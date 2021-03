Compatibilité 5G et design premium : la gamme OPPO Reno4 est à partir de 1 euro chez Bouygues Telecom

Jusqu'au 17 mars, c'est toute la gamme OPPO Reno4 qui est à partir d'un euro avec un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom. Cette promotion est une belle occasion de passer à la 5G sans se ruiner.

Voilà maintenant presque trois ans qu’OPPO a débarqué en France, et la marque a su rapidement se faire une place sur le marché grâce à des téléphones particulièrement réussis. Les derniers en date sont issus de la gamme OPPO Reno4. Ces trois téléphones couvrent différents types de budgets, allant de l’entrée de gamme au haut de gamme, mais toujours avec une compatibilité 5G et un soin particulier apporté au design.

Jusqu’au 17 mars chez Bouygues Telecom, c’est justement toute la gamme OPPO Reno4 qui est disponible à partir d’un euro, avec ou sans mensualité supplémentaire selon les modèles. Pour obtenir ce prix, il vous suffit de souscrire à un forfait Sensation de 90 Go, et profiter des offres de remboursement allant de 50 à 200 euros selon les smartphones. L’avantage, c’est que vous pourrez profiter de la compatibilité 5G du forfait Sensation de Bouygues Telecom.

L’OPPO Reno4 Pro à 1 euro (+ 6 €/mois)

L’OPPO Reno4 Pro est un excellent smartphone haut de gamme dont le principal défaut lors de sa sortie était son prix jugé un peu trop élevé par rapport à la concurrence. Maintenant qu’il est promotion, il rebat les cartes. L’un de ses principaux atouts — comme souvent chez OPPO — se situe au niveau de l’autonomie. En plus de proposer une endurance d’un jour et demi, la charge ultra rapide de 65 watts vous permet de passer de 0 à 100 % de batterie en 31 minutes seulement. Les capacités de cette batterie vous permettent ainsi de profiter pleinement de l’écran AMOLED de 6,5 pouces, qui est d’excellente qualité et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Côté performances, le Snapdragon 765G et les 12 Go de RAM qui équipent l’OPPO Reno4 Pro offrent une expérience fluide, aussi bien pour la navigation que pour les jeux.

Grâce à une offre de remboursement de 200 euros, le prix du OPPO Reno4 Pro passe à un euro avec une mensualité de 6 euros pendant 2 ans en le choisissant avec un forfait Sensation de 90 Go. Avec un forfait Sensation de 60 Go, le prix d’achat est également d’un euro, mais la mensualité passe à 8 euros.

L’OPPO Reno4 à un euro (sans mensualités)

L’OPPO Reno4 partage une bonne partie de sa fiche technique avec son grand frère, l’OPPO Reno4 Pro. On retrouve par exemple le même processeur, le Snapdragon 765G, mais cette fois avec 8 Go de RAM, ou encore la charge ultra rapide à 65 watts. Deux différences sont toutefois à noter. Tout d’abord l’écran AMOLED de 6,4 pouces propose cette fois un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le triple capteur photo est également un peu différent, puisqu’il est composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, ainsi qu’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur monochrome. Ces petites différences ne changent que légèrement l’expérience utilisateur, mais elles permettent néanmoins de proposer l’OPPO Reno4 à un tarif plus attractif.

Là encore, l’OPPO Reno4 est proposé au tarif d’un euro avec un forfait Sensation de 90 Go et — bonne nouvelle — sans aucune mensualité supplémentaire. Pour obtenir ce prix, il suffit de remplir cette offre de remboursement de 100 euros.

L’OPPO Reno4 Z à un euro (sans mensualités)

L’OPPO Reno4 Z est finalement plutôt différent des autres smartphones de la gamme Reno4. Il embarque tout d’abord un processeur MediaTek Dimensity 800 (compatible 5G), qui permet néanmoins d’utiliser son smartphone de manière confortable. L’autre différence majeure se situe au niveau de l’écran : on a cette fois affaire à une dalle IPS LCD, mais avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. C’est très agréable au quotidien. Il embarque enfin 4 capteurs photo, dans une configuration comprenant un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et 2 capteurs de profondeur.

L’OPPO Reno4 Z est lui aussi affiché au prix d’un euro avec un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom grâce à une offre de remboursement de 50 euros. Tout comme l’OPPO Reno4, il n’y a pas de mensualités supplémentaires à ajouter à la facture.

L’OPPO Find X2 Neo à un euro (sans mensualité)

Certes, l’OPPO Find X2 Neo n’appartient pas à la gamme Reno4, mais lui aussi bénéficie du tarif avantageux d’un euro. Il ressemble d’ailleurs beaucoup au OPPO Reno4 Pro. On retrouve ainsi le même Snapdragon 765G (compatible 5G), avec un écran AMOLED de 6,5 pouces à 90 Hz. Ses quatre capteurs photo lui permettent également d’être relativement polyvalent. Finalement, la grande différence se situe au niveau du design général, et sur ce point subjectif, c’est à l’utilisateur de définir quel est son modèle préféré.

Le OPPO Find X2 Neo est proposé à un euro chez Bouygues Telecom lors de la souscription à un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom. C’est une offre de remboursement de 70 euros qui permet d’obtenir ce prix si intéressant.

Le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom

Toutes les offres sur la gamme OPPO Reno4 sont possibles lors de la souscription à un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom. Il s’agit d’un forfait mobile haut de gamme, compatible 5G, qui inclut tout le nécessaire pour profiter pleinement de son téléphone. Ainsi, chaque mois, on retrouve :

90 Go de données (4G et 5G) dont 35 Go depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Appels illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et vers les fixes de 120 destinations

Internet illimité le weekend

Un accès numérique à L’Équipe et Cafeyn, un kiosk en ligne

Le forfait Sensation de 90 Go est proposé au prix de 33,99 euros la première année, puis 48,99 euros, avec un engagement de 24 mois. Si vous êtes déjà client Bbox, vous pouvez alors profiter d’une remise de 7 euros sur l’ensemble du forfait.