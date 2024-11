Oublié, le créateur du premier smartphone pliant au monde… a fait faillite

Le constructeur chinois Royole Technologies, à l’avant-garde sur les appareils pliants, a été déclaré en faillite. Il avait fait très largement parler de lui en 2018-2019 pour le lancement de son Flexpai, considéré comme le premier smartphone pliant du marché.

Voici le Royole FlexPai, premier smartphone pliant // Source : Royole

Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais le premier smartphone pliant du marché n’avait pas été présenté par Samsung ou par Huawei… mais par Royole. Globalement méconnu du grand public, surtout en occident, le constructeur chinois avait pourtant été précurseur, en lançant fin 2018 le Royole Flexpai : un smartphone pliant de 7,8 pouces au format 4:3, offrant à l’époque une définition 1440p.

Cette première, monumentale, n’a malheureusement pas empêché le fabricant asiatique de battre de l’aile quelques années plus tard. On apprend cette semaine de Digitimes Asia, que Royole a finalement été déclaré en faillite, et ce à la suite d’une enquête relative à ses actifs et ses dettes, rapporte Android Authority.

Dans le détail, le tribunal populaire intermédiaire de la municipalité de Shenzhen a indiqué par l’intermédiaire d’un communiqué que l’entreprise (fondée en 2012) n’a pas été en mesure de rembourser ses dettes, et que ses actifs n’étaient pas suffisant pour couvrir l’ensemble des emprunts en cours.

Fin de partie pour Royole…

Au-delà de son Flexpai, Royole avait beaucoup investi dans les technologies d’affichage pliables. Ces dernières années, la firme avait ainsi été en mesure de lancer l’écran flexible couleur le plus fin au monde ; le premier tableau de bord de voiture incurvé au monde, basé là aussi sur de l’électronique flexible ; mais aussi le premier bloc-notes intelligent basé sur des capteurs flexibles.

Comme le rappelle Android Authority, Royole avait également conclu un bref partenariat avec Louis Vuitton en 2019 pour le lancement d’une gamme de sacs à main ornés d’écrans flexibles.

Ces différents coups d’éclat n’ont en tout cas pas permis au groupe de rester viable financièrement. Royole semble donc s’orienter vers une liquidation judiciaire, et vers la vente pure et simple de ses actifs dans les prochains mois. Il ne serait donc pas surprenant que certaines technologies mises au point par le constructeur chinois soient rachetées et employées par la concurrence.