Motorola annoncera son Razr pliable le 13 novembre. En attendant, Evan Blass continue de nous inonder d'images du smartphone.

Quelques heures après avoir publié une première image, Evan Blass a récidivé en publiant de nouveaux clichés du Motorola Razr qui sera annoncé le 13 novembre prochain. Comme on s’en doutait, il ressemble beaucoup au RAZR V3 de 2004, avec deux écrans. Un petit à l’avant pour consulter ses notifications rapidement, et un grand écran pliable à l’intérieur.

Il semble y avoir un petit bouton sous l’écran ou peut-être même un lecteur d’empreintes digitales. D’après Evan Balss, ce smartphone Razr pourrait intégrer un SoC Qualcomm Snapdragon 710, et un écran OLED pliable de 6,2 pouces de diagonale. Le second écran dont on ne connaît pas la taille aurait une définition de 600 x 800 pixels.

Comme le Samsung Galaxy Fold et le Huawei Mate X, ce Motorola Razer serait vendu à un prix très élevé : le Wall Street Journal évoque un tarif de 1 500 dollars.