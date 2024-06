Avec une promo aussi forte, l’iPhone 15 est le smartphone haut de gamme incontournable de l’été

Il n'aura même pas fallu attendre un an après sa sortie pour voir l'iPhone 15 baisser de prix. Le fleuron d'Apple est désormais à prix barré chez Bouygues Telecom.

L’été est enfin là, et vous vous apprêtez à partir en vacances ? Pour immortaliser les plus beaux moments et paysages, rien ne vaut un bon photophone qui se glisse dans la poche, comme l’iPhone 15 d’Apple.

Et justement, le dernier-né d’Apple est en promotion au bon moment chez Bouygues Telecom. L’iPhone 15 chute au tarif de 309 euros (+ 8 €/mois pendant 24 mois) s’il est pris avec un forfait 200 Go. Cela dit, Bouygues Telecom va plus loin et met en place un bonus de reprise de 100 euros qui permet d’adoucir un peu plus la facture en cas de revente de son ancien téléphone.

Le meilleur d’Apple devient un classique

Tout aussi agréable à prendre en main que la précédente génération, grâce à un form factor identique, l’iPhone 15 ne se prive pour autant pas d’améliorer la formule. Notamment au niveau de l’écran puisque l’encoche traditionnelle cède sa place à la Dynamic Island. Précédemment réservé aux versions Pro des iPhone, cet écran dans l’écran peut afficher une myriade de notifications, d’informations, et même du contenu vidéo.

Autre changement de taille, l’arrivée d’un port USB Type-C. Il est enfin possible d’utiliser le même câble pour charger son ordinateur, sa console de jeu portable et son iPhone. Cela ouvre également la porte aux solutions de stockages externes.

Pour ce qui est de l’écran de 6,1 pouces, il s’appuie désormais sur la technologie d’affichage Super Retina XDR, avec une forte luminosité (2 000 nits). Les images affichées sont détaillées, même à l’extérieur et en plein soleil.

Côté processeur, l’iPhone 15 hérite de la puce des modèles Pro de la génération précédente. Une puce encore très puissante, qui n’a absolument aucun mal à faire tourner les applications les plus exigeantes, en restant économe en énergie. L’accumulateur de 3 349 mAh permet de tenir une journée complète avant de devoir nécessiter une charge. Et comme toujours, Apple promet un suivi régulier en matière de mises à jour.

Comment baisser le prix de l’iPhone 15 ?

Le forfait 200 Go avec Avantage Smartphone est le meilleur moyen de casser le prix de l’iPhone 15 chez Bouygues Telecom. Habituellement vendu 849 euros, l’iPhone 15 tombe à 309 euros (+ 8 €/mois pendant deux ans) avec cette offre mobile. Outre la remise immédiate, une ODR de 80 euros est appliquée après la commande. Grâce à l’option de financement de smartphone, il est même possible de faire tomber la facture à 1 euro (+ 22,95 €/mois pendant 24 mois). Un bon moyen de ne pas débourser plusieurs centaines d’euros en une seule fois.

Mais ce n’est pas le seul avantage offert par l’opérateur. Un bonus de reprise de 100 euros est également de la partie et s’ajoute au montant de revente de votre ancien téléphone. Un atout supplémentaire qui permet de baisser un peu plus le prix de l’iPhone 15.

Le forfait mobile 200 Go de Bouygues Telecom

S’il donne accès à des remises et facilités de paiement sur les smartphones, le forfait 200 Go de Bouygues est aussi très complet dans ses services. Il garantit tous les mois 200 Go de données mobiles 5G, dont 100 Go peuvent être utilisés au sein de l’Europe.

Les appels, SMS et MMS sont illimités vers et depuis la France et l’Europe. L’option multi-SIM est aussi proposée pour équiper un second appareil comme un PC portable ou une tablette.

Le forfait Bouygues Telecom est facturé 34,99 euros par mois pendant un an puis 44,99 euros mensuels. Il demande un engagement minimal de deux ans.