Des smartphones et aspirateurs Xiaomi encore moins chers avec ces nouveaux codes promo

Ce mercredi, Rakuten célèbre la troisième démarque des soldes d'été avec deux codes promo. De quoi faire des économies supplémentaires sur de nombreux appareils high-tech, dont les tarifs chutent à des prix très attractifs. C'est le cas par exemple du Redmi Note 9, le Roborock S50 ou encore le Xiaomi Mi Note 10.

Pour la deuxième fois depuis le début des soldes, Rakuten propose deux nouveaux codes promo à utiliser sur son site. En cumulant ces codes promo avec les prix déjà attractifs de Rakuten, certains produits voient leurs prix significativement baisser.

Ainsi, ce mercredi 29 juillet jusqu’à minuit, ce sont deux coupons, à utiliser lors du paiement, dans le panier, qui font baisser le prix de vos commandes :

RAKUTEN5 : 5 euros de remise dès 29 euros d’achat (limité à 2000 utilisations)

: 5 euros de remise dès 29 euros d’achat (limité à 2000 utilisations) RAKUTEN30 : 30 euros de remise dès 299 euros d’achat (limité à 1500 utilisations)

En complément, vous pouvez toujours bénéficier des remboursements en Super Points de Rakuten. Le principe est simple : un pourcentage de chaque commande est converti en Super Points, qui peuvent être utilisés comme des bons d’achat lors de futurs achats. La seule condition pour en profiter est de s’inscrire gratuitement au Club R de Rakuten. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces Super Points, vous pouvez consulter notre article consacré à ce sujet.

Le Xiaomi Redmi Note 9 à 154,59 euros

Si pour vous un bon smartphone se résume à un appareil doté d’un design soigné et d’une autonomie conséquente, c’est vers le Redmi Note 9 qu’il faut se tourner. Sorti en France il y a quelques semaines, le Redmi Note 9 dispose d’un bel écran de 6,5 pouces sans encoche, mais avec un élégant poinçon situé sur le coin supérieur gauche de l’appareil.

Comme souvent avec Xiaomi, le rapport qualité-prix est excellent. Sur ce modèle, on trouve une batterie de 5020 mAh capable de tenir deux jours entiers sans recharge, de 128 Go de stockage, Android 10 avec l’interface MiUI 11 et d’un appareil photo tout à fait respectable si vous décidez de ne pas vous lancer dans la photo de nuit. Bref, un appareil très équilibré aux performances honnêtes à condition de ne pas être trop exigeants sur les jeux vidéo gourmands.

Vendu officiellement au prix de 219,99 euros en France dans sa version 128 Go, Rakuten le propose dans sa version grise au prix de 154,59 euros pendant les soldes avec le code RAKUTEN5. Vous ne trouverez pas meilleur smartphone à ce prix là avec ces caractéristiques ailleurs.

Le Roborock S50 à 329,99 euros

Testé et approuvé par la rédaction de Frandroid, le Roborock S50 est toujours l’un des aspirateurs-robots les plus recommandables du moment. D’une part son prix est très accessible. D’autre part c’est un excellent appareil ménager, avec une aspiration efficace. Grâce à ses différents capteurs, le Roborock S50 se déplace efficacement dans les intérieurs et il est capable de générer une carte du domicile où il circule. Depuis l’application compagnon, vous pouvez utiliser cette carte pour envoyer l’aspirateur-robot faire un nettoyage généralisé ou localisé dans une zone ou dans une pièce.

Généralement proposé en France à un prix d’environ 500 euros, le Roborock S50 est à seulement 329,99 euros sur Rakuten grâce au code RAKUTEN30.

Xiaomi Mi Note 10 à 369,99 euros

Lancé en fin d’année dernière, le Xiaomi Mi Note 10 est un appareil qui mise beaucoup sur la photographie avec une quintuple caméra située au dos. Il est ainsi extrêmement polyvalent, et peut basculer de l’ultra grand-angle au zoom optique ×5 en passant par le mode macro. Le tout est en mesure de prendre de très belles photos, jour comme nuit. Sur la face avant se trouve une dalle AMOLED réussie de 6,47 pouces avec une luminosité élevée. Du côté de l’autonomie, la grande batterie de 5 260 mAh fait oublier la crainte de terminer la journée à vide.

Lancé à 549 euros, le Xiaomi Mi Note 10 était un smartphone avec un prix plutôt élevé pour la firme. Désormais, son prix est de 369,99 euros sur Rakuten en entrant le code RAKUTEN30.