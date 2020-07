Motorola Edge 5G : où acheter le nouveau smartphone premium de la marque ?

La marque rachetée par Lenovo en 2014 revient sur le devant de la scène avec un nouveau smartphone haut de gamme : le Motorola Edge compatible 5G. Vous souhaitez l'obtenir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Motorola est un constructeur assez discret ces derniers temps. Pourtant, la marque américaine continue d’être bel et bien présente sur le marché, notamment avec la sortie de sa gamme G8 pour l’entrée de gamme en début d’année, ou encore par le lancement de son tout premier téléphone pliable il y a quelques mois. Aujourd’hui, elle fait encore parler d’elle avec la récente arrivée du Motorola Edge, son nouveau smartphone haut de gamme pour 2020.

Un Motorola Edge Plus a également été annoncé par le constructeur, mais ce modèle ne franchira malheureusement jamais les frontières de la France… Nous avons alors uniquement droit à la version classique avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible via microSD).

Caractéristiques

Après un Moto Z3 lancé en fin d’année 2018, cela faisait maintenant deux ans que l’on avait plus aperçu un smartphone de la marque rachetée en 2014 par Lenovo sur le segment haut de gamme. Ce nouveau Motorola Edge marque alors une énorme fracture générationnelle entre les deux, à commencer par le design.

Auparavant avec de grosses bordures, le look de cette nouvelle référence premium s’inscrit dorénavant plus dans son temps avec un écran OLED de 6,7 pouces à 90 Hz qui occupe une grande partie de la surface avant, d’autant plus que les bords sont incurvés sur les côtés. Cela peut paraître gadget, mais Motorola offre la possibilité de rajouter (logiciellement) des gâchettes sur la tranche avec les jeux compatibles et c’est très pratique.

Pour jouer d’ailleurs, le Motorola Edge n’a pas à rougir de ses performances avec son Snapdragon 765 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration n’atteint évidemment pas la puissance du S865, mais elle est amplement suffisante pour profiter d’une excellente qualité graphique. Vous pourrez par exemple lancer Call of Duty Mobile et Fortnite en élevé, même en épique à 30 fps pour ce dernier. En ce qui concerne l’expérience utilisateur, elle est parfaitement fluide et surtout très agréable à utiliser au quotidien grâce à son interface similaire à Android Stock. On regrette simplement quelques éléments frustrants, comme le capteur d’empreinte sous l’écran qui est assez capricieux.

Au niveau de la photo, on note une belle polyvalence de son triple capteur 64 + 16 + 8 mégapixels (+ ToF) ainsi qu’une belle qualité des clichés, mais uniquement lorsque les bonnes conditions lumineuses sont réunies. D’autant plus que le mode nuit n’apporte presque aucun changement par rapport au mode automatique… Ce n’est pas forcément mauvais de manière générale et le résultat peut convenir à quelques personnes pas trop exigeantes, mais retenez simplement que la concurrence fait mieux sur cette tranche tarifaire.

Il se rattrape toutefois avec une belle autonomie malgré le taux de rafraîchissement particulièrement gourmand de son écran. Sa capacité de 4 500 mAh lui permet facilement de tenir plus d’une journée, voire plus en fonction de l’utilisation. Le seul bémol vient de son chargeur rapide 18 W pas du tout rapide, qui le fait passer de 0 à 100 % en 2h47. C’est long.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Motorola Edge 5G.

Où l’acheter ?

Lancé il y a quelques jours seulement, le Motorola Edge compatible 5G est officiellement disponible à 599 euros chez la majorité des e-commerçants français.

Notre vidéo

Surprise, le Motorola Edge fait partie de notre sélection des 3 meilleurs smartphones testés en juin 2020.

