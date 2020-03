Voici le smartphone avec lequel Motorola veut se relancer dans le haut de gamme

Motorola compte bien se relancer dans le segment des smartphones haut de gamme en 2020. Il devrait présenter prochainement son Motorola Edge Plus, un appareil avec un écran Oled à bords incurvés, un Snapdragon 865 et un module photo complet avec zoom x3 et ultra grand-angle.

On sait depuis plusieurs mois que 2020 sera l’année où Motorola compte se relancer dans le segment des smartphones haut de gamme. Une information qui avait été donnée en décembre dernier lors du Qualcomm Summit, puisque la marque américaine compte bel et bien adopter le nouveau Snapdragon 865.

Il semble que l’on sache désormais avec quel appareil Motorola compte renouer avec le segment des smartphones premium. En effet, ce mardi, le leaker Evan Blass a mis en ligne sur Twitter des images d’un smartphone présenté comme le Motorola Edge+. Un appareil dont le design rappelle furieusement les codes des smartphones haut de gamme en ce début d’année 2020.

Un écran avec des bordures incurvées

Le Motorola Edge Plus présenté par Evan Blass propose en effet un écran qui occupe quasiment l’intégralité de la face avant. Il est également poinçonné dans son angle supérieur gauche et, surtout, intègre des bordures incurvées. Un choix de design que l’on ne retrouve actuellement que sur les modèles haut de gamme des constructeurs et qui laisse entendre que le smartphone est équipé d’un écran Oled.

Par ailleurs, on peut découvrir un dos un module avec trois appareils photo dont un module principal de 108 mégapixels — probablement le Samsung Isocell Bright HMX — en plus de ce qui ressemble à un capteur TOF au-dessus du flash. Les deux appareils secondaires semblent quant à eux proposer un ultra grand-angle équivalent 13 mm et un téléobjectif équivalent 81 mm pour un zoom x3.

Pour l’heure, on ignore encore quand Motorola compte présenter officiellement son Edge+. Reste que les fuites d’Evan Blass proviennent souvent d’images marketing, ce qui signifie que la communication de Motorola se prépare au sujet de l’appareil et que son lancement devrait être assez proche.