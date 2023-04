Pixel 7 à 484 euros : AliExpress lance ses offres printanières sur les smartphones

Xiaomi Mi Pad 5 à 264 euros, Pixel 7 à 484 euros, Nothing Phone(1) à 354 euros, nul doute, les bonnes affaires sont de retour chez AliExpress. Pendant 5 jours, la célèbre marketplace propose de nombreux codes promo sur une myriade de produits tech.

Dès ce 17 avril et jusqu’au 22 avril prochain, AliExpress met en place une nouvelle vague de promotions. Des smartphones aux tablettes, les meilleurs produits tech du moment sont concernés. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons listé les meilleures affaires à réaliser.

En bref :

OnePlus 11 à 724 euros au lieu de 769 euros

Avec le OnePlus 11, le constructeur fait un retour en force sur le secteur des flagship-killer. À tel point qu’il a obtenu un 9/10 à l’occasion du test de Frandroid.

Affichant un prix inférieur à 750 euros chez AliExpress, le OnePlus 11 embarque pourtant de nombreuses caractéristiques que l’on retrouve dans des smartphones vendus 1 000 euros et plus. À commencer par un processeur Snapdragon 8 gen 2. Il s’agit tout simplement de la meilleure puce disponible sur le marché. Celle-ci offre d’excellentes performances et une très bonne gestion énergétique.

Et il s’agit là de l’autre force du OnePlus 11 : son autonomie. Le téléphone peut tenir 2 jours complets avec une utilisation mixte (navigation, jeux, etc.). Mieux, il est fourni avec un chargeur de 100 W afin de récupérer rapidement sa batterie.

Même au niveau de l’écran, il n’a rien à envier aux smartphones premium. Sa dalle OLED 2K est parfaitement calibrée, avec des contrastes infinis et une bonne luminosité. Surtout, il jouit d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, ce qui lui permet d’économiser de l’énergie en fonction des usages.

S’il affiche habituellement un prix de 769 euros, le OnePlus 11 tombe à 724 euros chez AliExpress grâce au code FRFUN45.

Découvrir le OnePlus 11 à 724 euros FRFUN45

Le Google Pixel 7 à 484 euros au lieu de 529 euros

S’il reprend le design atypique de son prédécesseur, le Google Pixel 7 a tout de même perdu quelques millimètres d’épaisseur en affinant la proéminence du module dorsal. Un choix qui assure une prise en main améliorée de ce champion de la photo.

En effet, le Google Pixel 7 se place comme le meilleur photophone disponible sur ce segment tarifaire. Doté d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, il offre des photos magnifiques, notamment en mode portrait, son point fort. La qualité des clichés est renforcée par une partie logicielle impeccable qui peut améliorer la netteté de la prise de vue, surtout la nuit, ou faciliter la retouche photo grâce à la gomme magique.

Le Pixel 7 embarque aussi la nouvelle puce Tensor G2 de Google. Moins énergivore et plus puissante, elle assure de bonnes performances en continu, même en photo. Sa batterie de 4 335 mAh lui confère une autonomie d’une journée à usage normal.

Du 17 au 22 avril, le Google Pixel 7 est proposé à 484 euros au lieu de 529 euros chez AliExpress grâce au code FRFUN45.

Le Google Pixel 7 est à 484 euros chez AliExpress FRFUN45

Le Nothing Phone (1) à 354 euros au lieu de 399 euros

L’année dernière, lors de son lancement, le Nothing Phone (1) n’a pas manqué de surprendre avec son design futuriste tout en transparence et son système de LED dorsal. Un smartphone original qui ne mise pas tout sur son aspect puisque sa fiche technique solide lui a permis d’obtenir un 8/10 lors du test de Frandroid.

Ainsi, le smartphone s’appuie sur un SoC Qualcomm Snapdragon 778G+, 8 Go de RAM, ainsi que 128 Go de stockage. Des caractéristiques qui garantissent un usage quotidien fluide en toute circonstance, même dans certains jeux 3D. Le Nothing Phone (1) profite également d’une belle autonomie grâce à sa batterie de 4500 mAh. Celle-ci est compatible avec la charge rapide 45 W, la charge sans fil 15 W et la charge inversée.

L’autre bon point du Nothing Phone (1) est son module photo. Il embarque deux capteurs de 50 mégapixels, soit un grand-angle et un ultra grand-angle. Un combo qui permet d’obtenir des clichés plaisants à l’œil. Mieux, ils peuvent filmer de belles vidéos en 4K 30 images/seconde. Enfin, le Nothing Phone (1) bénéficie d’un écran OLED FHD+ de 6,55 pouces. Une dalle qui peut compter sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Chez AliExpress, le Nothing Phone (1) affiche un tarif réduit de 354 euros avec le code promo FRFUN45, au lieu de 399 euros.

Xiaomi Mi Pad 5 à 264 euros au lieu de 309 euros

Si elle célèbre cette année son deuxième anniversaire, la Xiaomi Mi Pad 5 reste une tablette Android de très bonne facture. À commencer par la qualité de son écran pour un appareil vendu sous la barre des 300 euros. La Xiaomi Mi Pad 5 est équipée d’une dalle WQHD+ de 11 pouces. Celle-ci dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et peut prendre en charge plus d’un milliard de couleurs. Ajoutez à cela une compatibilité Dolby Vision et vous obtenez la tablette idéale pour regarder films et séries avec une excellente qualité d’image.

La Xiaomi Mi Pad 5 se démarque aussi par ses performances. Saluée lors du test de Frandroid (8/10) la puce Qualcomm Snapdragon 860 permet à la tablette de lancer la plupart des jeux sans accrocs. Sa fluidité est constante grâce aux 6 Go de RAM. Enfin, sa batterie de 8720 mAh lui confère une autonomie de plus de 16 heures en lecture vidéo.

La Xiaomi Mi Pad 5 est disponible au prix de 264 euros avec le code promo FRFUN45, au lieu de 309 euros en temps normal.

Découvrir la Xiaomi Mi Pad 5 à 264 euros FRFUN45

Poco X5 Pro à 256 euros au lieu de 350 euros

Le Xiaomi Poco X5 Pro est un smartphone milieu de gamme qui peut se targuer d’avoir un beau design. Ses bordures fines et son encoche discrète lui donnent un style épuré. Son dos mat est élégant avec un toucher soyeux. Son écran OLED de 6,67 pouces offre une résolution 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

À l’intérieur du Poco X5 Pro, on trouve une puce Snapdragon 778G compatible avec la 5G. Couplée à 8 Go de RAM, elle est capable de lancer tous les jeux et logiciels gourmands sans le moindre ralentissement. Niveau endurance, le Xiaomi Poco X5 Pro dispose d’une batterie de 5000 mAh capable de durer une journée et demie en utilisation moyenne.

La Poco X5 Pro est vendu au prix de 256 euros avec le code promo FRFUN24, contre 350 euros habituellement.