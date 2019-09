Un journaliste de TechCrunch a déclaré que son nouveau Galaxy Fold avait rencontré un problème d’écran à peine 24 heures après avoir récupéré l’appareil.

Le Galaxy Fold était supposé inaugurer l’ère du smartphone pliable avec brio, mais Samsung a vécu un mauvais moment avec les premières unités qui ont présenté des problèmes de durabilité. Aujourd’hui, le Galaxy Fold revu et corrigé est arrivé. La nouvelle version du Galaxy Fold est plus solide et Samsung a pris plusieurs mesures pour rendre son design plus robuste.

Habituellement, nous n’aurions pas repris cette information qui semble, à première vue, un problème isolé. Mais étant donné ce que le Galaxy Fold a vécu cette année, chaque problème rencontré par le Galaxy Fold peut devenir une affaire importante. Autant le préciser tout de suite : nous n’avons pas rencontré de problème de finitions sur l’exemplaire testé. Notre Galaxy Fold a très bien résisté à nos essais. Mais ce n’est pas le cas pour tout le monde.

Un problème d’écran isolé (pour le moment)

Un journaliste de TechCrunch, un média américain tech qui a pignon sur rue, a vécu une mésaventure avec son exemplaire de test. Ce dernier est abîmé en son centre, où l’on peut ainsi observer des artefacts lumineux. Cela ressemble à un choc, le plastique de l’écran est clairement touché, mais le journaliste du média américain déclare ne pas avoir laissé traîner un objet dans la pliure de l’écran. Selon lui, le problème a probablement été provoqué en appuyant sur l’écran pour fermer l’appareil. Samsung a récupéré son smartphone pour lancer une enquête sur le problème.

Pour rappel, quand vous recevez le Galaxy Fold pour la première fois, un autocollant précise qu’il faut faire attention avec quelques avertissements :

Pas de pression excessive

Il ne faut pas placer des objets comme des clés sur l’écran avant de le plier

Il ne faut pas l’exposer à de l’eau ou de la poussière

Il ne faut pas ajouter votre propre protection d’écran au-dessus de la protection d’écran existante

Il faut éviter de garder l’appareil à proximité de cartes de crédit et de dispositifs médicaux

Pour le moment, ce problème d’écran est complètement isolé. Néanmoins, il faudra rester attentif. Samsung n’a pas seulement corrigé le design d’un smartphone, le constructeur coréen a commercialisé une des technologies grand public les plus innovantes des dix dernières années. D’ailleurs, on vous invite à lire ou relire le test du Galaxy Fold.