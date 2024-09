Next Mobiles : et si louer son iPhone 16 était le moyen de l’obtenir à moindre coût ?

Les nouveaux iPhone sont (bientôt) là et, comme chaque année, la tentation de lâcher l’équivalent d’un SMIC dans un smartphone vous fait tiquer. Qu’à cela ne tienne, Next Mobiles et son système de location vous permet de craquer pour l’iPhone 16 sans vous ruiner !

Comme chaque année au mois de septembre, Apple s’est fendu d’une conférence de rentrée pour présenter son line up de fin d’année. L’occasion de dévoiler la nouvelle génération d’iPhone et ses nouveautés.

L’ouverture des précommandes s’est faite ce vendredi chez la plupart des revendeurs, mais aussi chez Next Mobiles qui, cette année encore, propose de découvrir le dernier-né d’Apple à un tarif particulièrement alléchant grâce à son astucieux système de location.

Dans le cas de l’iPhone 16, dont les précommandes viennent de débuter, Next Mobiles vous propose de louer l’iPhone 16 Pro à partir de 57,90 euros par mois.

Depuis quelques années maintenant, Next Mobiles propose à ses clients un concept simple : plutôt que d’acheter le smartphone du moment à plein tarif, pourquoi ne pas le louer ? Une solution simple, élégante et efficace qui évite de débourser une somme astronomique, et permet, au final, d’économiser de l’argent sur le long terme.

Avec l’iPhone 16, Apple franchit (enfin) le pas de l’IA

L’annonce d’une nouvelle itération de l’iPhone il y a quelques jours n’aura sans doute pas surpris grand monde. Mais Apple étant Apple, la nouvelle génération d’iPhone apporte suffisamment de nouveautés pour que le petit monde de la tech frémisse d’anticipation à l’idée de poser ses mains sur les différents iPhone 16.

La première nouveauté, c’est bien évidemment l’arrivée d’une nouvelle version du SoC maison avec la puce A18 qui intègre cette année un Neural Engine nouvelle génération afin de pouvoir gérer toutes les tâches liées à l’intelligence artificielle. Une puce qui succède à l’A16 Bionic des iPhone 15, et qui présente un véritable saut de génération avec des gains de performances aux alentours de 40 % par rapport à la génération précédente.

La gamme de couleurs des iPhone 16 et 16 Plus // Source : Apple

Côté design, Apple continue de raffiner la formule adoptée il y a quelques années. La forme générale de l’appareil, avec ses arêtes plates et ses bords arrondis, est encore à l’ordre du jour. Gros changement pour les iPhone 16 et 16 Plus : le bloc photo s’affine. Les capteurs sont encore une fois alignés, proposant un profil plus discret.

Toute la gamme se dote en revanche d’un nouveau bouton nommé Camera Control qui permet, par exemple, de régler le niveau zoom de l’appareil photo ou de régler le flou d’arrière-plan. Le constructeur a aussi affiné les bordures de ses écrans pour proposer une surface d’affichage plus étendue sans trop augmenter la taille de ses appareils.

Le bouton « Camera Control » sur l’iPhone 16 Pro // Source : Apple

De menues améliorations comme l’adoption de meilleurs capteurs photo, une dissipation thermique plus efficace ou encore une autonomie accrue sont aussi à l’ordre du jour. Sur ce dernier point, Apple a d’ailleurs annoncé que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max bénéficient de “la meilleure autonomie offerte pour un iPhone”. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveaux iPhone, vous pouvez toujours aller consulter les articles d’annonces réalisés par Frandroid sur les iPhone 16 et 16 plus ou les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.

Next Mobiles : et si vous louiez votre nouveau smartphone ?

Payer le dernier flagship d’Apple moins cher est déjà un sacré argument en la faveur du modèle développé par Next Mobiles, mais il ne s’agit pas là du seul argument que la société a à faire valoir. Au-delà de son système de location, Next Mobiles propose, en effet, plusieurs avantages non négligeables à ses abonnés.

Tout d’abord, Next Mobiles vous propose de changer de modèles tous les ans. Si vous précommandez l’iPhone 16 aujourd’hui, cela signifie concrètement que vous pourrez passer à l’iPhone 17 lorsque celui-ci sera annoncé dans un an. Cerise sur le gâteau, le prix de votre abonnement ne varie pas, ni au moment du changement, ni après.

Ensuite, si vous vous demandez si le modèle développé par Next Mobiles est intéressant sur le plan financier : la réponse est oui. D’une part, la formule d’abonnement permet d’étaler le paiement de votre mobile dans le temps, sans pour autant avoir besoin de recourir à un crédit. Ensuite, faites le calcul. Le cumul des mensualités sur une période d’un an (puisque vous pouvez changer de modèle à la date anniversaire de votre souscription) est systématiquement inférieur au coût du téléphone neuf. Frandroid l’a d’ailleurs parfaitement illustré dans une enquête portant sur le business model de Next Mobiles.

L’offre de Next Mobiles est sans engagement et modulable // Source : Next Mobile

Enfin, chaque adhésion au service permet de profiter d’une assurance pour votre nouveau mobile. Pas besoin de faire la moindre démarche, tout est géré par Next Mobiles. De quoi offrir une assurance contre le vol et la casse, mais aussi de bénéficier de la prise en charge et du remplacement de votre mobile en 48 heures s’il vous arrive le moindre pépin.

Obtenez un iPhone 16 à partir de 45,90 euros par mois

Si l’offre proposée par Next Mobiles a su vous séduire, la seule chose qu’il vous reste à faire est désormais de choisir quel iPhone 16 sera bientôt vôtre. Si votre cœur penche pour le modèle le plus simple, l’iPhone 16, sachez qu’il vous faudra débourser 45,90 euros par mois pour en bénéficier.

Pour un iPhone 16 Pro, l’abonnement Next Mobiles passe à 57,90 euros par mois.

Quant à l’iPhone 16 Pro Max, il est d’ores et déjà disponible chez Next Mobiles contre un abonnement mensuel s’élevant à 64,90 euros.