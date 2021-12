iPad Pro avec puce Apple M1 ou iPad Air : lequel choisir avec un paiement en plusieurs fois sans frais de Boulanger ?

Même s'ils se ressemblent au premier abord, les iPad Pro et iPad Air de dernières générations ne visent pas tout à fait le même public. Ils sont tous les deux disponibles chez Boulanger, avec la possibilité de régler en 5, 10 ou 20 fois sans frais.

Voilà maintenant plusieurs années qu’Apple domine le marché des tablettes tactiles. Avec ses iPad, la firme est parvenue à proposer une expérience logicielle adaptée aux grands écrans. Et c’est sans compter sur le travail des développeurs pour adapter leurs applications à ces tablettes. Sur le catalogue d’Apple, on trouve quatre iPad différents, qui conviennent aussi bien pour le divertissement que pour un usage professionnel.

Pour les fêtes de fin d’année, Boulanger vous permet de régler vos achats d’iPad Pro avec puce Apple M1 et d’iPad Air en 5, 10 ou 20 fois sans frais avec la carte b+ à 10 euros. De quoi faire de très beaux cadeaux de Noël en étalant le paiement sur plusieurs mois. Découvrez en détail les iPad Pro avec puce Apple M1 et iPad Air sortis en 2021.

L’iPad Pro : le plus professionnel

Si, pour vous, une tablette tactile est aussi un outil de travail, l’iPad Pro est une référence en la matière. Comme les MacBook Air, il est équipé du processeur Apple M1. Une puce très puissante, capable de faire tourner les applications de création graphique les plus gourmandes. Usage professionnel oblige, l’iPad Pro dispose également d’un port USB-C. De quoi brancher, par exemple, un disque SSD pour effectuer du montage vidéo en déplacement. Enfin, l’iPad Pro est le seul de la gamme à profiter de certaines caractéristiques haut de gamme, comme l’écran 120 Hz, Face ID ou encore un capteur LIDAR.

L’iPad Pro avec puce Apple M1 se destine :

à celles et ceux qui désirent la meilleure tablette disponible ;

aux professionnels qui utilisent des outils gourmands de création ;

aux personnes prêtes à remplacer leur PC par un iPad.

L’iPad Pro est disponible à partir de 899 euros chez Boulanger. On le retrouve dans des configurations différentes, aussi bien en matière de stockage, de compatibilité 5G ou Wi-Fi, mais aussi d’écran. La version 11 pouces dispose d’un écran LCD, tandis que la version 12,9 pouces profite d’un rétroéclairage Mini LED. Cette technologie offre une luminosité plus élevée et un meilleur taux de contraste.

L’iPad Air : presque tout d’un Pro

L’iPad Air est finalement une version allégée de l’iPad Pro, avec un tarif plus accessible. On retrouve un design similaire, avec de fines bordures, ou encore un port USB-C. Mais cette fois, c’est le processeur A14 Bionic que l’on retrouve à l’intérieur, soit le même que sur les iPhone 12. C’est une puce très puissante, mais un peu moins que la puce Apple M1. Comprenez que l’iPad Air offre la même fluidité que la version Pro, mais qu’il est un peu moins rapide pour les tâches très gourmandes comme les exports vidéo. Enfin, il profite d’une nouvelle intégration de Touch ID : le capteur d’empreintes est maintenant situé sur le bouton de déverrouillage. Un emplacement idéal qui permet d’accéder à l’écran d’accueil sur simple pression de ce bouton.

L’iPad Air se destine :

aux personnes qui recherchent le bon compromis entre prix et performances ;

à celles et ceux qui cherchent une tablette pour du divertissement (jeu, SVoD, navigation web, etc.) ;

aux professionnels qui utilisent des applications de bureautique.

Disponible à partir de 699 euros, l’iPad Air est proposé dans plusieurs coloris originaux : bleu ciel, vert, or rose et les traditionnels gris sidéral et argent. On retrouve encore une fois plusieurs capacités de stockage, ainsi que des versions compatibles 5G.

Des accessoires pour tirer le meilleur parti de votre iPad

La force des iPad réside aussi dans tous les accessoires Apple compatibles. Le premier est un incontournable pour transformer son iPad en station de travail : le Magic Keyboard. Accroché grâce à un système d’aimants, ce clavier qui fait aussi office de coque de protection offre un excellent confort de frappe. Il est également équipé d’un trackpad, pour éviter d’avoir à poser ses doigts sur l’écran de son iPad.

Le second accessoire incontournable est l’Apple Pencil de deuxième génération. Il est très précis et agit sur l’écran avec très peu de latence. Il offre une expérience très similaire à un crayon sur une feuille de papier. C’est un outil indispensable pour le dessin, la retouche ou encore la prise de notes. D’autant qu’iPadOS est une interface parfaitement adaptée à l’usage du stylet. Il se range et se recharge sur la bordure de votre iPad grâce à un système d’aimants.

Payez jusqu’à 20x sans frais chez Boulanger

Pour les fêtes de fin d’années, Boulanger vous permet de payer les iPad Pro avec puce Apple M1 et iPad Air en plusieurs fois sans frais. Au choix, il est possible de régler votre achat en 5, 10 ou 20x sans frais. Vous pouvez ainsi profiter d’une toute nouvelle tablette tactile haut de gamme sans avoir à payer comptant. Ces paiements en plusieurs fois sans frais sont possibles avec la carte b+ de Boulanger, à 10 euros par an. En plus de proposer des facilités de paiement, cette carte offre un cashback de 2 % sur vos achats Boulanger, et 5 % pour les cartouches d’encre, jeux vidéos et logiciels.