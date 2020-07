Samsung Galaxy Z Fold 2 5G : une photo dévoile le nom et le design du smartphone pliable

Une photo mise en ligne sur Twitter permet de découvrir non seulement le design du prochain smartphone pliable de Samsung, mais également son nom. Il devrait s'agir du Samsung Galaxy Z Fold 2 5G.

Dans tout juste une semaine, Samsung présentera officiellement une flopée de nouveaux appareils, allant des smartphones, avec les Galaxy Note 20, aux tablettes, avec les Galaxy Tab S7, en passant par les écouteurs Galaxy Buds Live et la montre Galaxy Watch 3. Si la plupart de ces produits ont fait l’objet de nouvelles fuites ces derniers jours, il en est un qui restait jusqu’à aujourd’hui encore assez mystérieux : le successeur du Galaxy Fold.

En effet, on en ignorait encore le nom précis. Si quelques rumeurs indiquaient bel et bien que l’appareil serait baptisé « Galaxy Z Fold 2 », et si on avait pu découvrir quelques informations grâce à des rendus presse en fuite, on n’avait jusque-là aucune confirmation de ces informations. C’est désormais chose faite grâce à un tweet publié ce jeudi sur le réseau social par le compte coréen hwangmh01.

On peut y découvrir l’écran d’allumage du smartphone pliant — ou de la tablette pliable — avec le nom de l’appareil : Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Un nom qui semble donc confirmer la volonté de Samsung de faire de sa gamme Z celle des appareils à écran pliable avec le Galaxy Z Flip, lancé en début d’année et décliné en version 5G ces dernières semaines.

Pas d’encoche, mais un simple poinçon dans l’écran

Par ailleurs, la photo permet également de découvrir un design différent pour l’écran principal de l’appareil. Alors que le premier Galaxy Fold avait un écran largement découpé dans son angle supérieur gauche par une encoche, ce ne devrait pas être le cas sur le Galaxy Z Fold 2 5G. On peut ainsi distinguer un petit cercle en haut de la partie droite de l’écran, ce qui semble correspondre à un poinçon pour intégrer l’appareil photo pour les selfies. Là encore, cela correspond aux différentes informations déjà publiées au sujet du smartphone.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 5G devrait être présenté officiellement par Samsung le 5 août prochain, à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked du constructeur. Pour l’heure, on ignore encore à quel prix il sera commercialisé et à quelle date il sera lancé.