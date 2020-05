Avec son Pack Reprise, les French Days sont encore plus intéressants sur Rue du Commerce

Au tour de Rue du Commerce de lancer ses offres pour les French Days. Du téléviseur Samsung QLED 4K au Macbook Air en passant par des promotions sur le Galaxy S10, les bons plans en manquent pas.

Les French Days, c’est parti chez Rue du Commerce. Depuis ce matin, le célèbre site de vente en ligne français propose de nombreuses offres et bons plans sur des smartphones, des ordinateurs portables, des téléviseurs et des accessoires mobiles. Il y a un même un ventilateur en promotion pour anticiper les grosses chaleurs à venir cet été.

French Days + Pack Reprise : le combo intéressant de Rue du Commerce

Rue du Commerce possède toutefois un argument en plus par rapport aux autres sites de ventes en ligne : son fameux pack reprise. Il s’agit d’un service offert par Rue du Commerce sur certains appareils électroniques et petit électroménager. Le principe est simple : le pack reprise permet de renvoyer un produit acheté chez Rue du Commerce pendant un an et de récupérer 80 % de sa valeur d’achat sous forme de bon d’achat.

Concrètement, si vous décidez d’acheter une Geforce GTX 1660 Ti actuellement à 299,99 euros pendant les French Days, vous avez la possibilité de la renvoyer sous 12 mois à Rue du Commerce. Le site marchand vous la reprendra au prix de 239,99 euros sous forme de bon d’achat. Vous pourrez alors investir dans n’importe quel autre produit avec ce bon d’achat.

Nous avons explicitement indiqué dans notre sélection des bonnes affaires à réaliser sur Rue du Commerce celles qui permettent de bénéficier de ce Pack Reprise.

Les Huawei P30 en promotion pour les French Days

Le Huawei P30 Pro à 599 euros

Sorti il y a maintenant un an, le Huawei P30 Pro est toujours un excellent smartphone haut de gamme. Il s’agit même encore de l’un des meilleurs photophones du moment, grâce à un triple capteur photo offrant de la polyvalence. La photo n’est pas le seul atout de ce Huawei P30 Pro qui propose un écran AMOLED de 6,47 pouces de qualité, ainsi qu’une autonomie et des performances très satisfaisantes. Il est très polyvalent et ne déçoit pas.

Pour les French Days, Rue du Commerce fait baisser le prix du Huawei P30 Pro à 599 euros avec le code FD-P30PRO-250. C’est une belle occasion de se procurer l’un des meilleurs fleurons de 2019. Le Huawei P30 Pro est compatible avec le Pack reprise.

Le Huawei P30 à 399 euros

Si l’écran du 6,47 pouces du Huawei P30 Pro vous fait peur, la version standard du Huawei P30 est tout aussi intéressante. La différence majeure se situe au niveau de la taille : le Huawei P30 est lui équipé d’un écran AMOLED de 6,1 pouces utilisable assez facilement à une main. La partie photo est un peu moins polyvalente que chez son grand frère, mais la qualité des clichés reste la même. L’autonomie est également excellente, ce qui est plutôt rare chez les smartphones compacts.

Le Huawei P30 est encore l’un des meilleurs téléphones compacts du marché. Et lorsqu’il est affiché au prix de 399 euros sur Rue du Commerce avec le code FD-P30-250, il est difficile de trouver mieux au même tarif. Là encore, le Pack reprise peut s’appliquer.

Le Huawei P30 Lite

Le Huawei P30 Lite est le smartphone le plus abordable de la série. Il arbore un design similaire à celui des Huawei P30 haut de gamme, mais fait plusieurs concessions pour diminuer le prix. L’écran est ici une dalle LCD de 6,15 pouces Full HD+, le processeur Kirin 710 remplace le Kirin 980 et la partie photo est moins polyvalente. Néanmoins, le capteur principal fait d’excellentes photos.

Lancé au prix de 369 euros, le Huawei P30 Lite était un peu trop cher compte tenu de sa fiche technique. Aujourd’hui proposé à 219 euros grâce au code FD-P30LITE-80, il dispose d’un bien meilleur rapport qualité-prix.

Les Apple Airpods Pro à 224 euros

Avec la version Pro de ses Airpods, Apple est parvenu à proposer parmi les meilleurs écouteurs sans-fil à réduction de bruit active. Ces écouteurs tiennent parfaitement dans les oreilles, et proposent une réduction de bruit efficace. Ils sont relativement compacts et discrets dans les oreilles, et le boitier de charge est lui aussi de petite taille. Un appareil iOS est recommandé pour en profiter pleinement, mais ils fonctionnent aussi très bien avec des smartphones Android.

Lancés au prix de 279 euros au mois d’octobre 2019, les Airpods Pro sont maintenant affichés à 224 euros sur Rue du Commerce avec le code AIRPODS-FD-40.

Les téléviseurs Samsung QLED 4K QE65Q60 (65 pouces) sous la barre des 850 euros

2020 est l’année parfaite pour passer enfin à la 4K. Non seulement les prix chutent considérablement, mais en plus vous serez équipé pour les consoles de nouvelle génération à venir à la fin de l’année. Ce téléviseur de 65 pouces de chez Samsung passent enfin sous la barre des 1000 euros pour les French Days. Il possède tout ce que l’on peut attendre d’un bon téléviseur : des bords d’écran fins, une connectique très complète et une dalle Ultra HD VA 100 Hz.

Durant les French Days, la version 65 pouces de ce téléviseur QLED passe à 849 euros, contre 1500 euros environ en temps normal. Si vous cherchez un bon téléviseur 4K chez Samsung, vous trouverez difficilement moins cher. Ce téléviseur ne bénéficie pas du Pack Reprise, celui-ci s’appliquant uniquement aux appareils électronique dont la diagonale d’écran fait moins de 50 pouces.

Le MacBook Air 2019 à 1049 euros

Le MacBok Air 2019 est le compagnon idéal du quotidien. L’ultraportable d’Apple est un appareil léger, élégant et avec l’un des meilleurs trackpads du marché. Il peut ainsi être confortablement utilisé sur les genoux ou sur la tablette d’un train sans que l’usage soit restreint. D’autant plus qu’il possède une excellente autonomie. Enfin, l’écran est d’excellente facture et convient aussi bien pour faire de la bureautique que regarder des séries.

Le MacBook Air est l’ordinateur le plus accessible d’Apple. Dans sa version 2019, avec un SSD de 128 Go, 8 Go de RAM et processeur Intel Core i5, il est affiché au prix de 1049 euros sur Rue du Commerce (contre 1249 euros lors de son lancement). Il est compatible avec le service Pack reprise.

La Huawei Watch GT à 89,99 euros

Lors de notre test de la première Huawei Watch GT, paru en novembre 2018, nous disions : « enfin une jolie montre avec plus d’une semaine d’autonomie ». La formule est toujours valable en 2020, et on pourrait également ajouter « et très accessible », étant donné que son prix chute de plus de 50 %.

La Huawei Watch GT, c’est donc une montre connectée qui tourne sous LiteOS, le système d’exploitation propriétaire de Huawei. Ce qui n’est clairement pas un mal, car la montre est très bien optimisée et affiche tout aussi bien les notifications du smartphone auquel elle est connectée. C’est une montre qui se prête également très bien au sport puisqu’elle embarque un GPS, un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre et un lecteur de rythme cardiaque optique. Très complète, donc.

Habituellement vendue aux alentours de 130 ou 150 euros, la Huawei Watch GT est aujourd’hui disponible à 89,99 euros. Elle bénéficie du Pack Reprise, ce qui signifie que l’on peut la renvoyer sous 12 mois en échange d’un bon d’achat de 71,99 euros.

Le Xiaomi Mi Band 4 à 29,99 euros

C’est la référence des bracelets connectés, le Xiaomi Mi Band 4 est également en promotion sur Rue du Commerce. Faut-il encore le présenter ? La principale nouveauté de cette dernière génération provient de l’écran OLED en couleur qui n’entâche pas son autonomie toujours aussi étonnante. Un appareil au rapport qualité-prix imbattable.

D’autant plus que son prix passe enfin sous la barre des 30 euros. Le Xiaomi Mi Band 4 se trouve actuellement à 29,99 euros. Il n’est toutefois pas éligible au Pack Reprise.

Un ventilateur Bionaire à moitié prix

Dans quelques jours c’est l’été et dans quelques jours il y aura une pénurie de ventilateurs. Rue du Commerce a eu la bonne idée de proposer ce ventilateur sur pied à moitié prix. Il possède une hélice de 40 cm, un pied réglable et son niveau sonore annoncé est de 49 décibels. Comptez 39,99 euros au lieu de 76,99 euros en temps normal pour être tranquille avec l’arrivée des grosses chaleurs. Pour ce genre d’appareil, le Pack Reprise ne fonctionne pas.