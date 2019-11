Article sponsorisé par Gearbest

Cette année, en matière de flagship killer, OnePlus a réussi une fois encore à placer la barre haute avec le OnePlus 7. Un excellent smartphone qui affiche désormais un prix tout aussi bon.

Succédant au déjà très bon 6T, le OnePlus 7 avait fort à faire pour prolonger l’excellence de son prédécesseur. Bien qu’il ressemble fortement à son grand frère, le OnePlus 7 parvient non seulement à réitérer la performance, mais intègre ce qu’il faut d’amélioration pour se placer comme un incontournable de l’année.

Le OnePlus 7 (8 + 256 Go, dans sa version grise) affiche dès aujourd’hui un tarif de 364,80 euros sur Gearbest grâce au code GBOP7GSBW.

Un smartphone fluide en toute circonstance qui bénéficie d’un meilleur rendu audio

On vous le disait plus tôt, les points communs entre le OnePlus 7 et le 6T sont nombreux. Le design global, toujours maîtrisé, est similaire d’un téléphone à l’autre avec notamment une encoche en goutte d’eau. On retrouve également chez le OnePlus 7 une autonomie conséquente fournie par la batterie de 3 700 mAh, qui permet au téléphone de tenir 2 jours sans problème.

Si la dalle AMOLED Full HD+ de 6,41 pouces était déjà présente sur le 6T, elle s’avère bien plus lumineuse sur le OnePlus 7. Sans oublier le rendu audio du OnePlus 7 qui s’est nettement amélioré en raison de l’intégration de haut-parleurs stéréo. Les performances ne sont pas non plus en reste puisque le Snapdragon 855, aidé par 8 Go de mémoire vive, assure un usage fluide du OnePlus 7 quelle que soit la situation.

Gearbest propose d’autres bonnes affaires qui méritent votre attention :

Le Xiaomi Mi Note 10 à 456 euros avec le Mi Band 4 à 9 euros

Plutôt que de l’inscrire dans sa gamme de Mi 9, Xiaomi semble vouloir lancer une nouvelle génération de smartphones avec le Mi Note 10. Outre son design qui diffère de ceux de ses prédécesseurs, le Xiaomi Mi Note 10 tire ses marrons du feu à travers sa photographie. En plus de s’appuyer sur un module photo de 5 capteurs, il est le premier smartphone à embarquer une caméra de 108 mégapixels. Côté performance, il n’a pas à pâlir, car sous l’écran AMOLED de 6,47 pouces se cachent un SoC Snapdragon 730G, 6 à 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage et une batterie de 5 260 mAh.

Dans le cadre d’une offre spéciale Gearbest, le Xiaomi Mi Note 10 (6 + 128 Go, disponible en vert, blanc et noir) affiche un prix de 456 euros en appliquant le code GBMINOTE10. L’achat du téléphone vous permet également d’obtenir un bracelet Xiaomi Mi Band 4 pour seulement 9,21 euros, contre 29 euros habituellement.

Les Redmi AirDots à 13 euros

Les écouteurs sans-fil true wireless Redmi AirDots se veulent les plus abordables du marché sans pour autant sacrifier leur qualité. Et ils y parviennent puisque non contents d’être fiables, ils sont compatibles avec le Bluetooth 5.0 et assurent une connexion stable lors de l’écoute quotidienne de musique. S’ils embarquent un bouton cliquable pour la navigation, leur support de Google Assistant offre un contrôle vocal bienvenu.

Les Redmi AirDots dans leur coloris noir sont vendus 13 euros sur Gearbest à l’occasion d’une vente flash. Hâtez-vous cependant, car les stocks sont très limités.

