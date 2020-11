Honor 10X Lite : à 199 euros, sa force est sa fiche technique

Honor lance en France le Honor 10X Lite, son tout dernier smartphone qui profite déjà d'une remise immédiate de 30 euros. À tout juste moins de 200 euros, il bénéficie d'une fiche technique particulièrement intéressante.

Pour cette fin d’année 2020, Honor livre un tout nouveau smartphone avec une fiche technique qui mérite que l’on s’y intéresse. Il s’agit du Honor 10X Lite qui a également la particularité d’être proposé au tarif attractif de 199 euros grâce à une remise immédiate. En plus, un bracelet connecté Honor Band 5 Sport est offert. Voici sa fiche technique en bref :

batterie de 5000 mAh et charge rapide 22,5 watts

quadruple caméra

écran de 6,67 pouces (2400 x 1080)

processeur Kirin 710A avec 4 Go de RAM

128 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go

Une autonomie de champion

L’autonomie est l’une des caractéristiques les plus importantes lors du choix d’un nouveau téléphone. Et ça Honor l’a bien compris, et propose une immense batterie de 5000 mAh dans son Honor 10X Lite. Dans les faits, une telle capacité permet au Honor 10X Lite de tenir une journée intensive d’utilisation loin d’une prise. L’autonomie peut même atteindre les deux journées complètes dans le cas d’un usage plus modéré.

Pour améliorer le confort d’utilisation, le Honor 10X Lite profite également d’une charge rapide à 22,5 watts via le port USB-C. En pratique, cette charge rapide permet de regagner 18 % de batterie en 10 minutes seulement. Pour une charge complète, il faut compter environ une heure et demie.

Quatre capteurs photo pour une belle polyvalence

Sur la partie photo, le Honor 10X embarque un total de 4 capteurs à l’arrière, dans une configuration qui lui offre une grande polyvalence. Voici de quoi est composé le bloc photo :

un capteur principal de 48 mégapixels à f/1.8

un capteur avec objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels à f/2.4

un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels à f/2.4

un capteur de profondeur de 2 mégapixels à f/2.4

Avec cette configuration, le Honor 10X Lite est donc capable de prendre des photos de sujet lointain ou au contraire très proche du smartphone. Le mode portrait est également épaulé par un capteur dédié, permettant au Honor 10X Lite de capturer des photos avec un flou d’arrière-plan précis et naturel.

Côté logiciel, le Honor 10X Lite profite également d’un mode nuit épaulé par l’intelligence artificielle. Grâce à son système AIS (la stabilisation assistée par de l’IA), le Honor 10X Lite est capable d’augmenter le temps d’exposition pour capturer plus de lumière, tout en compensant les micromouvements de la main. Ainsi, les photos prises avec ce mode nuit sont lumineuses et nettes.

Fiche technique musclée à petit prix

Lancé au prix de 199 euros en France, le Honor 10X possède une fiche technique généreuse compte tenu de son prix. Sur la face avant du téléphone, on retrouve un grand écran LCD de 6,67 pouces découpé d’une petite bulle logeant la caméra selfie de 8 mégapixels. Les bordures sont fines, permettant une grande occupation de la face avant par l’écran. Sur la tranche de l’appareil, le bouton de déverrouillage accueille également le capteur d’empreinte digitale. Un placement malin qui permet de déverrouiller son téléphone en toute transparence.

À l’intérieur, le Honor 10X Lite est équipé du processeur Kirin 710A avec 4 Go de mémoire vive. Une configuration suffisante pour naviguer de manière fluide sur son téléphone. L’espace de stockage est vraiment généreux avec 128 Go. Et il est extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Le Honor 10X Lite supporte également le double SIM, même si une carte mémoire est déjà installée sur le téléphone.

Un smartphone aux couleurs des Huawei Mobile Services

Le Honor 10X Lite vient accompagner des Huawei Mobile Services (HMS), soit l’écosystème de services de Huawei et Honor. Cela signifie que le Honor 10X Lite profite des services maison du constructeur, comme l’AppGallery. Cette boutique d’applications continue d’attirer de plus en plus de développeurs, qui contribuent en y proposant leurs applications. On y trouve par exemple Molotov, TikTok ou encore Deezer.

Enfin, sachez qu’il est également possible d’installer des applications qui ne sont pas sur l’AppGallery de Huawei. Grâce à l’application Petal Search, vous pouvez retrouver les liens de téléchargements des fichiers à installer pour profiter des applications qu’il vous manque.

Le Honor 10X Lite est déjà en promotion

Pour célébrer le lancement du Honor 10X Lite, la marque propose déjà une belle remise immédiate de 30 euros sur son tout nouveau téléphone. Le Honor 10X Lite descend ainsi au prix de 199 euros chez Boulanger et à la Fnac. Il devient ainsi une porte d’entrée accessible dans l’univers des Huawei Mobile Services. Il est disponible dans deux coloris : vert et noir. En plus, un bracelet connecté Honor Band 5 Sport est offert.