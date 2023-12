À peine lancé, le Samsung Galaxy S23 FE déjà à prix réduit chez SFR

À peine sorti, le Samsung Galaxy S23 FE est déjà affiché en réduction chez SFR. En l’associant à son forfait 210 Go, cet excellent smartphone à la configuration premium revient à moins de 200 euros. De quoi faire des heureux pour Noël.

Samsung vient de lever le voile sur son Galaxy S23 FE et sa fiche technique est plutôt impressionnante. Si ce modèle hérite de multiples atouts des Galaxy S23, il s’avère bien plus abordable que ces derniers et le devient encore plus grâce à SFR.

L’opérateur le propose à seulement 193 euros au lieu de 699 euros si vous souscrivez simultanément à son forfait 210 Go à 31,99 euros par mois pendant 6 mois (puis 44,99 euros par mois). SFR vous permet aussi d’étaler le paiement et de régler 1 euro (après ODR de 80 euros) puis 8 euros par mois pendant 24 mois.

Et puisque Noël arrive avec son lot de belles surprises, une paire d’écouteurs Galaxy Buds FE d’une valeur de 99 euros est offerte jusqu’au 16 janvier avec le Galaxy S23 FE.

Samsung Galaxy S23 FE : un smartphone haut de gamme à prix doux

Les smartphones « Fan Edition » ou « FE » de Samsung sont très appréciés pour leur excellent rapport équipements-prix et le nouveau Galaxy S23 FE ne fait pas figure d’exception.

Disponible actuellement chez SFR au prix plancher de 193 euros avec son forfait 210 Go, ce smartphone a pourtant tout d’un modèle haut de gamme. Samsung a soigné chaque détail et a d’ailleurs opté pour le même design que le Galaxy S23, avec un cadre en aluminium et des capteurs photo élégamment incrustés dans la coque arrière. Le résultat est du plus bel effet.

La marque coréenne promet aussi un affichage de qualité et a misé pour son dernier-né sur un lumineux écran AMOLED FHD+ de 6,4 pouces, bénéficiant de surcroît d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Et comme sur les modèles les plus premium, il est possible d’activer l’affichage permanent pour avoir accès à toutes les informations essentielles et à ses notifications sans déverrouiller le mobile.

La partie photo est aussi très aboutie, tant d’un point de vue matériel que logiciel. Pour offrir des clichés nets et lumineux, même lorsqu’ils sont capturés de nuit, Samsung a misé sur ce trio de capteurs photo :

un premier de 50 mégapixels avec stabilisation optique d’image (OIS) ;

un second de 12 mégapixels pour les prises de vue à ultra-grand-angle ;

un troisième de 8 mégapixels adossé à un téléobjectif zoomant x3 en optique ainsi que x30 en numérique et à un OIS.

Le tout étant en plus capable de filmer jusqu’en 8K.

Et pour parfaire cette fiche technique déjà robuste, Samsung a équipé son Galaxy S23 FE de sa puce Exynos 2200 et de 8 Go de mémoire vive. Aperçu sur le Galaxy S22 Ultra, ce SoC est gage de performance.

Un cadeau offert pour le lancement du Samsung Galaxy S23 FE

Tout juste dévoilé, cet immanquable de la fin 2023 est déjà à prix doux chez SFR. L’opérateur l’affiche à 193 euros au lieu de 699 euros sous réserve de le commander avec son forfait mobile 210 Go.

Et pour le rendre encore plus accessible, SFR propose à ceux qui le souhaitent un étalement de paiement sur 2 ans. Après un premier versement de 1 euro (déduction faite de l’ODR de 80 euros), le Galaxy S23 FE revient alors à 8 euros par mois pendant 24 mois.

Quel que soit le mode de financement choisi, SFR vous offre jusqu’au 16 janvier une paire d’écouteurs sans fil intra-auriculaires Galaxy Buds FE d’une valeur de 99 euros. Sortis en octobre dernier, ils profitent d’une technologie de réduction active de bruit et d’une belle autonomie de 21 heures avec le boîtier de charge fourni.

210 Go pour profiter à plein de son Galaxy S23 FE

Pour obtenir le tout nouveau Samsung Galaxy S23 FE pour seulement 193 euros et bénéficier sans limites de tous ses atouts, SFR vous invite à l’associer à l’un de ses meilleurs forfaits mobiles du moment, doté de 210 Go.

Affichée à 31,99 euros par mois pendant 6 mois (puis 44,99 euros par mois), ou à 23,99 euros par mois (36,99 euros par mois passé 6 mois) pour les clients Box de SFR, cette offre est parmi les plus généreuses du marché et comprend :

210 Go de données mobiles dont 100 Go utilisables depuis les DOM et l’Europe ;

les appels et SMS illimités en France Métropolitaine, mais aussi depuis l’Europe et les DOM ;

la qualité du réseau 5G de SFR ;

un engagement de 24 mois.

Avec une telle enveloppe, plus besoin de vérifier sans cesse sa consommation. 210 Go, c’est 14 fois plus que l’utilisation moyenne de données mobiles des Français. Même en passant l’intégralité de son temps libre à regarder des vidéos en streaming, impossible de consommer tous ces gigas.

Mais alors pourquoi voir aussi grand ? Pour pouvoir partager sa 5G avec son PC ou sa tablette chaque fois que c’est nécessaire, pour ne plus être tributaire de son Wi-Fi domestique, ou encore pour prendre le relai de sa box en cas de panne, les raisons ne manquent pas.

Certains décident même de se passer d’un abonnement fixe, surtout si leur activité informatique se limite globalement à de la bureautique et de la navigation web.

C’est Noël avant l’heure : le Galaxy Z Flip5 tombe à moins de 450 € chez SFR

À l’approche des fêtes de fin d’année, SFR propose toute une série de smartphones à prix réduits avec son forfait 210 Go. Le Galaxy Z Flip5 officialisé par Samsung en juillet dernier est par exemple accessible pour 441 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 1 199 euros.

Voilà une belle occasion de craquer pour le smartphone à clapet le plus en vogue du moment. Aussi beau que performant, celui-ci a d’ailleurs obtenu la note de 8/10 lors des tests réalisés par Frandroid.