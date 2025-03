Ce smartphone réduit à l’essentiel s’offre un prix de luxe

Le nouveau téléphone à 799 dollars utilise un petit écran OLED pour accéder plus rapidement aux éléments essentiels.

Le Light Phone 3 vient de débarquer, et autant vous prévenir tout de suite : il ne va pas plaire à tout le monde.

Ce smartphone minimaliste promet de simplifier votre vie numérique avec un prix qui, lui, n’a rien de simple : 799 dollars (équivalent en euros).

Conçu pour les amoureux du « moins, c’est mieux », le Light Phone 3 se concentre sur l’essentiel : appels, messages, musique, notes, cartes, alarme et même un mode point d’accès pour partager votre connexion. Pas de réseaux sociaux, pas de notifications intempestives, juste le strict nécessaire.

Avec son écran Oled monochrome de 3,92 pouces, il mise sur la sobriété. Fini le e-ink de la version précédente – un choix qui pourrait faire grincer des dents les puristes, car cet écran « encre électronique » avait un charme rétro et consommait très peu d’énergie.

Simple, mais pas simpliste

Côté technique, pas de quoi impressionner les geeks, mais ça reste solide. Le Light Phone 3 embarque une puce Qualcomm Snapdragon 4450 – un processeur modeste, mais suffisant pour ses ambitions. Avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM, il a de quoi gérer vos playlists et vos notes. Pour les photos, on trouve un appareil arrière de 50 mégapixels (qui produit des clichés en 12 mégapixels, histoire d’optimiser l’espace) et une caméra selfie de 8 mégapixels pour les appels vidéo.

La connectivité 5G est au rendez-vous, avec un repli possible sur la 4G, et il est compatible avec la plupart des réseaux mondiaux – un petit outil sur le site officiel vous permet de vérifier ça.

Pour déverrouiller l’appareil, un bouton capacitif sur le bord supérieur fait office de capteur d’empreintes. Pratique, il sert aussi à allumer une lampe torche d’une simple pression. Une molette règle la luminosité, ce qui ajoute une touche physique sympa à l’ensemble. Par contre, avec une batterie de 1 800 mAh, on croise les doigts pour que l’autonomie suive – aucune info sur la vitesse de charge via USB-C, dommage.

Un prix élevé

À 799 dollars, le Light Phone 3 ne joue pas dans la cour des petits budgets. Pour comparaison, avec ce prix, vous pourriez vous offrir un smartphone milieu de gamme bardé de fonctionnalités. Alors, pourquoi ce tarif ? Probablement parce qu’il s’adresse à un public précis : ceux qui veulent décrocher du chaos numérique sans sacrifier un design soigné et une expérience fluide. Il tourne sous Android (version inconnue pour l’instant), mais ne vous attendez pas à des mises à jour fréquentes ou à des options comme le NFC pour payer sans contact – du moins, pas encore.

Ce n’est pas juste un téléphone, c’est une philosophie. Si vous passez vos journées à scroller sur des applis qui vous bombardent de pubs et de notifications, cet appareil pourrait être une bouffée d’air frais. Mais à ce prix, il faut vraiment être prêt à investir dans le minimalisme.