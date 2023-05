Motorola Razr 40 : Moto a sa copie conforme du Galaxy Z Flip 4

De nouvelles fuites nous éclairent sur le nouveau Motorola Razr 40. Concurrent du Galaxy Z Flip 4 de Samsung, l'appareil se montre en détails au travers d'une flopée de visuels... mais ce n'est pas tout, car on connaît aussi son prix.

Après un Motorola Razr 2022 intéressant, mais impacté par quelques défauts bien marqués, la filiale de Lenovo s’apprête à revenir à la charge sur le terrain des smartphones à clapet, avec son Razr 40. L’appareil, qui devrait être annoncé prochainement, fuite cette semaine dans les grandes largeurs. Le site spécialisé MySmartPrice est en effet parvenu à dénicher une ribambelle de visuels officiels. GSMArena nous rapporte les prix européens attendus pour ce nouveau smartphone pliant, très proche visuellement du Samsung Galaxy Z Flip 4 ou de l’Oppo Find N2 Flip.

Les visuels dévoilés nous montrent quoi qu’il en soit un smartphone un peu plus cossu que ne l’était le Razr 2022 l’an dernier, avec au moins trois coloris (Vanilla Cream, Sage Green et Summer Lilac) visibles ci-dessous. La coque de l’appareil est par ailleurs drapée de cuir (vegan, vraisemblablement), ce qui devrait s’avérer assez agréable en main. On y découvre également un écran arrière nettement plus réduit que celui aperçu sur le futur Motorola Razr 40 Ultra, modèle plus haut de gamme attendu prochainement lui aussi.

Une fiche technique encore imprécise

On ignore toutefois quelle sera la taille exacte de cet écran arrière et quelles seront les caractéristiques techniques de l’écran principal (qui devrait quand même être basé sur la technologie Oled). Difficile par ailleurs de prédire à ce stade quel processeur sera choisi par Motorola pour ce nouveau Razr 40.

Grâce aux informations obtenues par le leaker Evan Blass, on sait par contre que la variante Ultra évoquée plus haut sera pour sa part dotée d’une dalle Oled Full HD+ et 120 Hz, ainsi que d’un Snapdragon 8+ Gen 1… une puce que l’on trouvait déjà l’an dernier à bord du Motorola Razr 2022.

Source : MySmartPrice

Il n’est pas exclu que le Razr 40 « classique » qui nous intéresse présentement soit pour sa part motorisé par le nouveau Snapdragon 7+ Gen 2, installé sur le milieu de gamme de Qualcomm. On sait par contre que l’appareil se déclinerait en version 8 Go de RAM / 256 Go de stockage, pour un tarif européen pressenti à 899 euros. Pour comparaison, le Razr 40 Ultra devrait pour sa part débuter à 1 200 euros, soit 300 euros de plus. Plus d’informations sont attendues dans les prochaines semaines.

