Samsung Galaxy Note 20 et 20 Ultra : voici les prix attendus en euros

À près d'une semaine de l'annonce des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, on en sait désormais un peu plus sur les tarifs attendus. Le leaker Ishan Agarwal a, en effet, dévoilé les prix des smartphones en euros.

À mesure que l’on se rapproche du 5 août, les fuites se multiplient au sujet des prochaines annonces de Samsung. C’est à cette date que le constructeur sud-coréen doit en effet présenter ses nouveaux produits. Les principales nouveautés devraient être centrées sur les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Et si l’on a déjà pu découvrir le design des deux smartphones ainsi que leurs caractéristiques, c’est désormais au tour de leurs prix d’être dévoilés en avance.

Ce lundi, le leaker indien Ishan Agarwal, plutôt bien informé sur l’industrie des smartphones, a publié les prix en euros auxquels seraient attendus les deux futurs smartphones haut de gamme de Samsung.

Exclusive for MSP: Here are the prices of upcoming Samsung Galaxy products in Europe. Note20 4G: €999

Note20 5G: €1,099

Note20 Ultra 5G starts at €1,349 256GB Base Storage. Buds Live: ~€189 Note: May differ a bit due to VAT Link for full info: https://t.co/ndWIMBVVU6 pic.twitter.com/MmDcGqshsK — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 27, 2020

Selon ses informations, les deux modèles seraient lancés avec une version de base dotée de 256 Go de stockage. Avec cette configuration, on retrouverait ainsi les Galaxy Note 20 4G à partir de 999 euros, le Galaxy Note 20 5G dès 1 099 euros et le Galaxy Note 20 Ultra, disponible uniquement en version 5G, à 1 349 euros.

Des prix attendus à la hausse

Si les prix se confirment, il s’agirait d’une augmentation de prix substantielle par rapport aux modèles de l’an dernier. Rappelons en effet que le Samsung Galaxy Note 10 avait été lancé en France à 959 euros pour la version 256 Go, tandis que le Galaxy Note 10 Plus était proposé à 1 109 euros avec un stockage similaire. De son côté, le Samsung Galaxy S20 s’affichant en version 4G à 909 euros pour 128 Go de stockage et en version 5G à 1 009 euros. Le Samsung Galaxy S20 Ultra était, quant à lui, disponible à 1 359 euros au lancement.

Pour l’heure, ces informations restent néanmoins à prendre avec des pincettes. Ishan Agarwal précise lui-même que les prix pourraient différer de ses informations, notamment en raison de la TVA. D’un pays à l’autre en Europe, Samsung peut ainsi pratiquer une politique tarifaire différente en fonction du marché et des différentes taxes comme la rémunération pour copie privée. Néanmoins, les prix divulgués par le leaker indien permettent déjà d’avoir un premier aperçu de la politique tarifaire prévue par Samsung pour ses différents Galaxy Note 20, à quelques dizaines d’euros près.

On en saura davantage sur le prix des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra lors de leur présentation officielle du 5 août prochain. Samsung devrait également en profiter pour présenter officiellement son Galaxy Fold 2, ses écouteurs Galaxy Buds Live, ses tablettes Galaxy Tab S7 et S7 Plus et sa montre Galaxy Watch 3.