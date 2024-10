Galaxy S24 Ultra, iPhone 15, Switch OLED : jusqu’à 570 € de remise avec ces codes promo AliExpress

Vous avez manqué les offres spéciales rentrée ? Il n’est pas trop tard pour faire de bonnes affaires, AliExpress affichant jusqu’à 52 % de remise sur les meilleures références tech du moment.

Samsung Galaxy S24 Ultra : un smartphone premium à prix doux

Vous ne voulez que le meilleur et rien que le meilleur pour votre smartphone ? C’est alors vers le Samsung Galaxy S24 Ultra qu’il faut se tourner.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Sorti en début d’année, l’ultra-premium du constructeur coréen rassemble les meilleurs composants que l’on peut attendre sur un téléphone : écran OLED avec traitement antireflet, puissant SoC Snapdragon 8 Gen 3 et finition en titane. Surtout, la quadruple caméra arrière fait preuve d’une polyvalence encore inégalée sur un téléphone.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra bénéficie d’une remise de plus de 500 euros sur AliExpress, pour tomber au tarif de 897 euros avec le code FRCD50.

iPhone 15 : le design et la qualité Apple à prix cassé

L’iPhone 16 vient de sortir, faut-il alors délaisser son prédécesseur l’iPhone 15 ? Pas vraiment, notamment quand il est en promotion au tarif de 721 euros avec le code FRCD50 sur AliExpress.

L’iPhone 15 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cette année, l’iPhone 16 n’apporte que peu de nouveautés (surtout quand l’avenir d’Apple Intelligence est incertain en Europe). L’iPhone 15, lui, profite d’une fiche technique encore d’actualité, avec son bel écran OLED et son double capteur photo toujours aussi capable. Surtout, la puce A16 Bionic et la généreuse politique d’Apple en matière de mises à jour promettent à l’iPhone 15 encore de belles années devant lui.

Redmi Note 13 Pro 5G : photographier en 200 mégapixels n’a jamais été aussi abordable

Opter pour un smartphone hautement équipé en photo coûte cher. Sauf si vous optez pour la marque Redmi de Xiaomi. Dévoilé en janvier dernier au prix de 401,90 euros, le Redmi Note 13 Pro 5G arbore un surprenant appareil photo de 200 mégapixels, stabilisé optiquement et capable de filmer jusqu’en 4K.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Et ce n’est pas là sa seule force. Le Redmi Note 13 Pro 5G embarque aussi un lumineux écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces doté d’une définition de 1,5 K. Mieux, il est certifié Dolby Vision et couplé à un double haut-parleur Dolby Atmos. De quoi profiter pleinement de ses séries préférées. Des atouts auxquels s’ajoute une belle autonomie de 2 jours.

Exceptionnellement affiché à 206 euros avec le code promo FRCD20, ce smartphone noté 8/10 par Frandroid constitue donc une belle opportunité pour ceux qui recherchent la qualité à prix léger.

Redmi Buds 6 Active : confort et qualité des appels pour seulement 19 euros

Tout juste dévoilés puisqu’ils ont été présentés par Xiaomi en août dernier, les écouteurs sans fil Redmi Buds 6 Active sont déjà en réduction à 19 euros au lieu de 39,99 euros sur AliExpress.

Les Redmi Buds 6 Active dans leurs 4 coloris // Source : Xiaomi

Leur légèreté (4 grammes par oreillette), leur étanchéité IPX4 et leur large autonomie portée à 30 heures avec le boîtier de charge fourni, vous permettent de profiter de votre musique et de passer des appels en toutes circonstances. Grâce à leur connectivité Bluetooth 5.4, à un double microphone et à un traitement logiciel du son, vous restez parfaitement audible par vos interlocuteurs, même dans un environnement bruyant et venté.

Nintendo Switch OLED : cette console de jeu adaptée à tous est à -33 %

Si la Nintendo Switch 2 se fait toujours attendre, la version originale avec écran OLED reste l’une des consoles les plus réussies de ces dernières années. À l’inverse de ses concurrents, Nintendo ne fait pas la course aux performances, mais privilégie plutôt la qualité de son catalogue de jeux.

Nintendo Switch OLED // Source : Unsplash

Il faut dire qu’en 7 ans, la Switch a profité d’une multitude de jeux salués par la critique et les joueurs, de Zelda Breath Of The Wild à Hadès en passant par Super Mario Odyssey.

Si vous ne les avez toujours pas découverts, c’est le moment. En effet, AliExpress baisse le prix de la Nintendo Switch OLED à 236 euros seulement avec le code FRCD20.

