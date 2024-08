OnePlus Nord 4 : ce nouveau smartphone au design luxueux affiche un prix bien plus accessible qu’il n’y parait

Présenté à Milan le 16 juillet dernier, le OnePlus Nord 4 est enfin disponible à la vente. Un smartphone qui mise autant sur ses performances brutes que son design unique.

OnePlus

Si OnePlus a choisi Milan pour présenter son Nord 4, ce n’est pas un hasard. Quelle meilleure ville que la capitale de la mode italienne pour dévoiler un smartphone avec un design aussi luxueux ?

Fidèle à son héritage, OnePlus n’a pas tout misé sur l’esthétique de son nouvel appareil. Le OnePlus Nord 4 est un smartphone puissant et généreux comme le constructeur a l’habitude de les faire.

À l’occasion de son lancement, OnePlus vous permet d’obtenir le Nord 4 à un tarif préférentiel. Grâce à une remise immédiate de 50 euros, son prix descend à 549 euros, tandis qu’une coque de protection ou un chargeur SuperVOOC 100 W est offert.

Un téléphone 100 % « Made of Metal »

Ne cherchez pas comment sont assemblés le dos et le cadre du OnePlus Nord 4, il est coulé d’un seul bloc. Le constructeur est parvenu à créer un smartphone monocoque, et c’est une première pour un smartphone 5G. Le OnePlus Nord 4 affiche un design unique et raffiné. Sa conception rappelle celle d’objets luxueux.

Pour cela, OnePlus utilise de l’aluminium. Cela a même inspiré le groupe de métal Lordi, passé par l’Eurovision, pour produire le morceau « Made of Metal ».

Source : OnePlus

L’aspect métallique ne vient toutefois pas entraver la prise en main du OnePlus Nord 4. Le constructeur a soigné les dimensions de son nouveau téléphone, qui mesure seulement 7,99 mm d’épaisseur. Le cadre qui entoure l’écran, lui, ne dépasse pas les 1,46 mm. OnePlus a par ailleurs choisi une dalle OLED 120 Hz de 6,74 pouces pour habiller la face avant. Grâce à la technologie Aqua Touch, il est même possible de l’utiliser avec les doigts mouillés.

Enfin, et malgré cet assemblage unique, le OnePlus Nord 4 dispose toujours de l’Alert Slider propre à la marque. Ce petit bouton présent sur la tranche permet de passer le téléphone en mode silencieux sans avoir à le déverrouiller.

La vitesse toujours comme maître-mot

Si OnePlus sort un smartphone plus joli que ceux de la concurrence, ce n’est pas en sacrifiant ses performances.

Le Nord 4 profite ainsi du Snapdragon 7+ Gen 3, issu de la dernière génération de SoC de Qualcomm. Cette puce hérite de capacités étendues en matière d’intelligence artificielle puisqu’elle est capable de faire tourner localement divers modèles d’IA.

C’est ce qui permet au OnePlus Nord 4 de profiter de OnePlus Intelligence, l’assistant maison de la marque. Cette IA peut ainsi résumer les enregistrements audio — comme ceux des réunions — ou encore produire des résumés d’articles à partir de captures d’écran.

Le OnePlus Nord 4 // Source : OnePlus

La magie opère également sur la partie photo, grâce à un effaceur magique — pour supprimer les éléments indésirables en arrière-plan — ou encore un détourage intelligent.

Le OnePlus Nord 4 est de plus un smartphone conçu pour durer. Le constructeur assure que le téléphone restera fluide durant les six prochaines années. Quatre mises à jour majeures d’Android sont aussi garanties.

Pour finir, le OnePlus Nord 4 profite de la charge rapide SuperVOOC 100 watts du constructeur. Seulement 28 minutes sont nécessaires pour passer de 0 à 100 % de batterie. OnePlus assure d’ailleurs que sa batterie conserve un état optimal pendant quatre ans grâce à sa technologie Battery Health Intelligence.

Un nouveau smartphone qui s’inscrit dans un écosystème complet

L’expertise de OnePlus en appareils high tech ne se résume pas aux smartphones. Le constructeur possède un large catalogue de produits, qui ne cesse de s’étendre au fil des années.

La firme a ainsi profité du lancement du OnePlus Nord 4 pour dévoiler de tout nouveaux produits. Rien qu’en 2024, OnePlus a sorti :

la OnePlus Pad 2 (499 euros), la puissante tablette avec un grand écran 3K et une charge rapide de 67 watts ;

les OnePlus Nord Buds 3 Pro (69 euros), des écouteurs sans-fil abordables avec des graves puissants et une réduction de bruit active ;

la OnePlus Watch 2R (249 euros), une montre connectée fonctionnant avec WearOS et profitant d’une grande autonomie.

Source : OnePlus

Vous souhaitez mettre un pied dans l’écosystème OnePlus sans vous ruiner ? À l’occasion du lancement du Nord 4, le constructeur met en place une offre de lancement particulièrement attractive.

Le OnePlus Nord 4 est affiché à 549 euros, au lieu de 599 euros, tandis qu’une coque de protection ou un chargeur SuperVOOC 100 W est offert. OnePlus offre également un bonus de 50 euros contre la reprise de votre ancien smartphone. De quoi faire baisser encore plus significativement la facture.