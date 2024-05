« Clac-clac » : quel smartphone est le plus bruyant quand on le secoue ? On a mesuré (oui oui)

Secouer un smartphone haut de gamme, c'est risquer d'entendre un vilain bruit de pièce détachée. D'où vient-il et est-il aussi audible sur tous les smartphones ?



Dans la langue d’Hemingway, on le désigne par l’expression « rattling noise » qui peut se traduire en français par bruit de cliquetis. Ce phénomène, c’est le « clac-clac » émis par le stabilisateur optique d’un capteur photo sur un smartphone.

« Un comportement normal et attendu »

Cette première rencontre avec ce phénomène, je l’ai faite – comme de nombreux utilisateurs – avec le Pixel 7 Pro, mais le Pixel 6 Pro était déjà touché. Si l’on secoue le smartphone de Google, on a nettement l’impression qu’un composant s’est détaché et se balade sous la coque.

C’est assez peu rassurant, suffisamment pour que Google se fende d’ailleurs d’une communication sur son site support afin de rassurer ses utilisateurs.

« Les Pixel sont dotés d’un appareil photo plus grand qui utilise des composants supplémentaires pour effectuer une mise au point rapide. Si vous secouez le téléphone, l’appareil photo peut émettre un léger bruit de cliquetis. Il s’agit d’un comportement normal et attendu », explique donc la firme de Mountain View.

Pourquoi un stabilisateur optique fait-il du bruit ?

Ces composants en question luttent pour ajuster l’angle du capteur dès qu’ils détectent un mouvement. Ils essaient ainsi de contrebalancer la mauvaise stabilité de la main lors d’une prise de vue afin d’offrir le meilleur rendu possible.

Bien sûr, on parle ici d’une stabilisation en cours d’utilisation. Là, difficile de discerner un bruit à moins de secouer follement son smartphone. C’est normal le moteur du stabilisateur fait son office. Non, le bruit que l’on pointe du doigt, c’est celui produit lorsque le stabilisateur est flottant, non fixé.

Mais si l’on cite Google en premier, ce n’est pas le seul à avoir des smartphones bruyants. Samsung, Sony, OnePlus ou encore Apple sont concernés.

Aujourd’hui, la plupart des smartphones au-delà de 250-300 euros disposent d’une stabilisation optique (OIS) sur un ou plusieurs capteurs. Pour preuve le Galaxy A25 de Samsung lancé à 289 euros.

Sept smartphones comparés

Mais ils ne sont pas aussi bruyants les uns que les autres, la stabilisation optique d’un téléobjectif est la plus sonore. C’est ce qui nous a donné l’idée de comparer une flopée de smartphones haut de gamme récents afin de les classer du plus bruyant au plus silencieux.

Notre protocole de test est somme toute assez simple : un sonomètre et le smartphone secoué à 5 cm de son micro. Le niveau du bruit ambiant a été retranché. Dans notre cas, il était de 37,4 dB, soit un environnement déjà très calme.

Sept smartphones premium sont ainsi passés sur le grill et les résultats sont assez disparates avec quelques bonnes surprises.

Éteint Allumé Google Pixel 7 Pro 30 30 Samsung Galaxy S23 Ultra 16,6 15,6 Google Pixel 8 Pro 15,6 15,1 Huawei Pura 70 Ultra 14,1 14,1 Oneplus 12 12,6 4,1 Apple iPhone 14 Pro 0,3 0,3 Honor Magic 6 Pro 0,3 0,3

Google corrige le tir ; Apple en tête, mais pas seul

J’évoquais le cas du Pixel 7 Pro plus haut, et bien c’est toujours actuellement le smartphone le plus bruyant. On comprend mieux le flot de questions qui a suivi son lancement au sujet dudit bruit. Mais Google a pris en compte ce mauvais coup de pub et a corrigé le tir avec le Pixel 8 Pro, lequel est deux fois moins sonore.

L’autre observation est que la plupart des smartphones tiennent dans un mouchoir de poche, autour de 15 dB. Une seule exception, le OnePlus 12 qui tombe à 4,1 dB lorsqu’il est allumé alors que tous les autres ont des valeurs identiques qu’ils soient éteints ou allumés.

Tout en haut du panier, on trouve Apple avec l’iPhone 14 Pro, mais aussi un acteur chinois avec Honor, tous deux à 0,3 dB. C’est limite le bruit du déplacement de l’air devant le micro du sonomètre.

Bien sûr, il manque des références notables, comme le Galaxy S24 Ultra, le Xiaomi 14 Ultra ou encore l’iPhone 15 Pro. Nous essaierons de mettre cet article à jour.

Si tous les smartphones testés ici sont redoutables en photo, on peut relever que celui qui a le moins bruyant n’est pas forcément le meilleur. Puisque d’après le laboratoire DxOMark, le plus qualitatif actuellement en photo, c’est le Pura 70 Ultra de Huawei, lequel se trouve dans le ventre mou de ce tableau. Bruit du stabilisateur et rendu photo, on peut conclure qu’il n’y a aucun rapport entre ces deux aspects.