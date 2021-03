L’iPhone 8 reconditionné est offert avec ce forfait à 15 euros par mois

Un bon forfait mobile n’est rien sans un smartphone. Vous le savez, nous le savons, et RED le sait. C’est pourquoi jusqu’au 22 mars prochain, l’opérateur offre un iPhone 8 reconditionné avec son nouveau forfait 100 Go à 15 euros par mois.

Et si souscrire à un nouveau forfait mobile chez RED ne vous permettait pas uniquement de faire des économies, mais également de profiter d’un smartphone gratuit ? C’est le pari que fait l’opérateur en offrant un iPhone 8 reconditionné en marge de son forfait mobile 100 Go à 15 euros, avec un engagement de 24 mois. Un smartphone qui aujourd’hui encore se place comme un téléphone très équilibré. Surtout, RED s’est assuré que les iPhone 8 reconditionnés aient au minimum un grade A, ce qui signifie qu’ils sont complètement fonctionnels et en très bon état.

Un iPhone toujours au top en 2021

S’il a soufflé sa troisième bougie l’automne dernier, l’iPhone 8 offre toujours des performances admirables en 2021. La puissance de sa puce Bionic A11 délivre une expérience fluide au quotidien, et ce même dans les jeux gourmands. D’autant que, malgré son âge, l’iPhone 8 profite des dernières mises à jour et tourne ainsi sous iOS 14.

L’iPhone 8 est le dernier smartphone à profiter du design iconique de la marque à la pomme. On retrouve donc un téléphone compact, avec une esthétique sobre, aux bords arrondis, et aux finitions soignées. La prise en main est très agréable grâce à son écran Retina de 4,7 pouces à la définition 1 334 x 750 pixels.

En comparaison avec les smartphones récents, l’iPhone 8 joue la carte de la sobriété pour sa dimension photo. Pourtant, son unique capteur dorsal de 12 mégapixels est parfaitement calibré pour prendre des clichés de très bonne qualité malgré son âge, que la luminosité ambiante soit élevée ou non.

Un iPhone qui n’a rien à envier à un produit neuf

Le terme “reconditionné” a de quoi inquiéter sur l’état d’un smartphone. D’autant plus sur un téléphone haut de gamme comme l’iPhone 8. Pas d’inquiétude à voir cela dit, puisque RED s’assure de l’excellente condition des iPhone 8 offerts en marge de son forfait mobile 100 Go.

Ainsi, l’iPhone 8 reconditionné affiche un niveau de certification A, ce qui signifie qu’il fonctionne parfaitement et qu’il ne montre presque pas de signes d’un usage précédent. Seules quelques microrayures sur la coque peuvent être visibles à moins de 20 cm. Le téléphone est par ailleurs garanti pendant deux ans, vous êtes donc couvert en cas de panne.

L’iPhone 8 reconditionné offert par RED est dans sa version 64 Go, avec un coloris “gris sidéral”.

Que comprend le nouveau forfait mobile 100 Go de RED ?

Pour accompagner l’iPhone 8 reconditionné, RED dégaine un nouveau forfait mobile 100 Go ultra-complet. Il demande un engagement minimum de 24 mois, tout en étant facturé 15 euros par mois. Mieux, l’iPhone 8 reconditionné étant offert, vous n’aurez pas à subir une mensualité supplémentaire à payer en plus de votre forfait.

Le forfait mobile 100 Go de RED by SFR donne tous les mois accès :

à 100 Go de data 4G ;

aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France ;

13 Go de data 4G à utiliser dans les DOM/Europe.

Comme toujours, RED s’occupe de toutes les démarches lors du changement d’opérateur. Mais en plus d’offrir l’iPhone 8 reconditionné, l’opérateur baisse également le prix de la nouvelle carte SIM de 90 % jusqu’au 22 mars prochain. Ainsi, l’obtention de la nouvelle carte SIM ne coûte plus qu’un euro contre les 10 euros habituels. Bien entendu, il est possible de conserver son ancien numéro, en fournissant son code RIO sur le site de RED lors de la souscription.