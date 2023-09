De Xiaomi à Roborock, la vague de promo AliExpress fait fondre les prix des grandes marques

Pourquoi attendre une occasion spéciale pour se faire plaisir ? En ce moment AliExpress affiche jusqu’à 50 % de remises sur des produits tech de grandes marques. Smartphones, friteuses à air, aspirateurs-robot, le choix est vaste.

La rentrée est désormais passée et la plupart des campagnes de promotions sont à présent terminées. Malgré tout, il est encore temps de faire de bonnes affaires. AliExpress propose dès aujourd’hui et jusqu’au 22 septembre de belles réductions sur son rayon tech.

C’est le moment idéal pour s’offrir un smartphone de dernière génération, ou encore de s’équiper de l’un des meilleurs aspirateurs-robots du marché, sans avoir à vider son LDD. Des marques de référence comme Xiaomi, Honor ou encore Roborock sont de la partie et pour ne manquer aucun bon plan, voici notre sélection des meilleures offres à saisir :

Encore plus de réductions grâce aux codes promo

Si AliExpress applique déjà de belles remises sur une grande partie de son site, le groupe vous permet de réduire encore plus votre facture en appliquant les codes promo suivants avant le 22 septembre à 8h59 :

FR11 pour obtenir 11 euros de réduction supplémentaire sur les commandes de plus de 80 euros ;

pour obtenir 11 euros de réduction supplémentaire sur les commandes de plus de 80 euros ; FR26 pour obtenir 26 euros de réduction supplémentaire sur les commandes de plus de 200 euros ;

pour obtenir 26 euros de réduction supplémentaire sur les commandes de plus de 200 euros ; FR45 pour obtenir 45 euros de réduction supplémentaire sur les commandes de plus de 300 euros ;

pour obtenir 45 euros de réduction supplémentaire sur les commandes de plus de 300 euros ; FR60 pour obtenir 60 euros de réduction supplémentaire sur les commandes de plus de 400 euros.

Le Honor 90 est à 316 euros au lieu de 499 euros

Tout juste dévoilé puisqu’il a été officialisé en juillet dernier, le Honor 90 s’affiche déjà en promotion chez AliExpress. Le site vous permet de l’obtenir pour seulement 316 euros, soit avec une belle remise de 37 %.

Mais derrière un prix aussi contenu se cache un surprenant smartphone doté d’un énorme capteur photo de 200 mégapixels. Un tel niveau d’équipement est habituellement réservé aux modèles les plus premium. Pour le compléter, Honor a opté pour un second capteur de 12 mégapixels destiné à la macro et à la prise de vue à ultra grand-angle, ainsi qu’un troisième pour la profondeur de champ. La caméra avant est tout aussi impressionnante avec ses 50 mégapixels et son champ de vision de 100 degrés.

Si Honor a mis l’accent sur la photo, les gros consommateurs de vidéos en streaming sont aussi servis, le Honor 90 profitant d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2664 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À cette belle configuration s’ajoute la puissante puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, épaulée par 12 Go de mémoire vive, ainsi qu’une large batterie de 5000 mAh supportant la charge rapide 66 W. Performance et autonomie sont donc au programme.

Et pour couronner le tout, ce nouveau smartphone signé Honor a des allures haut de gamme avec ses finitions soignées et son design ultra-fin.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G est à 280 euros au lieu de 429,90 euros

En mars dernier, Xiaomi a dévoilé toute une gamme de nouveaux smartphones, dont le Redmi Note 12 Pro+ 5G, le plus abouti de la série. Affiché sous la barre des 300 euros, ce photophone propose l’un des meilleurs rapports équipements-prix du moment.

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G a des arguments de taille, à commencer par son appareil photo, lui aussi doté d’un capteur de 200 mégapixels, mais avec stabilisateur optique d’image en prime. Deux autres capteurs le rejoignent, dont un de 8 mégapixels pour les photos à ultra grand-angle et un dernier de 2 mégapixels pour la macro.

En complément, ce smartphone propulsé par une puce MediaTek Dimensity 1080 et par 8 Go de mémoire vive embarque un accumulateur de 5000 mAh pouvant se recharger à une puissance de 120 W. En 19 minutes seulement, la batterie passe de 0 à 100 %.

Enfin, le Redmi Note 12 Pro+5G bénéficie d’un magnifique écran OLED FHD+ et 120 Hz de 6,67 pouces. Parfait pour regarder en streaming vos séries préférées.

Le Nothing Phone (2) est à 574 euros au lieu de 729 euros

Autre nouveauté sortie en juillet dernier et déjà en réduction chez AliExpress : le Nothing Phone (2). S’il est disponible à seulement 574 euros sur le site de la boutique en ligne, et même à 514 euros avec le code promo FR60, ce smartphone ne manque pourtant pas d’atouts.

Noté 8/10 par Frandroid, cet excellent mobile est alimenté par l’une des puces les plus puissantes du marché : la Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, elle-même renforcée par 12 Go de mémoire vive. Et comme ce SoC est aussi performant que peu énergivore, la batterie de 4700 mAh suffit à tenir une bonne journée en utilisation standard.

La marque anglaise a également soigné l’affichage de son nouveau smartphone en le dotant d’un bel écran OLED 120 Hz de 6,7 pouces. Tout est donc réuni pour combler les adeptes de jeux sur mobile.

Côté photo, le Nothing Phone (2) se défend par ailleurs assez bien avec ses deux capteurs arrière de 50 mégapixels.

Mais ce smartphone ne se limite pas à une bonne fiche technique. C’est aussi un modèle original avec son design tout en transparence et ses LED intégrées à la coque. Avec le Nothing Phone (2), vous ne passerez pas inaperçu.

La friteuse à air Mi Smart Air Fryer 3,5 L est à 61,19 euros au lieu de 79 euros

Les friteuses à air ont actuellement le vent en poupe. La Mi Smart Air Fryer de Xiaomi vous permet de faire frire rapidement et sainement des aliments.

Plus besoin de plonger vos frites dans des litres d’huile pour qu’elles soient fondantes et croustillantes à souhait. Un mode de cuisson très pratique pour garder la ligne après l’été et surtout pour ne pas embaumer son appartement avec les odeurs de friture, la machine étant totalement hermétique.

Notez que la Mi Smart Air Fryer permet de cuisiner bien plus que de simples frites. La cuisson à air chaud peut atteindre 200 °C, soit une température suffisante pour faire rôtir des filets de viande ou de poisson. Vous êtes plutôt dessert ? Grâce à sa fonction basse température, vous pouvez même préparer vos propres yaourts maison.

Jusqu’au 22 septembre, AliExpress propose la Mi Smart Air Fryer 3,5 L à seulement 61,19 euros, au lieu des 79 euros habituels. Il n’y a pas meilleure occasion pour se mettre à manger sain tout en se faisant plaisir.

L’aspirateur-robot Roborock Q7 Max Plus est à 297,57 au lieu de 469 euros

Sorti en 2022, l’aspirateur-robot Roborock Q7 Max+ s’impose comme l’un des plus complets du marché. Ce modèle aspire à une remarquable puissance de 4200 Pa, et en prime, il se charge de laver le sol avec sa serpillère intégrée.

Cet appareil vous décharge complètement de la corvée du ménage. Grâce à son système de cartographie LiDAR et à l’application Roborock disponible sur iOS et Android, vous pouvez programmer son parcours de nettoyage et créer des routines.

Totalement autonome, il rentre automatiquement à sa station d’accueil pour se recharger quand sa batterie est vide, ou pour vider son bac d’eau sale lorsqu’il est plein. Cet aspirateur-robot ne manque d’ailleurs pas d’autonomie et peut nettoyer jusqu’à 300 m² avec une charge complète grâce à ses bacs de 470 mL pour la poussière, et de 350 mL pour l’eau.

Pendant quelques jours seulement, le Roborock Q7 Max+ est disponible à tout juste 271,57 euros en appliquant le code promo FR26. Mais il faut faire vite, car les stocks sont limités.