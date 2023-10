La tablette abordable de Xiaomi est vendue au rabais grâce à un code promo

Pour une tablette d'entrée de gamme, la Xiaomi Redmi Pad SE pourrait bien vous intéresser. Elle garantit une bonne expérience au quotidien sur son écran de 11 pouces rafraîchi à 90 Hz, et cela pour seulement 139 euros contre 199 euros à la base.

La Xiaomi Redmi Pad SE est un récent modèle qui a rejoint le marché des tablettes Android d’entrée de gamme du côté de la marque chinoise, proposée juste sous la barre des 200 euros. Elle comblera surtout les personnes à la recherche d’une petite tablette d’appoint. Si vous êtes intéressés, sachez qu’en ce moment, elle coûte 60 euros de moins.

Que propose la Xiaomi Redmi Pad SE ?

Un joli design et un format compact

Un écran rafraîchi à 90 Hz

Une bonne autonomie

Lancée à 199,90 euros, la tablette Xiaomi Redmi Pad SE (4 + 128 Go) s’affiche actuellement à 159 euros sur le site Rakuten, mais avec le code RAKUTEN20, la tablette revient à 139 euros seulement.

Une tablette soignée, avec un écran réactif

Pour un modèle d’entrée de gamme, la tablette Redmi Pad SE reprend les codes des modèles haut de gamme et opte pour une conception monocoque fine soignée. Elle prend un format rectangulaire, avec des bordures tranchantes et un châssis en aluminium brossé au dos qui ne prend pas les traces de doigt. Avec 7,4 mm d’épaisseur et 478 g, elle peut facilement s’utiliser à une main et être emmenée partout avec soi sans difficulté.

Sur sa tablette, Xiaomi y intègre une dalle IPS LCD de 11 pouces au ratio 16:10 avec une définition Full HD+. Malgré l’absence de l’Oled, l’écran est de bonne facture et suffit pour regarder des contenus vidéos, ou lire la presse, par exemple. Là où le constructeur se rattrape, c’est en proposant un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela permet d’offrir des animations plus fluides et un sentiment plus agréable à l’usage. La Pad SE prend aussi en charge le Dolby Atmos sur ses quatre haut-parleurs pour assurer un bon rendu audio.

Parfaitement fonctionnelle au quotidien

Sous le capot, on trouve la puce Snapdragon 680, associée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Elle n’est pas la plus puissante du marché, mais la tablette est capable de répondre à la plupart des usages classiques : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais sans pouvoir lancer les jeux les plus gourmands. Quant à l’expérience utilisateur, elle est fluide sur l’interface MIUI 14 basée sur Android 13.

Équipée d’une batterie de 8 000 mAh, tout comme sa grande sœur que nous avons testée, la Redmi Pad SE est un appareil que l’on peut laisser tranquille pendant de nombreux jours et rallumer pour de longues heures de divertissement. Pour la recharge en revanche, elle propose un bloc de seulement 10 W contre 18 W sur la version classique. Il fallait déjà deux bonnes heures pour recharger la Pad classique, donc avec le modèle SE, il faudra être bien patient.

Si vous souhaitez découvrir d’autres tablettes à petit prix, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleures tablettes pas chères du moment.

