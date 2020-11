Le Single Day d’AliExpress casse les prix : OnePlus 8T à 450 euros et Poco X3 à 174 euros

C'est aujourd'hui que commence le Single Day. Durant deux jours, AliExpress fait la part belle aux promotions, avec des prix bas jamais égalés pour certains produits, comme le OnePlus Nord à 324 euros ou l'aspirateur Dreame V11 à 234 euros. Voici notre sélection des meilleurs produits, aux prix vraiment planchers.

Ça y est, le Single Day d’AliExpress a commencé ! Cette fête commerciale, aussi appelée 11.11, a été fondée par le groupe Alibaba. À cette occasion, le site AliExpress propose un très grand nombre de produits à des prix vraiment très intéressants jusqu’au 12 novembre.

Comment profiter des offres du Single Day

Le fonctionnement d’AliExpress n’est pas totalement le même que d’autres sites marchands. Pour profiter des meilleurs prix, il est essentiel de sélectionner les coupons de réduction présents sur les fiches des produits. C’est grâce à ceux-ci que vous obtiendrez les prix les plus intéressants. Pour vous aider à vous y retrouver dans cette interface, nous avons écrit un tutoriel sur comment commander sur AliExpress.

Ces coupons sont cumulables avec les codes promotion. Pour chaque produit, nous avons indiqué le code promo qui permet de faire les meilleures économies. Vous pouvez également tous les retrouver à cette adresse.

Découvrez maintenant notre sélection des promotions les plus intéressantes d’AliExpress pour le Single Day.

Le Poco X3 à 178 euros

Le Poco X3 est probablement le téléphone au meilleur rapport qualité-prix du moment. Pour un prix contenu, il propose un écran LCD de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz (une rareté dans cette gamme de prix), une immense batterie de 5 160 mAh et un processeur Snapdragon 732G. À l’usage, le Poco X3 est particulièrement fluide, même avec des jeux 3D, et son autonomie dépasse la journée même avec le mode 120 Hz activé.

Lancé il y a quelques semaines au prix officiel de 230 euros environ, pour le Single Days, le prix du Poco X3 passe à 178 euros grâce au code 11RAPIDE15 et aux différents coupons présents sur la fiche du produit. C’est simple, à ce prix il n’existe pas mieux. D’autant que la livraison se fait depuis l’Europe, en quelques jours seulement.

Le OnePlus Nord à 324 euros

Dans la catégorie des smartphones à l’excellent rapport qualité-prix, le OnePlus Nord occupe une place de choix grâce à une fiche technique musclée. À l’avant, il dispose d’un écran AMOLED de 6,44 pouces de très bonne facture, d’autant qu’il est bénéfice d’une fréquence d’affiche de 90 Hz. À l’intérieur, c’est le très bon processeur Snapdragon 765G qui alimente le téléphone, qui lui garantit une compatibilité avec la future 5G, en plus de très bonnes performances. Enfin, l’interface OxygenOS de ce téléphone est parfaitement maitrisée, l’une des meilleures sur Android en ce moment.

Le OnePlus Nord est affiché au prix de 324 euros avec le code 11RAPIDE15 et les coupons du Single Day d’AliExpress. Il s’agit de la version mondiale du téléphone, avec une interface en français, le Google Play Store et la garantie de la compatibilité avec les bandes de fréquence 4G françaises. La livraison se fait depuis la France, en environ 3 jours.

OnePlus 8T à 463 euros

Le OnePlus 8T est probablement le meilleur smartphone Android de cette fin d’année. Il embarque une fiche technique haut de gamme, mais sans le prix qui va avec. Il propose ainsi un écran AMOLED 120 Hz presque parfait, un puissant processeur Snapdragon 865 et une bonne autonomie accompagnée d’une charge rapide… vraiment rapide (15 minutes suffisent pour gagner 56 % de batterie selon nos tests). Il est même plutôt doué en photo, ce qui a souvent été le point faible de la marque.

Proposé à 599 euros en France, le OnePlus 8T descend au prix de 463 euros sur AliExpress après avoir entré le code 11RAPIDE15 et profité des coupons affichés. Attention, il s’agit de la version « Global ROM », qui ne possède pas toutes les bandes de fréquence françaises (notamment la B28, la bande des 700 Mhz). La livraison se fait également depuis un entrepôt situé en Europe.

Xiaomi Mi 10T à 487 euros

À peine sorti, le Xiaomi Mi 10T est déjà en promotion. La particularité de ce téléphone est de proposer un écran avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz, pour une fluidité à toute épreuve. À l’intérieur, on retrouve l’excellent Snapdragon 865 qui permet de jouer à tous les jeux gourmands du moment, et ce même pour plusieurs années. Côté photo, on trouve trois capteurs photo, dont un capteur principal de 108 mégapixels qui promet de capturer des photos très détaillées.

Annoncé au prix de 499 euros en France, vous pouvez déjà retrouver le Xiaomi Mi 10T à 487 euros sur AliExpress avec le code 11RAPIDE15 et les différents coupons à sélectionner. Il s’agit de la version internationale du téléphone, avec une interface en français, le Google Play Store et la garantie de la compatibilité avec les bandes de fréquence 4G françaises Ici aussi, la livraison se fait depuis l’Europe en quelques jours.

Le Realme 6 Pro à 178 euros

Arrivé il y a quelques mois en France, Realme chamboule le marché avec des smartphones au positionnement agressif, comme avec le Realme 6 Pro. On retrouve ainsi un très bon écran LCD de 6,6 pouces à 90 Hz, et un processeur Snapdragon 720G convaincant, même en jeu. Le Realme 6 Pro est également très efficace sur la partie photo grâce à une quadruple caméra, ce qui est rare sur ce segment tarifaire.

Proposé au prix officiel de 279 euros lors de son lancement, le Realme 6 Pro est à 178 euros sur AliExpress avec le code 12AEFR1111 et les différents coupons.

La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 à 397 euros

Les transports en commun n’ont plus la cote, et la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 est une excellente alternative à ceux-ci. Xiaomi a peaufiné sa recette, et propose maintenant un engin maniable, véloce et endurant. En usage réel, son autonomie est d’environ 30 kilomètres, même en roulant à la vitesse maximale de 25 km/h. Elle dispose également d’un feu-stop et d’un phare avant puissant pour rouler en toute sécurité.

Vendue à 499 euros en France, la trottinette Xiaomi Electric Scooter Pro 2 passe au prix de 397 euros pendant le Single Day d’AliExpress. Pour obtenir ce tarif, vous devez entrer le code 11RAPIDE15 et sélectionnez les coupons disponibles. Elle est livrée en quelques jours seulement depuis l’Europe.

Huawei Freebuds Pro à 111 euros

Les Huawei Freebuds Pro sont dans la lignée des Airpods Pro d’Apple, mais beaucoup moins cher. Ces écouteurs sans fil intra-auriculaires disposent d’une réduction de bruit efficace ainsi qu’une restitution sonore maitrisée. Le boîtier de transport est compact, et permet de recharger les écouteurs environ 4 fois, pour une autonomie totale avoisinant les 20 heures.

Lancés à 199 euros en France, les Huawei Freebuds Pro tombent au prix de 111 euros sur AliExpress avec les coupons et le code 1111VENTE10.

Le routeur Wifi Xiaomi Redmi AX6 à 48 euros

Le Wifi 6 est la nouvelle norme de réseau sans fil qui offre de meilleurs débits ainsi qu’un temps de latence réduit. De plus en plus d’appareils (smartphones, ordinateurs, tablettes et même la PlayStation 5) sont compatibles avec le Wifi 6, mais pas encore les box Internet. Pour en profiter, il faut donc un routeur Wifi 6 comme le Xiaomi Redmi AX6. Proposé à un tarif très abordable, il dispose des bases pour profiter d’un réseau Wifi 6 fonctionnel et rapide. Il peut même fonctionner dans un réseau maillé, pour couvrir de plus grandes surfaces.

Grâce au code 1111VENTE6, le prix du routeur Xiaomi Redmi AX6 descend à 48 euros. Une très bonne affaire pour les personnes désirant améliorer la qualité de leur réseau Wifi.

Le Roborock S5 Max à 306 euros

Le Roborock S5 Max est une référence dans le domaine des aspirateurs-robots, notamment grâce à son système de navigation. Grâce au capteur LIDAR, le Roborock S5 Max est capable de se déplacer avec aisance dans un logement, en évitant les différents obstacles. Mieux encore, ce même capteur génère une carte visible depuis l’application mobile Roborock. Avec celle-ci, vous pouvez envoyer votre aspirateur nettoyer une zone précise.

Vendu autour de 500 euros en France, le Roborock S5 Max est affiché à 306 euros sur AliExpress grâce au code 11RAPIDE15 et aux coupons présents. Ici aussi, la livraison se fait en quelques jours grâce aux entrepôts européens d’AliExpress.

Le Dreame V11 à 234 euros

Le Dreame V11 est un aspirateur-balai aux performances haut de gamme. Son aspiration est puissante, et le système de filtration à cinq filtres est suffisamment efficace pour ne pas voir les poussières aspirées s’envoler. Son poids de 3,9 kilos lui permet d’être utilisé partout, d’autant qu’il fonctionne sans fil avec une autonomie d’environ 90 minutes. Enfin, il est livré avec une pléthore d’accessoires : brosse à rouleau, brosse pour tissu, suceur plat, etc.

Le Dreame V11 est affiché au prix de 234 euros sur AliExpress avec le code 11RAPIDE15 et les différents coupons présents sur la page. Un prix bien inférieur à sa concurrence directe.

Encore plus d’offres

