre vos performances sportives, mais pas que, puisque le suivi des cycles de sommeil est aussi à l’ordre du jour. La présence d’une puce GPS et son étanchéité jusqu’à 5 ATM en font une compagne idéale pour de nombreux types d’exercices.

Cette montre s’avère aussi très pratique au quotidien puisqu’elle gère non seulement les appels en Bluetooth, mais profite aussi d’une compatibilité avec Alexa. Vous pouvez donc vous adresser à l’assistant vocal d’Amazon pour gérer tous vos appareils connectés à la voix.

Jusqu’au 6 avril prochain, et pour célébrer sa sortie, profitez d’une réduction de 20 euros sur la Redmi Watch 3, dans sa version Noire ou Ivoire. De quoi l’obtenir à 129,99 euros au lieu de 149,99 euros en temps normal.