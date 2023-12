Les Xiaomi 14, 13, Mix Fold 3 passent à la vitesse supérieure avec ce joli bonus

Xiaomi a annoncé cette semaine mettre à jour ses Xiaomi 14, Xiaomi 13 et Xiaomi Mix Fold 3 pour leur permettre de passer à la dernière génération de Wi-Fi. Adieu le Wi-Fi 6E, place donc au Wi-Fi 7 sur ces trois appareils.

Le Wi-Fi 7, sa vitesse, sa latence réduite et ses nouvelles capacités vont très bientôt occuper une place nettement plus importante sur les smartphones de Xiaomi. Sur Weibo, le géant chinois a annoncé le déploiement d’une mise à jour qui permettra d’activer le Wi-Fi 7 sur plusieurs de ses flagships déjà compatibles. En l’occurrence, toute la série des nouveaux Xiaomi 14 est concernée, mais aussi toute la famille des Xiaomi 13, au même titre que le nouveau Xiaomi Mix Fold 3, que nous avions pu prendre en main à la rentrée.

Comme le rapporte Gizmochina, cette mise à niveau vers le Wi-Fi 7 est aussi d’actualité pour deux des routeurs commercialisés chez Xiaomi : le Xiaomi 10 Gigabit router et le Xiaomi BE7000 Wi-Fi 7 Router. L’un comme l’autre devrait être éligible très prochainement à la mise à jour de firmware qui permettra d’y activer la dernière génération de Wi-Fi.

Le Wi-Fi 7 pour plus de vitesse, mais pas que !

Pour rappel, le Wi-Fi 7 (alias IEEE 802.11be – Extremely High Throughput) s’appuie sur les mêmes bases technologiques que le Wi-Fi 6, mais va plus loin encore. Ce nouveau standard apporte avec lui une bande passante de 320 MHz, mais aussi une modulation 4096-QAM, le Multi-RU (Resource Unit), un fonctionnement multi-link et enfin une coopération multi-AP (Access Point). Ces différents éléments permettent de nouvelles fonctions, des vitesses de transmission de données plus élevées, ainsi qu’une latence réduite par rapport à la norme Wi-Fi 6.

De manière plus concrète, le débit du standard Wi-Fi 7 devrait par exemple atteindre le seuil des 23 Gb/s, soit environ trois fois celui permis avec le Wi-Fi 6. De quoi offrir aux utilisateurs disposant d’un réseau compatible une expérience sensiblement améliorée en streaming, gaming et dans toutes les autres activités nécessitant une bande passante généreuse.

Pour sa part, Xiaomi semble toutefois s’intéresser plus aux capacités de connexion multivoies, à l’optimisation dynamique, à la latence réduite, ou encore aux améliorations anti-interférences, qu’à la vitesse en soi. Les utilisateurs d’appareils Xiaomi éligibles au passage vers le Wi-Fi 7 devraient donc s’attendre, plutôt, à une amélioration globale de l’expérience.