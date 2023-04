Vous n’allez (presque) plus manquer de place sur votre smartphone avec cette nouveauté Android

Google vient de déployer une nouveauté intitulée Auto-archive. Elle permet d'économiser de la place en archivant automatiquement les apps non utilisées.

À l’époque du cloud tout-puissant, la question de l’espace de stockage est souvent un sujet relégué à un lointain passé. Elle a pourtant regagné en intérêt récemment, avec l’arrivée de One UI 5.1 (Android 13) sur les Samsung Galaxy S23. En effet, de nombreux utilisateurs ont remarqué que l‘interface du géant coréen prenait entre 30 et 60 Go dans le pire des cas, ce qui commence à faire.

Comme en écho à cette récente actualité, Google vient de publier une note de blog annonçant l’arrivée d’une fonctionnalité bien utile pour lutter contre la place grandissante prise par certaines apps. La firme de Moutain View annonce une nouveauté intitulée « auto-archive ».

Comment activer « auto-archive »

Auparavant, lorsque vous manquiez d’espace et que vous essayiez d’installer une nouvelle application, le système vous proposait de désinstaller d’anciennes apps. Désormais, il est possible de choisir d’archiver jusqu’à 60 % de leur contenu. Cela permet de garder ses informations personnelles liées à l’application sur l’appareil, mais aussi une icône pour éviter de devoir tout reconfigurer la prochaine fois que l’on en a besoin. Pour la distinguer des apps non archivées, cette icône se voit affublée d’un petit nuage. Pour télécharger à nouveau une app archivée, il suffit d’appuyer dessus.

Une fois l’option activée, Google explique en outre que le système se permettra d’archiver automatiquement des apps qui ne sont pas beaucoup utilisées. De quoi faire de l’espace automatiquement sans avoir à régulièrement faire le point sur les apps utilisées ou pas. Notons que les iPhone profitent déjà d’une fonctionnalité similaire depuis bien longtemps sur iOS.

