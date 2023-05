Le pionnier d’Android se prépare à un petit retour

Préparez-vous pour le retour de HTC... mais modérez vos espérances. HTC a récemment présenté un smartphone Android, et il s'agit d'un modèle d'entrée de gamme.

HTC, la marque taïwanaise emblématique d’Android, a joué un rôle clé dans le développement du système d’exploitation mobile de Google.

En effet, HTC a conçu le premier Androphone, le HTC T-Mobile G1, également connu sous le nom de HTC Dream. La marque a aussi été précurseur sur la gamme Nexus, des téléphones développés en partenariat avec Google.

Malheureusement, HTC a connu des difficultés et a progressivement perdu ses parts de marché, jusqu’à être divisé en plusieurs divisions. D’un côté, HTC Vive, et de l’autre, la partie smartphone, revendue à Google. Néanmoins, HTC a continué à concevoir des smartphones à Taïwan, dont un smartphone blockchain nommé Exodus.

Un retour discret

Récemment, HTC a présenté le Wildfire E2 Play, un smartphone Android d’entrée de gamme. Doté d’un écran IPS LCD de 6,82 pouces et d’une définition 720p, ce smartphone est équipé d’une puce ARM Unisoc T606, relativement faible, et compatible seulement avec la 4G.

En termes de photographie, le Wildfire E2 Play est équipé d’une caméra arrière de 48 mégapixels, accompagnée de deux caméras de 2 mégapixels. Vendu à 200 euros, ce smartphone n’offre rien de surprenant, ce qui est regrettable pour les fans de la marque.

HTC a su concevoir des smartphones innovants, tels que le HTC Desire, le Google Nexus One et le HTC Wildfire. Le Wildfire E2 Play marque un retour timide pour la marque, qui peine à retrouver sa place sur le marché des smartphones. Espérons que HTC saura rebondir et nous surprendre à nouveau avec des produits innovants et performants.

