Le nouveau smartphone haut de gamme de HONOR profite d’une offre exceptionnelle pour son lancement

Avec son nouveau Magic6 Pro, HONOR a placé la barre très haut. Téléobjectif de 180 mégapixels, autonomie de 48 heures et charge ultra-rapide : ce smartphone ultra-premium est déjà un incontournable de 2024. Surtout quand le constructeur vous offre une tablette de 400 euros pour chaque commande.

Fort du succès du Magic 5 Pro lancé en 2023, HONOR revient cette année avec son successeur, encore meilleur. Doté d’un module photo amélioré, d’une autonomie parmi les meilleures du marché et d’une charge ultra-rapide, le HONOR Magic6 Pro a été pensé pour les utilisateurs les plus exigeants.

Pour son lancement, HONOR rend d’ailleurs son nouveau smartphone encore plus séduisant avec une offre à ne pas laisser passer. Jusqu’au 15 mars prochain, HONOR fait baisser le prix de son Magic6 Pro de 130 euros le faisant ainsi passer de 1299,90 euros à 1169, 90 euros. Mieux, en plus d’une réduction, une HONOR Pad 9 se glissera dans votre panier lors de votre commande. Un beau cadeau de presque 400 euros.

Un appareil photo premium dans un écrin luxueux

Reprenant le design élégant et très réussi de son prédécesseur, on retrouve sur le HONOR Magic6 Pro le même bloc photo circulaire, à une différence près : le téléobjectif passe de 50 à 180 mégapixels sur ce nouveau modèle. L’assurance de profiter d’images zoomées d’une qualité exceptionnelle. Mieux, ce téléobjectif est couplé à un très grand capteur de 1/1,49 pouce pour saisir le maximum de lumière et de détails, même dans des conditions de faible luminosité.

Sur les deux autres capteurs, HONOR propose :

un module principal de 50 mégapixels avec capteur de 1/1,3 pouce et ouverture variable (f/1,4 ou f/2,0) ;

un module de 50 mégapixels équipé d’une optique ultra grand-angle lumineux ouvrant numériquement à f/2,0 ;

S’il ne faut retenir que deux choses concernant cet appareil : HONOR a mis le paquet sur la taille des capteurs, et surtout, le constructeur a soigné sa correction logicielle. Un argument non négligeable qui permet de réussir tous types de photos, du portrait au paysage, dans tous types d’environnements, du plus sombre au plus ensoleillé. Sur cette partie, et pas seulement celle-ci, le HONOR Magic6 Pro a reçu les félicitations de la rédaction qui lui a accordé l’excellente note de 9/10.

Pour habiller ce bloc photo rond et plutôt imposant, HONOR a intégré un dos texturé du plus bel effet pour son coloris vert et un dos lisse pour la version noire. L’ensemble est cerclé d’un cadre en aluminium solide. À l’avant, l’écran AMOLED incurvé de 6,8 pouces est lumineux et sa justesse colorimétrique est excellente. Avec un pic de luminosité à 5 000 nits, il vous permet de profiter de tous vos contenus, même sous un grand soleil.

Beaucoup d’autonomie, peu de recharge

L’autre très grande force du HONOR Magi6 Pro repose sur sa batterie. Avec une capacité de 5 600 mAh, le smartphone est capable de tenir presque deux jours en utilisation intensive. Vidéos, jeux, navigation internet, rien ou presque n’arrête ce smartphone qui s’adresse donc à des utilisateurs soucieux de ne pas emporter leur chargeur à la moindre sortie.

Le HONOR Magic6 Pro a par ailleurs passé avec succès le test d’autonomie du labo de la rédaction, et se hisse pour le moment à la meilleure place des smartphones haut de gamme. Une autonomie record soutenue par une charge rapide 80 W en filaire et 66 W en induction. De quoi partir de 0 à 100 % en à peine plus de 40 minutes.

Ces très belles performances sont complétées par l’interface MagicOS 8 — qui repose sur la présence d’Android 14 — et assure une gestion intelligente des ressources du smartphone. Le constructeur a par ailleurs annoncé le déploiement de fonctionnalités IA sur son nouveau produit d’ici mars. De quoi encore améliorer ses performances.

Une offre de commande plus que séduisante

L’ensemble de ces caractéristiques font du HONOR Magic6 Pro l’un des meilleurs smartphones actuellement disponibles sur le marché. Lancé au prix de 1299,90 euros, HONOR vous propose jusqu’au 15 mars 2024 de l’obtenir à prix réduit. Pour toute commande, le constructeur applique une belle remise de 130 euros, le faisant ainsi passer à 1169, 90 euros. Mieux, il ajoute gratuitement au colis une HONOR Pad 9, sa toute dernière tablette fraichement. Un très beau cadeau d’une valeur de 399 euros.