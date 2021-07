Vente flash : l’iPhone 12 à petit prix pendant les soldes grâce à ce code promo Bouygues Telecom

Si vous avez besoin d'un nouveau smartphone pour prendre de belles photos de vacances, l'iPhone 12 est actuellement en promotion chez Bouygues Telecom. Jusqu'au 18 juillet, son prix passe à 59,90 euros (+8 €/mois) avec un forfait Sensation 90 Go grâce à un code promo.

Avec l’iPhone 12, Apple est encore parvenu à hisser son nouveau smartphone en tête des ventes dans le monde. Et ce succès commercial n’est pas le fruit du hasard, puisque l’iPhone 12 est un téléphone haut de gamme qui convient à tous les types d’utilisateurs.

À l’occasion des soldes d’été, Bouygues Telecom lance une vente flash sur l’iPhone 12. En effet, en cumulant un code promo (100 euros de remise avec le code VF100) et la reprise de votre ancien smartphone avec 70 euros de bonus, vous pouvez obtenir l’iPhone 12 à 59,90 euros (+8 €/mois). Nous vous expliquons comment obtenir ce tarif.

L’iPhone 12 à 59,90 euros (+8 €/mois) chez Bouygues Telecom

Jusqu’au 18 juillet, l’iPhone 12 est en promotion à 59,90 euros (+8 €/mois) le temps des soldes de Bouygues Telecom. Pour profiter de ce tarif préférentiel, trois choses :

souscrire au forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone de Bouygues Telecom

profiter du code VF100 qui permet de baisser immédiatement le prix de l’iPhone 12 de 100 euros

qui permet de baisser immédiatement le prix de l’iPhone 12 de 100 euros profiter du bonus de reprise de son ancien smartphone qui offre 70 euros de remise supplémentaire

Le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom est une offre complète et généreuse. Elle a l’avantage de fonctionner à la fois sur les réseaux 4G et 5G, tout comme l’iPhone 12 proposé dans cette offre. Elle comprend chaque mois :

90 Go de données 4G ou 5G en France

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Appels illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada et de Chine + vers les fixes de 120 destinations

35 Go de données à utiliser depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Des bonus comme internet illimité le weekend, un accès à L’Équipe ou encore Cafeyn

Ce forfait mobile est proposé à 28,99 euros par mois la première année, puis 48,99 euros avec un engagement de deux ans. Enfin, si vous êtes déjà client Bbox, vous pouvez économiser 7 euros par mois sur le prix du forfait.

L’iPhone 12 en bref

Un téléphone particulièrement puissant et fluide

Une grande longévité grâce à la politique d’Apple en termes de mise à jour

Enfin un écran OLED, et d’excellente qualité au passage

Le smartphone tout puissant

Cela fait maintenant plusieurs années qu’Apple nous habitue à fournir des processeurs particulièrement puissants pour ses iPhone. Et l’iPhone 12 équipé de la puce A14 Bionic n’échappe pas à la règle. L’iPhone 12 est simplement le smartphone le plus puissant que l’on puisse trouver actuellement. À l’usage, toutes les applications se lancent en un clin d’œil et le multitâche est parfaitement fluide. Même les jeux les plus gourmands fonctionnent en qualité graphique élevée en maintenant les 60 images par seconde. Enfin, l’unique version de l’iPhone 12 est déjà compatible 5G.

Un iPhone fait pour durer

Même s’il est très puissant, l’iPhone 12 est aussi un smartphone durable grâce à la généreuse politique de mise à jour d’Apple. En juin dernier, la firme de Cupertino a en effet annoncé que l’iPhone 6s allait recevoir la future mise à jour iOS 15 en septembre, soit six ans après sa sortie. C’est une longévité record qui n’a pas son pareil chez la concurrence. Acheter un iPhone 12 en 2021, c’est la garantie d’avoir un smartphone régulièrement mis à jour, et ce pendant au moins cinq ans.

Enfin un écran OLED

Avec l’iPhone 12, Apple corrige le principal défaut de son prédécesseur l’iPhone 11, à savoir l’écran. Cette année, l’iPhone le plus abordable passe à l’OLED, avec un écran mesurant 6,1 pouces. La dalle choisie pour l’iPhone 12 est particulièrement bonne, avec une luminosité généreuse et une température des couleurs proche de la perfection. L’écran est d’ailleurs compatible avec les formats Dolby Vision, HDR10 et HLG.

Côté logiciel, l’iPhone 12 profite de la fonctionnalité True Tone. Cette dernière propose un calibrage automatique du point blanc afin de l’adapter à l’environnement de l’utilisateur. C’est ce qui permet à l’écran de l’iPhone 12 d’afficher des couleurs naturelles en toutes circonstances.