On sait depuis longtemps que Motorola travaille, comme Huawei et Samsung, sur son propre smartphone à écran pliable. La marque américaine, rachetée en 2014 par Lenovo, en profiterait pour ressusciter sa gamme Razr.

Ce jeudi, c’est le leaker Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme d’Evleaks, qui a dégainé le premier. Il a en effet mis en ligne sur Twitter une photo de ce qui est présenté comme le futur smartphone Razr de Motorola.

On peut ainsi voir l’appareil entrouvert, avec l’écran allumé à l’intérieur. On peut également découvrir une charnière assez massive qui vient fermer le clapet de l’appareil. Surtout, Motorola semble avoir été jusqu’au bout en conservant le menton épais, signature de ses précédents téléphones Razr. Néanmoins, petite déception pour celles et ceux qui l’espéraient : le smartphone ne semble pas avoir d’écran extérieur, ou en tout cas il ne semble pas allumé sur l’image visible dans le tweet.

Un design similaire au deuxième smartphone pliable de Samsung

Ce design de smartphone, avec une pliure horizontale pour un smartphone qui se plie à la verticale, rappelle forcément le design du second smartphone pliable de Samsung que la marque a teasé cette semaine à la conférence développeur.

Motorola devrait présenter officiellement son Razr Phone avec écran pliable le 13 novembre prochain.