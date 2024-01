Starlink envoie les premiers satellites dans l’espace pour nos smartphones

L'une des contraintes de Starlink, c'est qu'il faut utiliser une antenne. Mais dans quelques mois, ce ne sera plus le cas : il sera possible de se connecter à Internet sur son smartphone directement depuis l'un des satellites de l'entreprise. Starlink commence déjà à envoyer les premiers satellites compatibles.

Et si les antennes commercialisĂ©es par Starlink devenaient inutiles ? Et si l’on pouvait se connecter Ă un satellite directement avec son smartphone ? C’est l’ambition du Direct to Cell, une nouvelle technologie dĂ©voilĂ©e par Starlink en octobre dernier. Les premiers satellites compatibles sont en train d’ĂŞtre envoyĂ©s en orbite par SpaceX.

Des premiers satellites dans l’espace, qui pourront se connecter Ă nos smartphones

C’est SpaceX, autre entreprise d’Elon Musk, qui a annoncĂ© sur X avoir envoyĂ© six premiers satellites dotĂ©s de la fonction Direct to Cell. De grosses machines envoyĂ©es dans l’espace et qui, une fois en service, pourront se connecter directement aux smartphones 4G.

L’idĂ©e est de garantir aux aux utilisateurs une connexion mobile partout autour du monde, si l’on dispose d’un forfait Starlink naturellement. Les satellites que Starlink envoie sont en quelque sorte d’Ă©normes antennes 4G qui se trouvent dans l’espace.

Ce que Starlink veut offrir de plus que les autres

Il est Ă diffĂ©rencier ce service de ce que propose Apple avec sa connexion satellitaire sur les iPhone 14 et iPhone 15. Sur ces derniers, Apple passe par un autre rĂ©seau (et non par Starlink, mĂŞme si les deux entreprises Ă©taient en discussions). De plus, ces modèles ont des puces dĂ©diĂ©es Ă la connexion satellitaires. La technologie Direct to Cell de Starlink n’en a pas besoin, ce qui signifie que tous les smartphones 4G LTE seront compatibles.

Le lancement en France ne devrait pas arriver pour tout de suite, rappelle iGen. L’offre de forfait mobile satellite de Starlink sera disponible tout d’abord outre-Atlantique chez T-Mobile avec en premier lieu les SMS dès cette annĂ©e et ce dans plusieurs pays. Puis viendront en 2025 les appels audio et les donnĂ©es mobiles. Parmi les opĂ©rateurs partenaires, on trouve des amĂ©ricains, des australiens, des canadiens, des nĂ©o-zĂ©landais, des japonais, des suisses, des chiliens ainsi que des pĂ©ruviens. Aucun acteur français ne figure pour le moment sur la liste sur le site de la marque.