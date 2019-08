Trois ans après la sortie en France du Fairphone 2, la marque néerlandaise présentera à la fin du mois son troisième smartphone, mettant toujours l’accent sur l’écologie. L’appareil a déjà fait l’objet d’un leak avec un rendu presse avant même sa présentation.

Le 27 août prochain, la marque néerlandaise Fairphone présentera son troisième smartphone, trois ans après le Fairphone 2. Néanmoins, avant même son officialisation, le smartphone a déjà fait un tour par le compte Twitter d’Evleaks. Le leaker a en effet publié ce mercredi une photo du Fairphone 3.

Pour rappel, l’intérêt de la marque Fairphone est de proposer des smartphones mettant l’accent sur la réparabilité, la modularité et l’écologie. S’ils ne proposent pas le meilleur rapport qualité-prix, ils ont du moins l’intérêt d’être particulièrement durables. Il est ainsi possible de changer facilement l’écran, la batterie ou même l’appareil photo.

Un lecteur d’empreintes et une coque translucide au dos

Sans surprise, le Fairphone 3 ne devrait donc pas obéir aux codes traditionnels de design des smartphones en 2019. On retrouverait de larges bordures en haut et en bas de l’écran. Au dos comme en façade, un seul appareil photo serait proposé. Néanmoins, le Fairphone 3 devrait être doté d’un capteur d’empreintes digitales à l’arrière. La coque au dos devrait également être translucide afin d’apercevoir les différents composants.

On en saura davantage sur le Fairphone 3, son prix, ses caractéristiques techniques et sa réparabilité possible lors de son annonce officielle. Celle-ci aura lieu le 27 août à Berlin.