Samsung Galaxy S25 Ultra : son prix baisse de plusieurs centaines d’euros avec cette offre sans engagement

Le nouveau Samsung Galaxy S25 Ultra vous fait rêver, mais son prix est trop élevé ? RED a la solution et vous propose pour quelques jours seulement ce nouveau smartphone premium en précommande à prix réduit. Voici comment faire le plein de remises.

Tout juste officialisé par Samsung, le Galaxy S25 Ultra a immédiatement fait sensation avec son nouveau design, ses performances remarquables et ses fonctionnalités d’IA ultra-pratiques. Mais voilà, pour s’offrir ce bijou technologique, il faut prévoir un budget conséquent, de 1472 euros.

Pour rendre plus accessible le dernier-né de Samsung, RED lance une offre de précommande plutôt attractive :

1289 euros (après 80 euros d’ODR) pour les nouveaux clients optant pour son forfait 130 Go sans engagement à 9,99 euros par mois ;

1139 euros (après 80 euros d’ODR) pour les anciens abonnés RED.

Et dans tous les cas, avec cette précommande, l’opérateur double gratuitement votre espace de stockage de 256 à 512 Go.

Samsung Galaxy S25 Ultra : un smartphone premium, mais à prix doux chez RED

Après plusieurs moutures aux designs anguleux, le Galaxy S25 Ultra arrive avec un nouveau design tout en élégance et des courbes arrondies. Fin et léger avec ses 8,2 mm d’épaisseur et ses 218 grammes, ce nouveau venu n’en demeure pas moins robuste. Résistant à l’eau et à la poussière (IP68), doté d’un châssis renforcé par un cadre en titane pour absorber les chocs, un verre Corning Gorilla Armor 2 pour protéger son écran AMOLED QHD+ et 120 Hz de 6,9 pouces : le Galaxy S25 Ultra est paré à tout !

Le Galaxy S25 Ultra // Source : Frandroid

Fidèle à ses prédécesseurs et au savoir-faire de Samsung, ce smartphone excelle en photo avec son quadruple capteur de 200 + 50 + 50 + 10 mégapixels renforcé par une partie logicielle soignée. Non seulement les clichés sont automatiquement sublimés, mais en prime leur retouche se fait instantanément grâce aux fonctionnalités d’IA avancées et à la puissance de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, adossée à 12 Go de mémoire vive.

L’IA fait une entrée remarquée sur l’interface du smartphone et apporte son lot d’outils pratiques comme la recherche gestuelle, l’ouverture d’une application par commande vocale ou encore la génération de résumés de pages web ou de vidéos. Mieux, le nouveau widget « Now brief » offre un condensé de toutes les informations qui sont essentielles pour vous et votre usage.

Lancé à 1471,90 euros par Samsung, ce nouveau venu est accessible chez RED au prix réduit de 1289 euros (après ODR de 80 euros) si vous optez en parallèle pour son forfait 130 Go 5G sans engagement. Et si vous êtes déjà client, l’opérateur vous le propose à un tarif encore plus bas : 1139 euros (après ODR de 80 euros).

Un copieux forfait pour l’accompagner et toujours sans exploser son budget

Pour profiter dès à présent du Samsung Galaxy S25 Ultra au meilleur prix, RED recommande de le coupler à son généreux forfait de 130 Go. Si cette offre vous permet d’utiliser votre nouveau smartphone premium sans compter, elle n’en reste pas moins abordable.

Une offre de précommande exclusive à RED // Source : RED

Actuellement affichée à 9,99 euros par mois sans engagement de durée, celle-ci comprend :

130 Go de données mobiles, dont 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 5G de SFR.

Vous prévoyez de partir en voyage ? Pour à peine 5 euros par mois et sans engagement, RED rehausse votre enveloppe à 40 Go pour l’Europe et les DOM et inclut 20 Go pour la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada. Parfait pour découvrir de bonnes adresses directement depuis son réseau 5G et partager ses meilleurs souvenirs sur TikTok ou Instagram.