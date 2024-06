iPhone 15 Pro, iPad Air 5 : un coupon vous permet de les obtenir à des prix plus doux

L’heure des bonnes affaires a sonné ! AliExpress affiche dès à présent et pour quelques jours seulement des remises exceptionnelles sur les produits tech les plus prisés du moment. C’est l’occasion ou jamais de s’offrir les dernières références d’Apple (et pas uniquement) à prix mini.

L’été s’invite déjà sur AliExpress. Déjà salué pour ses prix habituellement compétitifs, le site d’e-commerce revient avec des offres encore plus impressionnantes qu’à l’accoutumée. Du 1ᵉʳ au 7 juin, à l’occasion de son Festival de l’été, AliExpress met à l’honneur les marques les plus emblématiques de la tech, comme Apple, Google et Xiaomi.

Pour vous éviter de passer à côté des meilleurs bons plans, nous avons sélectionné pour vous quelques pépites :

Vous en voulez encore plus ? Voici les codes promo à connaître absolument

En complément des remises appliquées automatiquement par les vendeurs, AliExpress propose toute une série de codes promos supplémentaires, à valoir sur l’ensemble de votre panier. Les voici :

le code promo FRSC04 offre 4 euros de remise dès 29 euros d’achat ;

offre 4 euros de remise dès 29 euros d’achat ; le code promo FRSC08 offre 8 euros de remise dès 59 euros d’achat ;

offre 8 euros de remise dès 59 euros d’achat ; le code promo FRSC12 offre 12 euros de remise dès 89 euros d’achat ;

offre 12 euros de remise dès 89 euros d’achat ; le code promo FRSC20 offre 20 euros de remise dès 139 euros d’achat ;

offre 20 euros de remise dès 139 euros d’achat ; le code promo FRSC50 offre 50 euros de remise dès 299 euros d’achat ;

offre 50 euros de remise dès 299 euros d’achat ; le code promo FRSC80 offre 80 euros de remise dès 499 euros d’achat.

Pour en profiter, c’est très simple. Il vous suffit de vous rendre dans votre panier puis de cliquer sur le bouton « paiement » pour inscrire le code dans le champ prévu à cet effet.

iPhone 15 Pro : l’excellence Apple en ce moment à prix doux

Les produits Apple sont rarement en promotion, ce qui rend les offres actuelles d’AliExpress encore plus exceptionnelles. Non seulement le site marchand met à l’honneur la marque à la pomme pour son Festival de l’été, mais en plus, il mise sur les derniers modèles du constructeur. L’iPhone 15 Pro est affiché à seulement 858,83 euros au lieu de 1229 euros avec le code promo FRSC80.

Sur son dernier-né officialisé en septembre dernier, la firme de Cupertino a soigné chaque détail. Son design est tellement raffiné avec son cadre en titane et son dos en verre mat que vous n’aurez probablement pas envie de le camoufler sous une épaisse coque. Surtout qu’Apple a renforcé sa robustesse.

En matière d’affichage, l’iPhone 15 Pro bénéficie d’un lumineux écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces affichant à une définition de 2556 x 1179 pixels avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Le Dynamic Island, ce mini-volet de notification et de contrôle situé autour du poinçon, est naturellement de la partie.

Le reste de la fiche technique est tout aussi premium, que ce soit en termes de performance avec son puissant SoC A17 Pro ou de qualité photo avec son triple capteur de 48, 12 et 12 mégapixels stabilisés optiquement. Tous ces atouts lui ont valu d’être noté 8/10 à sa sortie.

iPad Air 5 : un concentré de puissance dans un bel écrin

Lancé en 2022, l’iPad Air de 5ᵉ génération est toujours considéré comme l’une des tablettes les plus abouties du marché. Il s’agit du modèle garantissant le bon compromis entre les iPad classiques et Pro.

Pour garantir un bon niveau de performance et une polyvalence à toute épreuve, Apple a misé sur la puce M1, celle-là même qui équipait les MacBook Air et MacBook Pro jusqu’en 2022. Mais un tel SoC n’est pas uniquement gage de puissance. C’est notamment grâce à lui que l’iPad Air 5 est si endurant. Les tests menés par Frandroid révèlent que ce modèle peut tenir jusqu’à deux jours avec une charge complète, même avec une utilisation intensive, et ce grâce à une bonne optimisation des performances.

Et ce n’est pas en matière d’affichage que le bât blesse, l’iPad Air 5 étant pourvu d’un large écran LCD IPS de 10,9 pouces, doté d’un revêtement antireflet pour encore plus de confort à l’usage. Parfait pour regarder des séries, jouer, ou encore pour passer des appels vidéo. Sur ce point, la tablette profite en prime avec sa caméra frontale de 12 mégapixels à ultra grand-angle de la fonctionnalité de recentrage automatique. Vos interlocuteurs vous en remercieront !

Jusqu’au 7 juin, cette tablette notée 9/10 par Frandroid est accessible avec le code promo FRSC80 à seulement 437,88 euros au lieu de 719 euros. Mais il faut faire vite, car les stocks partent à vue d’œil !

Pixel 7a : un excellent photophone pour moins de 250 euros

Accéder à l’un des meilleurs photophones du marché sans avoir à y consacrer un lourd budget : voilà la promesse d’AliExpress avec ses promos d’été. Sorti en mai 2023, le Pixel 7a profite jusqu’au 7 juin d’une belle remise de 47 % et devient accessible pour à peine 272 euros avec le code promo FRSC50.

Sur ce modèle, pas question de faire de compromis. Vous profitez pleinement de la puissante puce Tensor G2 de Google, également présente sur le Pixel 7 Pro, ainsi que de 8 Go de mémoire vive. Gamers et férus de sVOD bénéficient aussi de la bonne qualité d’affichage offerte par son écran OLED FHD+ et 90 Hz de 6,1 pouces.

Mais la véritable force de ce smartphone réside dans son traitement de l’image, considéré comme l’un des plus efficaces du marché. Google a tout mis en œuvre pour sublimer automatiquement vos clichés et vous permettre de les retoucher en un clic.

Enfin, le Pixel 7a se montre particulièrement endurant et peut tenir plus d’une journée avec une charge complète, et même trois jours grâce au mode économie d’énergie.

Retrouver le Pixel 7a à prix réduit sur AliExpress FRSC50

Redmi Note 13 Pro 5G : un appareil photo de 200 mégapixels pour moins de 230 euros

Xiaomi et sa marque Redmi sont reconnus pour l’excellent rapport qualité-prix de leurs smartphones. Lancé en janvier dernier, le Redmi Note 13 Pro 5G ne déroge pas à la règle et affiche même des caractéristiques habituellement réservées aux modèles les plus haut de gamme.

C’est notamment le cas de son appareil photo, doté entre autres d’un monumental capteur de 200 mégapixels avec stabilisateur optique d’image. À ce jour, il n’existe pas meilleure définition, même sur les smartphones les plus premium du marché. Pour faire tourner une telle configuration photo, Xiaomi s’en est remis à la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 7 s Gen 2.

Mais le Redmi Note 13 Pro 5G ne se contente pas d’être un bon photophone. Ce modèle est aussi optimisé pour le multimédia avec son lumineux écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces affichant une définition de 1,5K et sa certification Dolby Vision, ainsi que son double haut-parleur Dolby Atmos. Et pour couronner le tout, ce smartphone promet une belle autonomie de près de deux jours grâce à sa batterie de 5100 mAh, compatible avec la charge rapide 67 W.

Jusqu’au 7 juin, cet excellent smartphone noté 8/10 est disponible au prix plancher de 227,96 euros avec le code promo FRSC20, au lieu de 399,90 euros.

Retrouver le Redmi Note 13 Pro 5G à prix réduit sur AliExpress FRSC20

Une mini-console MIYOO Mini+ pour les plus nostalgiques

Amateurs de rétro-gaming, la mini-console MIYOO Mini+ aux allures de GameBoy est accessible pendant quelques jours à seulement 52,43 euros au lieu de 110 euros sur AliExpress, en saisissant le code promo FRSC04.

Cette petite console profite d’une très belle conception, avec des boutons agréables à utiliser, et des gâchettes supplémentaires situées à l’arrière. Si son écran couleur LCD IPS de 3,5 pouces est déjà confortable, vous pouvez aussi raccorder la console à votre TV ou à un écran secondaire en HDMI.

Malgré son petit format, elle est suffisamment puissante pour faire tourner les jeux de nombreuses consoles vintage, de la Nintendo 64 à la première Gameboy, et bien d’autres. Prêt à faire un tour dans le passé ? Ne tardez pas trop, car les stocks sont limités.