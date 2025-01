Le Galaxy S25 Ultra est toujours plus résistant grâce au Gorilla Armor 2, mais pas seulement

Samsung et Corning ont conjointement conçu le Gorilla Armor 2, un nouveau verre de protection pour le Galaxy S25 Ultra. Comme chaque génération, cette nouvelle version se montre toujours plus résistante.

Après le lancement du Galaxy S25 Ultra, Corning a dévoilé le processus de fabrication du Gorilla Armor 2. Contrairement aux verres traditionnels, ce nouveau matériau intègre une structure cristalline particulière. Corning explique que le verre subit un traitement thermique spécifique, permettant la formation de cristaux qui s’intègrent dans la matrice vitreuse. Cette composition hybride renforce considérablement les propriétés mécaniques, optiques et thermiques du matériau.

Les tests en laboratoire démontrent des performances assez impressionnantes. Le Gorilla Armor 2 résiste à des chutes jusqu’à 2,2 mètres sur des surfaces similaires au béton, là où d’autres verres céramiques cèdent dès un mètre de hauteur. La résistance aux rayures est également quatre fois supérieure à celle des verres aluminosilicates de lithium concurrents dotés d’un revêtement anti-reflet.

Le traitement anti-reflet et l’un des gros points forts du Galaxy S25 Ultra

Comme avec le Galaxy S24 Ultra l’année dernière, l’innovation majeure réside toujours dans le traitement anti-reflet avancé. Cette caractéristique réduit considérablement les réflexions lumineuses, tant en intérieur qu’en extérieur. Le résultat se traduit par un meilleur contraste d’affichage et une expérience visuelle optimisée dans diverses conditions d’éclairage.

En comparaison avec le Ceramic Shield d’Apple, le Gorilla Armor 2 se démarque principalement par son traitement de surface anti-reflet. Samsung a probablement voulu trouver un équilibre entre durabilité et performances d’affichage, deux aspects cruciaux pour les utilisateurs de smartphones haut de gamme.

Corning précise que ces résultats de durabilité proviennent de tests en laboratoire dans des conditions contrôlées. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions d’utilisation et les circonstances spécifiques des impacts.

Pour rappel, le Gorilla Armor 2 équipe exclusivement le Galaxy S25 Ultra, confirmant la stratégie de Samsung de réserver les technologies les plus avancées à son modèle premium. Les Galaxy S25 et S25+ n’y ont malheureusement pas droit, et on ne sait pas si le prochain Galaxy S25 Edge pourrait ou non en profiter.