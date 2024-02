Prise en main d’un smartphone enroulable qui peut bousculer l’ordre établi

Nous avons pris en main le Tecno Phantom Ultimate. Un concept de smartphone enroulable comme on en a déjà vu, mais ici, c'est la marque qui nous intéresse le plus.

Ceci n’est pas le premier smartphone enroulable que l’on croise et ce ne sera pas le dernier. Alors qu’est-ce que le rend particulier ? Dites bonjour au Tecno Phantom Ultimate. Et si on s’arrête dessus, c’est surtout parce que son constructeur n’est pas un acteur anodin.

Si je vous disais que le numéro un mondial des smartphones changeait tous les mois sur un marché des plus instables, vous ne me croiriez pas. Et vous auriez parfaitement raison, car ce sont des âneries.

Sur les dernières années, le marché des smartphones a plutôt cultivé l’image d’un secteur bien installé où les hiérarchies sont difficiles à bousculer. Cela n’empêche pas certaines marques de jouer les poils-à -gratter.

Tecno (Transsion), le géant qu’on ne connait pas bien

Très peu connue du grand public en Europe, la marque Tecno fait pourtant partie de ces adversaires capables de mettre de sacrées épines dans le pied des géants plus établis.

En effet, Tecno fait partie du groupe chinois Transsion, discret numéro 4 mondial sur le marché des smartphones. Discret d’un point de vue européen seulement, car il a déjà réussi à s’imposer en Afrique et connait une dynamique importante en Amérique du Sud.

Et voilà donc Tecno au MWC 2024 de Barcelone pour, entre autres, exposer ce Phantom Ultimate. Il s’agit d’un concept de smartphone enroulable (non destiné à la vente). C’est-à-dire qu’il est doté d’un écran flexible capable de s’enrouler ou de se déployer pour alterner entre les formats téléphone et tablette.

Un concept qui fait évidemment penser à l’Oppo X 2021, au Motorola rollable proof of concept voire même au Samsung Flex Hybrid. Bref, toujours impressionnant, mais loin d’être inédit.

Ce qui interpelle, c’est plutôt le fait que ce prototype nous vient d’une marque telle que Tecno, réputée pour ses smartphones à prix très compétitifs. En s’attaquant à de tels prototypes, le constructeur montre que la R&D ambitieuse n’est pas l’apanage des marques les plus premium.

Prise en main du Tecno Phantom Ultimate

On se retrouve ainsi avec un Phantom Ultimate pouvant passer d’un écran de 6,55 à 7,11 pouces en 1,3 seconde. Pour cela, il faut appuyer sur un bouton physique dédié, sur la tranche, ou faire glisser trois doigts latéralement sur l’écran.

Le petit moteur qui entre alors en action émet un petit bruit que j’ai pu entendre en approchant l’appareil de mon oreille — sinon le bruit ambiant du salon couvrait tout évidemment.

Au niveau des finitions, le téléphone ne fait pas d’erreur particulière, mais il est assez brut de décoffrage. Le produit pourrait gagner en raffinement, bien qu’on nous annonce tout de même une épaisseur de 9,93 mm « seulement ». Finalement, je lui reprocherai surtout de ne pas suffisamment atténuer le petit creux au milieu de la dalle quand elle est étendue. On peut en effet sentir où est la délimitation entre la partie de l’écran toujours visible et celle qui peut s’enrouler.

À l’arrière, un bout de la dalle flexible vient se ranger, dans le sens de la verticale, pour servir d’écran d’appoint avec un Always-on Display.

Tecno n’envisage pas de commercialiser cet appareil pour le moment. Mais après avoir déjà mis en vente des smartphones pliants, la marque montre qu’elle n’a pas peur d’afficher ce genre de savoir-faire technologique.

Et qui sait, on peut se prendre à espérer un smartphone enroulable à prix modéré pour démocratiser ce genre d’appareils. Ce serait là une vraie réussite pour Tecno.