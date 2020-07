SFR : de belles promotions sur les meilleurs smartphones du moment pour le shopping d’été

Le shopping d'été est lancé chez SFR ! L'opérateur met ainsi en place de nombreuses promotions sur une série de smartphones allant du Samsung Galaxy S10 au Huawei P30 Pro en passant par le Redmi Note 8T. Des téléphones qui peuvent être acquis avec ou sans forfait.

SFR lance son shopping d’été, et les offres promotionnelles concernent à la fois les smartphones vendus nus, mais aussi ceux avec forfaits mobiles. Vous pouvez ainsi profiter des offres tout en ayant le choix de payer votre smartphone comptant, ou bien d’étaler son paiement sur plusieurs mois.

Découvrez notre sélection des meilleures offres, avec des smartphones Huawei, Samsung, Xiaomi et OPPO.

Le Samsung Galaxy S10 nu à 499 euros

Les smartphones premium du moment mettent bien souvent des années avant d’arborer un prix abordable. Mais à l’occasion du shopping d’été, SFR applique une belle promotion sur l’excellent Samsung Galaxy S10, ce qui rend d’autant plus intéressant ce smartphone très haut de gamme. En effet, entre le soin apporté à son design, l’ergonomie aux petits oignons de son interface logicielle et son superbe écran, le Samsung Galaxy S10 est un smartphone maîtrisé de bout en bout. Sans parler de sa grande polyvalence photo et de sa puissance qui en font un allié idéal dans tous les cas de figure.

Encore vendu à prix fort plus d’un an après sa sortie, le Samsung Galaxy S10 profite du shopping d’été chez SFR pour afficher un prix de 499 euros au lieu de 599 euros, et sans forfait. Une belle réduction de 100 euros qui assure à ce smartphone premium son statut d’incontournable.

Le Redmi Note 8T nu à 169 euros

Bien que les Redmi Note 9 soient sortis dans nos contrées, le Redmi Note 8T reste un smartphone bien équilibré qui a des arguments à faire valoir, surtout à ce prix-là. Son SoC Snapdragon 655 et ses 6 Go de mémoire vive lui confèrent de bonnes performances, aussi bien pour regarder du contenu en streaming que pour naviguer sur son téléphone. Son quadruple capteur dorsal lui permet d’être efficace dans toutes les situations, même en basse lumière. Quant à son autonomie, elle assure le bon fonctionnement du téléphone pendant deux jours en une seule charge.

À l’occasion du shopping d’été, SFR propose le Redmi Note 8T nu à seulement 169 euros au lieu de 199 euros.

Le Huawei P30 nu à 379 euros

Le premier avantage non négligeable du Huawei P30 est qu’il est l’un des derniers smartphones de la marque à bénéficier des Google Mobile Services. Aucune peine donc pour retrouver ses applications préférées. Mais ce n’est évidemment pas la seule force du Huawei P30. En effet, bien qu’arrivé sur le marché l’année dernière, le Huawei P30 n’a aucun mal à tenir la dragée haute à plus d’un smartphone milieu de gamme du moment. Son design compact en fait un téléphone facile à prendre en main. Sa belle dalle AMOLED est parfaitement calibrée offrant ainsi une bonne expérience de visionnage. Enfin, son excellente autonomie, ses performances assurées par un Kirin 980 et sa bonne polyvalence en photographie confirment son statut de téléphone très équilibré.

Il ne manquait qu’un bon prix au Huawei P30, ce que SFR s’est chargé d’ajouter. Dans le cadre du shopping d’été, le Huawei P30 nu est vendu 379 euros chez l’opérateur, contre 449 euros habituellement.

OPPO Find X2 Neo avec forfait 70 Go à 29 euros (+ 8 euros/mois)

Le OPPO Find X2 Neo est le flagship abordable de OPPO. Malgré un prix plus accessible que son grand frère, le OPPO Find X2 Neo dispose d’une fiche technique très musclée. Il est ainsi équipé d’un excellent écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Le processeur Snapdragon 765G qui l’équipe est suffisamment puissant, et permet de jouer à des jeux gourmands comme Fortnite sans ralentissement. Côté autonomie, la charge rapide à 30 watts combinée à la batterie de 4025 mAh font du OPPO Find X2 Neo un smartphone très endurant. Enfin, le OPPO Find X2 Neo est déjà compatible avec les futurs réseaux 5G.

Le prix d’achat du OPPO Find X2 Neo passe à 29 euros, avec une mensualité de 8 euros sur 24 mois, pour toute souscription simultanée au forfait SFR 70 Go. Retrouvez tout ce que comprend ce forfait en fin d’article.

Le Huawei P30 Pro avec forfait 70 Go à 29 euros (+ 8 euros/mois)

Le Huawei P30 Pro est l’un des meilleurs photophones de 2019, et même de 2020. La principale différence avec son petit frère, le Huawei P30, se situe au dos, au niveau des capteurs photo. En effet, le Huawei P30 Pro dispose de quatre caméras, dont une dédiée au mode portrait, et une autre permettant un zoom optique x5, et un zoom numérique x50. Vous l’aurez compris, le Huawei P30 Pro est un véritable couteau suisse de la photo. Enfin, il profite également d’un écran OLED plus grand, mesurant 6,47 pouces et avec des bords incurvés.

Pour le shopping d’été, le prix d’achat du Huawei P30 Pro passe à 29 euros, avec une mensualité de 8 euros par mois pendant 24 mois. Là encore, pour profiter de ce tarif, il est nécessaire de souscrire au forfait 70 Go de SFR.

Forfait mobile SFR 70 Go

Le forfait 70 Go de SFR est l’un des plus complets qui soient. Voici ce qu’il comprend chaque mois :

70 Go de données en France et depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

en France et depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

depuis la France, l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre Prêt d’un smartphone en cas de panne, casse ou vol (conditions sur SFR.fr)

en cas de panne, casse ou vol (conditions sur SFR.fr) Une carte SIM supplémentaire avec 1 Go de données pour vos autres appareils connectés

Le forfait 70 Go de SFR est au prix de 20 euros par mois la première année, puis 35 euros par mois la deuxième. L’engagement est de 12 mois. Enfin, si vous êtes déjà client box chez SFR, vous pouvez profiter d’une remise de 10 euros par mois sur votre forfait.